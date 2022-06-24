Королевы намёков, которые всё никак не найдут спутников жизни

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Перед вами анкеты девушек, которые решили познакомиться с мужчинами через интернет. К заполнению своих профилей они отнеслись довольно ответственно, вложив в них всю душу, юмор и креатив.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Tinder Девушка Юмор анкета знакомства намёк прикол самокритика смех
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