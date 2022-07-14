Мужской пол - мимо: очень странные анкеты девушек из приложения для знакомств

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Знакомства через интернет становятся все более популярными у россиян. А что такого интересного нужно написать о себе в анкеты, чтобы обратить на себя внимание противоположного пола?
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Источник:
АНТИФИШКИ
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