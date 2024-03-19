9. В 1995 году человек по имени Макартур Уиллер ограбил два банка, вооружившись пистолетом. Его арестовали всего через несколько часов, потому что он не спрятал лицо под маской. Вместо этого он решил смазать лицо лимонным соком, потому что вычитал, что лимонный сок можно использовать для изготовления невидимых чернил. Его логика заключалась в том, что сок сделает его лицо невидимым. Он даже сказал одному из кассиров: «Не волнуйтесь, у меня есть лицо, его просто не видно». Когда его арестовали, он только уныло вздохнул и сказал: «Но я же обмазался соком!». Этот случай до сих пор приводят в академических журналах как пример того, что люди с низким интеллектом на самом деле считают себя умнее всех остальных.