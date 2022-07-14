FISHKINET
Сообщество Юмор 15217 постов • 2916 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Мужской пол - мимо: очень странные анкеты девушек из приложения для знакомств

Мужской пол - мимо: очень странные анкеты девушек из приложения для знакомств

Автор:
14 июля 2022 20:07
Сообщество : Юмор
Метки: Tinder   Девушка   Юмор   девочка   женщина   знакомства   красота   прикол   смех   
3770
16
Знакомства через интернет становятся все более популярными у россиян. А что такого интересного нужно написать о себе в анкеты, чтобы обратить на себя внимание противоположного пола?
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Tinder   Девушка   Юмор   девочка   женщина   знакомства   красота   прикол   смех   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
69k
Доктор Джонс Час назад
Так вот ты какой, Grimme sv 260, прям не комбайн, а мечта:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
4k
мемфрид 16 минут назад
Сраный тиндер
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
622
Torvard 40 минут назад
так мужик же,не?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Дети откопали осла 50 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
964
Шурман Час назад
С Женой сегодня в город выбрался , девки все типа на спорте и у всех эти обтянутые жопы , все на одну морду и идет красивая марокканка в белом платье вот на нее я посмотрел и жена говорит ну да красиво а не эти мляди :))) ну пришлось и своей сказать и напомнить что она платья почти не носит а их полный шкаф .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

78490



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Житель Подмосковья устал терпеть шум и расстрелял дворовую компанию из травмата
Житель Подмосковья устал терпеть шум и расстрелял дворовую компанию из травмата
Юмор на грани, или подборка тех самых чёрных шуток
Юмор на грани, или подборка тех самых чёрных шуток
События на Украине 14- 15 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 14- 15 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Неожиданные и очевидные примеры плагиата
Неожиданные и очевидные примеры плагиата
Здравствуйте, я свинья!
Здравствуйте, я свинья!
Нормальный водитель собаку в машине не оставит?
Нормальный водитель собаку в машине не оставит?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально сели

Лучшие демотиваторы
Вороне сыру Бог сегодня не послал, пришлось лисе идти на криминал

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#люди#история#позитив#автомобили#Разное#фотографии#Россия#Жизнь
#Юмор#животные#подборка#аварии#в мире#картинки#природа#шоу бизнес#истории#милота
#интересно#факты#интересное#дтп#красота#автомир#СССР#авто аварии#удивительно#Приколы
Нормальный водитель собаку в машине не оставит? Нормальный водитель собаку в машине не оставит? Девушки без комплексов из Tinder, или когда "и хочется, и колется" Девушки без комплексов из Tinder, или когда "и хочется, и колется" Одинокие девушки со странностями, которых даже страшно звать на свидания Одинокие девушки со странностями, которых даже страшно звать на свидания Женщины просят совета: топ самых убойных тем с форумов Женщины просят совета: топ самых убойных тем с форумов Фатальные ошибки женщин, которые они допускают на первых свиданиях Фатальные ошибки женщин, которые они допускают на первых свиданиях Глазами мужчин: как мы видим наши отношения с женщинами Глазами мужчин: как мы видим наши отношения с женщинами

На что жалуетесь?

Вернуться