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Умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов

Умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов

Автор:
23 июня 2022 11:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ласковый май   знаменитости   интересное   смерть   фото   шатунов   шоу бизнес   
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Бывший солист группы «Ласковый май» 48-летний Юрий Шатунов скончался в Москве. Причиной смерти знаменитого певца стал инфаркт.

Юрий Шатунов умер в машине скорой помощи 22 июня. Об этом сообщил директор исполнителя Аркадий Кудряшов, информацию также подтвердили два источника в медицинских кругах, сообщает Lenta.ru.

Причиной смерти называют острую сердечную недостаточность.

"Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось", - сказал представитель Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов.

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Юрия Шатунова сначала друзья отвезли в селе Растуново. Там они пробыли всего 10 минут. После певца пересадили в скорую помощь и отправили в домодедовскою больницу. Это примерно 20 минут езды.

По дороге у легенды российской эстрады остановится сердце. Telegram-канал SHOT публикует последние минуты жизни певца.

Юрий Шатунов родился в АССР в 1973 году. В 11 лет потерял мать и подростковые будни провёл в детском доме. Там он познакомился с Сергеем Кузнецовым, руководителем кружка самодеятельности. Именно оттуда началась история знаменитой группы "Ласковый май". В октябре 1986 года Кузнецов написал для артиста первую песню «Вечер холодной зимы», а затем — «Метель в чужом городе».

В конце 80-х годов песни группы "Ласковый май" услышал Андрей Разин и решил сделать из Шатунова звезду всесоюзного масштаба. Зимой 1989-1990-го группа дала 13 сольных концертов в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве.

Группа распалась В октябре 1991-го. Тогда Шатунов решил вести сольную карьеру и выпустил десятки пеесен. С того самого времени и до июня 2022 года между Шатуновым и Разиным был спор. В июне 2022 года суд кончился, и Шатунов вернул себе права на все песни группы "Ласковый май".

Артист продолжал заниматься музыкой до конца своих дней — в 2019-м он выпустил альбом «Любимые песни», а в 2020-м презентовал еще три композиции — «Спасибо Тебе», «Остановиться не могу» и «Заметает листья снег».

Источник:

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Метки: Ласковый май   знаменитости   интересное   смерть   фото   шатунов   шоу бизнес   
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57  комментариев
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11k
Дядя Саша 2 часа назад
Офигеть, легенда ушла. Покойся с миром Юра.
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0
Дмитрий 55 секунд назад
Ушла целая эпоха...
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1k
Dimon Минуту назад
Странно...вроде тяжелее микрофона в руке ничего не держал, даже не пел, а рот под фанеру раскрывал, а поди ж ты не дотянул даже до 50?! Не буду фантазировать почему.. ладно земля пухом!
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3k
Ежик 2 минуты назад
"С того самого времени и до июня 2022 года между Шатуновым и Разиным был спор. В июне 2022 года суд кончился".

И тут его не стало. Завершил дела свои и ушёл от нас.
Классные песни. Позитивный мужик...
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16k
Vital Idol 6 минут назад
ну, как говорится...помянем!!! (ремастеринг)
Ссылка www.youtube.com
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3k
АИД 9 минут назад
И снова седая ночь!!!!!!!
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831
Акан 11 минут назад
Пусть земля тебе будет пухом, очень жаль.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−39
338
гоша гога 009ass2322 9 минут назад
А когда ты троллина вонючая подохнешь, что нужно будет сказать по тебя мразину. Ты вообще погань и мерзость.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−39
8k
Влад 19 минут назад
только на выходных по тв его концерт с женой смотрели.... Царствие Небесное тебе Юра
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9k
Hunson Abadeer 20 минут назад
хоть и не фанат его песен
но уходит эпоха
Покойся с миром!
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210
Albert Rost 20 минут назад
Пьер Нарцисс - 45 лет
Шатунов - 48 лет...
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−39
338
гоша гога Олег 6 минут назад
А почему оно и дальше комментарии пишет, его что нельзя забанить сразу после первого комментария что бы оно не флудило бы тут.
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2k
Pioner76 24 минуты назад
Я из Литвы. И мне жалко, что один из любимых музыкантов детства покинул нас. Земля пухом, Юра.
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
−39
Комментарий удален. Причина: трэш
−39
Комментарий удален. Причина: трэш
−39
4k
Нескучный сад Полчаса назад
Земля пухом ему! Я сам лично как-то раз посреди коми-пармы на глухой речке ловил хариуса зимой. С другом решили проверить тренд и в две глотки заорали: "И снова седая ночь..." Спустя пару секунд откуда-то из-за излучин и плёсов прилетело эхом: "... И только ей доверяю я". А минут через пятнадцать и знакомые рыбаки на снегоходе подкатили
А мы полагали, что одни здесь. Вот так-то...
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−13
Alexandr Fisher Полчаса назад
Я до сих пор по пьяни песни его пою
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1k
Гремлин 38 минут назад
Надо же, только 2 дня назад жена вдруг вспомнила и весь день напевала его "Седую ночь". Как чувствовала...
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183
Миха 41 минуту назад
печальная новость ...
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