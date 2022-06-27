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Оцепление и усиленные меры безопасности: закрытое прощание родственников с Шатуновым проходит под присмотром полиции

Оцепление и усиленные меры безопасности: закрытое прощание родственников с Шатуновым проходит под присмотром полиции

Автор:
27 июня 2022 13:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Троекуровское кладбище   Юрий Шатунов   видео   инфаркт миокарда   полиция   похороны   прощание   смерть   церемония прощания   шоу бизнес   
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Вчерашний день организаторы похорон Юрия Шатунова отвели под прощание с кумиром молодости его поклонников. Сегодня, 27 июня, проходит закрытая церемония - для самых близких и родственников артиста.

На Троекуровском кладбище проходит второй день прощания с Юрием Шатуновым. На время проведения церемонии существенно усилили меры безопасности. Территория зала, в котором выставлен гроб артиста, скоропостижно скончавшегося от инфаркта, оцеплена полицией.


Повсюду дежурит охрана. Журналистов допускают в зал только по аккредитационным карточкам.

Фанатов, не успевших проститься с Шатуновым вчера, в зал не пустят.

Известно, что похороны Юрия Шатунова пройдут во вторник, 28 июня. В Сети появилась информация, что место на кладбище для него за 3,7 миллионов рублей выкупили друзья, в частности, продюсер и директор Аркадий Кудряшов и Игорь Крутой. Тело исполнителя, согласно его воле, будет кремировано. Одну часть праха захоронят в России, другую - в Германии.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Троекуровское кладбище   Юрий Шатунов   видео   инфаркт миокарда   полиция   похороны   прощание   смерть   церемония прощания   шоу бизнес   
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7  комментариев
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1k
Herr Mannelig Час назад
Не понимаю я этого ажиотажа, жаль по человечески, что помер в достаточно молодом возрасте, но что он крутого исполнил за последние лет 25? Хотя может быть я просто не следил за его творчеством, поэтому не знаю
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511
Александр Потёмкин 47 минут назад
Хм-м... Не буду вдаваться в подробности относительно личности, но вызывает интерес раздела праха... Мир сошёл с ума?
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11k
Николай 2 часа назад
Возможно что-то наследственное. Его мать тоже от сердечной недостаточности умерла, ей ещё 30 не было.
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