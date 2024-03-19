876
18
Недаром говорят, что правда может быть невероятнее выдумки. Потому что иногда реальный мир подкидывает нам нечто настолько странное и удивительное, что, кажется, до такого не могли бы додуматься даже писатели-фантасты.
1. Австралийского воронкового паука часто называют самым смертоносным в мире, но за последние 40 лет с момента создания противоядия не было ни единого подтвержденного смертельного случая от его укуса.
×
×
2. В озере Верхнем достаточно воды, чтобы покрыть Северную и Южную Америку 30 сантиметрами воды.
5. Один австралиец выиграл в лотерею, после чего купил еще один билет на камеру, чтобы воспроизвести событие для новостного сюжета… и выиграл еще раз.
6. Во Второй мировой войне шпион по имени Хоан Пужоль Гарсия удостоился высшей награды за службу как от антигитлеровской коалиции, так и от стран «оси».
7. С момента его открытия до момента утраты статуса планеты Плутон проделал менее трети пути вокруг Солнца.
9. В 1995 году человек по имени Макартур Уиллер ограбил два банка, вооружившись пистолетом. Его арестовали всего через несколько часов, потому что он не спрятал лицо под маской. Вместо этого он решил смазать лицо лимонным соком, потому что вычитал, что лимонный сок можно использовать для изготовления невидимых чернил. Его логика заключалась в том, что сок сделает его лицо невидимым. Он даже сказал одному из кассиров: «Не волнуйтесь, у меня есть лицо, его просто не видно». Когда его арестовали, он только уныло вздохнул и сказал: «Но я же обмазался соком!». Этот случай до сих пор приводят в академических журналах как пример того, что люди с низким интеллектом на самом деле считают себя умнее всех остальных.
10. Президент США Джимми Картер спустился в ядерный реактор, где произошло частичное расплавление активной зоны, чтобы остановить его и спасти Оттову (конечно, это было до того, как он стал президентом).
12. Хлеб чиабатта придумали в 1982 году. Его позиционируют как традиционный деревенский итальянский хлеб, которым когда-то наслаждались крестьяне, но нет — его создали в 1980-х.
13. Цутомо Ямагучи находился в Хиросиме в командировке, и в тот день, когда он должен был уехать, на город упала атомная бомба. Ямагучи обошелся легкими травмами и вернулся домой в Нагасаки, где через 3 дня приступил к работе. Вторая бомба упала в тот момент, когда он рассказывал своему начальнику о том, как пережил первую. Ямагучи выжил без каких-либо травм и в итоге дожил до 90 лет.
15. Динозавры старше травы. Все изображения динозавров, где они бродят по зеленым полям, недостоверны. В те времена почвопокровными растениями были в основном папоротники или цветущие кустарники, а не трава.
16. Самым громким зафиксированным звуком в истории считается извержение вулкана Кракатау в 1883 году. Оно разорвало барабанные перепонки людей в более чем 60 километрах от эпицентра, создало инфразвуковую волну, которая семь раз обогнула земной шар, и его можно было услышать в Нью-Йорке, на расстоянии более 16 000 километров.
17. Облака весят сотни тысяч килограмм, наполнены водой и при этом легко парят над нашими головами. Без поддержки, без структуры — просто огромный вес, который парит над нами, а нас это совершенно не удивляет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 20 невероятных фактов о космосе, которые взрывают мозг
- Подборка занятных фотографий, открывающих мир с неожиданной стороны
- 30 занимательных фактов из серии «Сегодня я узнал»
- 35 любопытных фотографий со страниц мировой истории
- 25 добрых и бодрящих фактов, от которых день станет светлее
Новости партнёров
реклама
Про этого лося, который воду под водой ищет, ещё в дореволюционных газетах писали!
Он, гад, оказывается ныряет на 6 м в воду в поисках воды... Ну не ловчила?