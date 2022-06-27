Оцепление и усиленные меры безопасности: закрытое прощание родственников с Шатуновым проходит под присмотром полиции

Фанатов, не успевших проститься с Шатуновым вчера, в зал не пустят.

Известно, что похороны Юрия Шатунова пройдут во вторник, 28 июня. В Сети появилась информация, что место на кладбище для него за 3,7 миллионов рублей выкупили друзья, в частности, продюсер и директор Аркадий Кудряшов и Игорь Крутой. Тело исполнителя, согласно его воле, будет кремировано. Одну часть праха захоронят в России, другую - в Германии.