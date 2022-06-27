Оцепление и усиленные меры безопасности: закрытое прощание родственников с Шатуновым проходит под присмотром полиции

Вчерашний день организаторы похорон Юрия Шатунова отвели под прощание с кумиром молодости его поклонников. Сегодня, 27 июня, проходит закрытая церемония - для самых близких и родственников артиста.
На Троекуровском кладбище проходит второй день прощания с Юрием Шатуновым. На время проведения церемонии существенно усилили меры безопасности. Территория зала, в котором выставлен гроб артиста, скоропостижно скончавшегося от инфаркта, оцеплена полицией.
Повсюду дежурит охрана. Журналистов допускают в зал только по аккредитационным карточкам.
Так выглядит пропускной пункт в траурный зал
Фанатов, не успевших проститься с Шатуновым вчера, в зал не пустят.
Известно, что похороны Юрия Шатунова пройдут во вторник, 28 июня. В Сети появилась информация, что место на кладбище для него за 3,7 миллионов рублей выкупили друзья, в частности, продюсер и директор Аркадий Кудряшов и Игорь Крутой. Тело исполнителя, согласно его воле, будет кремировано. Одну часть праха захоронят в России, другую - в Германии.
Источник:
АНТИФИШКИ
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