Никогда не поздно узнать что-нибудь новенькое, но и откладывать это дело не стоит — а то мозги совсем слипнутся. Так что скорее ныряйте с головой в подборку разнообразных фактов из популярного сообщества «Сегодня я узнал» и готовьтесь впитывать знания!
1. «Сегодня я узнал, что в 1907 году, когда Ёситаро Шибасаки и его команда завершили восхождение на гору Цуруги, которая считалась последней непокоренной горой, оставшейся на японском архипелаге, они нашли на вершине древний меч, который, как позже было установлено, оставили там более 1000 лет назад».
2. «Сегодня я узнал о Лорен Стрэтфорд (Уилсон), которая написала книгу о том, что состояла в сатанинском культе и принесла ему в жертву собственного ребенка. Когда репортеры одного журнала выяснили, что у нее никогда не было детей, она сменила имя и на этот раз заявила, что является жертвой Холокоста. Ее снова разоблачил тот же журнал».
3. «Сегодня я узнал, что в 1872 году, Виктория Вудхалл из Партии равных прав стала первой женщиной, участвовавшей президентских выборах в США, хотя тогда почти всем женщинам даже не разрешали голосовать. Вместе с ней баллотировался чернокожий аболиционист Фредерик Дуглас».
4. «Сегодня я узнал, что в 90-х годах одна компания производила карандаши с лозунгом против наркотиков («Слишком крут, чтобы принимать наркотики»), но была вынуждена отозвать их, потому что после заточки надпись превращалась в «Принимайте наркотики».
5. Сегодня я узнал, что Джордж Лукас не просто дал свое благословение создателям пародии «Космические яйца», но еще и передал фильм своей компании Industrial Light and Magic для создания космических спецэффектов и постпродакшна.
6. «Сегодня я узнал, что единственными детьми, выжившими на Титанике без родителей, были два брата в возрасте 2 и 4 лет. Их отец украл их у бывшей жены и сел на корабль под вымышленным именем. Отец не выжил, и в течение следующих нескольких недель мальчики были известны как «Сироты Титаника», пока не нашлась их мать».
7. «Сегодня я узнал об исследовании 2019 года, которое показало, что примула вечерняя может «слышать» звук жужжания пчелы поблизости и производить более сладкий нектар в ответ».
8. «Сегодня я узнал, что Нэбби, любимая дочь президента США Джона Адамса, была больна раком и перенесла полную мастэктомию без анестезии, будучи привязанной к стулу.
9. «Сегодня я узнал, что, несмотря на его величину, требуется всего 39-40 цифр числа пи, чтобы вычислить размер видимой Вселенной с точностью до 1 атома водорода. Из-за этого NASA использует только 15 цифр числа пи даже в расчетах, требующих максимальной точности».
10. «Сегодня я узнал, что мальчик, чей экзорцизм лег в основу «Изгоняющего дьявола», стал инженером NASA, когда вырос. Он участвовал в работе над миссией «Аполлон» в 60-х годах».
11. «Сегодня я узнал, что французские спецслужбы взорвали корабль Гринписа «Радужный воин», чтобы помешать Гринпису сорвать подводные ядерные испытания в 1985 году».
12. «Сегодня я узнал, что со времен Древнего Египта сохранилось около 50-60 голубых фаянсовых статуэток бегемотов. Из-за опасности, которую представляли бегемоты в дикой природе, статуэткам часто отламывали ноги, прежде чем поместить их в гробницы, чтобы бегемоты не могли съесть душу умершего».
13. «Сегодня я узнал, что пятый и десятый эпизоды серии Доктора Кто «Генеральный план далеков» 60-х годов долгое время считались утраченными, пока их не нашли в подвале мормонской церкви в Уондсворте. Никто так и не узнал, как они туда попали».
14. «Сегодня я узнал, что во время Второй мировой войны Соединенные Штаты опубликовали руководство для шпионов, призывающее менеджеров среднего звена на вражеской территории саботировать своих работодателей, поднимая не относящиеся к делу вопросы, продвигая плохих работников, пререкаясь из-за мелочей и проводя ненужные встречи».
15. «Сегодня я узнал, что в 2008 году британцы взбунтовались против сложившейся традиции, что победитель передачи «X-Фактор» занимает первое место в чартах на Рождество, и активно начали скупать альбом группы Rage Against the Machine, чтобы это предотвратить».
16. «Сегодня я узнал о кукурузном поту — это когда растения кукурузы выделяют воду в воздух. Один акр кукурузы может выделять 3000-4000 галлонов воды в день и повышать уровень влажности до 10%».
17. «Сегодня я узнал о древнегреческом атлете Теагене. После его смерти один его соперник, затаивший на Теагена злобу, ударил его статую. Статуя упала на обозленного спортсмена, убив его. Тогда статую судили, признали виновной в убийстве и сбросили в море».
18. «Сегодня я узнал, что одуванчики съедобные, очень питательные, и их можно есть сырыми».
19. «Сегодня я узнал о Луи Ремме, который в 1855 году промчался верхом из Сакраменто в Портленд (около 500 миль), чтобы обогнать корабль, везущий новости о банкротстве банка, и успеть забрать свои деньги из другого офиса».
20. «Сегодня я узнал, что профессиональный боулер однажды обыграл робота, запрограммированного выбивать одни страйки».
21. «Сегодня я узнал, что традиционные травяные газоны изначально появились как символ статуса для богатых. Аккуратно подстриженные газоны, используемые исключительно для красоты, стали символом статуса, поскольку они демонстрировали, что владелец может позволить себе содержать траву, которая не используется для производства еды».
22. «Сегодня я узнал, что потребители теряют 3 миллиарда долларов в год на неиспользованных подарочных картах, а у Starbucks есть неиспользованные подарочные карты на 140 миллионов долларов».
23. «Сегодня я узнал, что хирург Огюст Бир испытал на своем ассистенте форму анестезии, которая заключалась во введении кокаина прямо в позвоночник, и, чтобы проверить, насколько она эффективна, воткнул ему в ногу иглу, ударил молотком по голени, выдрал клок его лобковых волос и даже сжал яички».
24. «Сегодня я узнал, что у Зигмунда Фрейда была зависимость от кокаина, и он лично прописывал его жене и друзьям».
25. «Сегодня я узнал, что в 2005 году Квентин Тарантино снял эпизод для сериала «C.S.I.: Место преступления» после того, как до продюсеров дошли слухи о том, что он является поклонником сериала».
26. «Сегодня я узнал о «Фонтане женской груди» XVI века в Тревизо, Италия. Это статуя обнаженной до пояса женщины, брызгающей водой из каждого соска. Во время торжеств из него льется красное и белое вино, которое можно пить бесплатно».
27. «Сегодня я узнал, что, когда любовница императора Нерона забеременела, он развелся со своей женой Октавией и изгнал ее. Когда это вызвало общественный резонанс, он вместо этого казнил ее».
28. «Сегодня я узнал о том, что Игналинская АЭС, расположенная на востоке Литвы, идентична Чернобыльской АЭС в Припяти. Она проработала до 2009 года и служила декорациями для мини-сериала HBO «Чернобыль».
29. «Сегодня я узнал об «эффекте стрелка» (также «закон Бора» или «дилемма стрелка»). Квантовый физик Нильс Бор пришел к выводу, что в дуэли проигрывает тот, кто первым выхватывает револьвер».
30. «Сегодня я узнал, что в сигарах есть личинки жуков. При правильной температуре и влажности они могут вылупиться и заселить целые коробки сигар».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"Когда это вызвало общественный резонанс, он вместо этого казнил ее" - это вам - не это!