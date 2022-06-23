Умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов

Юрий Шатунов умер в машине скорой помощи 22 июня. Об этом сообщил директор исполнителя Аркадий Кудряшов, информацию также подтвердили два источника в медицинских кругах, сообщает Lenta.ru.

Причиной смерти называют острую сердечную недостаточность.

"Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось", - сказал представитель Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов. × ×

Юрия Шатунова сначала друзья отвезли в селе Растуново. Там они пробыли всего 10 минут. После певца пересадили в скорую помощь и отправили в домодедовскою больницу. Это примерно 20 минут езды.