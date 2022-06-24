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Королевы намёков, которые всё никак не найдут спутников жизни

Королевы намёков, которые всё никак не найдут спутников жизни

Автор:
24 июня 2022 14:27
Метки: Tinder   Девушка   Юмор   анкета   знакомства   намёк   прикол   самокритика   смех   
1543
16
Перед вами анкеты девушек, которые решили познакомиться с мужчинами через интернет. К заполнению своих профилей они отнеслись довольно ответственно, вложив в них всю душу, юмор и креатив.
×

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Tinder   Девушка   Юмор   анкета   знакомства   намёк   прикол   самокритика   смех   
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2  комментария
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Феликс Дзержинский 22 минуты назад
Снова завуалированная реклама сайта.
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Kostick 16 минут назад
кста, давно обратил внимание, молодёжь более раскрепощена. а вот тётки с диточками, и кучей записей в птс, всё из себя корчат целок, да прынцесс)))
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Richard

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