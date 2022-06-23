Умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов

Бывший солист группы «Ласковый май» 48-летний Юрий Шатунов скончался в Москве. Причиной смерти знаменитого певца стал инфаркт.
Юрий Шатунов умер в машине скорой помощи 22 июня. Об этом сообщил директор исполнителя Аркадий Кудряшов, информацию также подтвердили два источника в медицинских кругах, сообщает Lenta.ru.
Причиной смерти называют острую сердечную недостаточность.
"Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось", - сказал представитель Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов.
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Юрия Шатунова сначала друзья отвезли в селе Растуново. Там они пробыли всего 10 минут. После певца пересадили в скорую помощь и отправили в домодедовскою больницу. Это примерно 20 минут езды.
По дороге у легенды российской эстрады остановится сердце. Telegram-канал SHOT публикует последние минуты жизни певца.
Юрий Шатунов родился в АССР в 1973 году. В 11 лет потерял мать и подростковые будни провёл в детском доме. Там он познакомился с Сергеем Кузнецовым, руководителем кружка самодеятельности. Именно оттуда началась история знаменитой группы "Ласковый май". В октябре 1986 года Кузнецов написал для артиста первую песню «Вечер холодной зимы», а затем — «Метель в чужом городе».
В конце 80-х годов песни группы "Ласковый май" услышал Андрей Разин и решил сделать из Шатунова звезду всесоюзного масштаба. Зимой 1989-1990-го группа дала 13 сольных концертов в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве.
Группа распалась В октябре 1991-го. Тогда Шатунов решил вести сольную карьеру и выпустил десятки пеесен. С того самого времени и до июня 2022 года между Шатуновым и Разиным был спор. В июне 2022 года суд кончился, и Шатунов вернул себе права на все песни группы "Ласковый май".
Артист продолжал заниматься музыкой до конца своих дней — в 2019-м он выпустил альбом «Любимые песни», а в 2020-м презентовал еще три композиции — «Спасибо Тебе», «Остановиться не могу» и «Заметает листья снег».
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И тут его не стало. Завершил дела свои и ушёл от нас.
Классные песни. Позитивный мужик...
но уходит эпоха
Покойся с миром!
Шатунов - 48 лет...