Когда получила права: взаимоотношения представительниц слабого пола и авто

2691
15
"Обезьяна с гранатой" - именно так многие и продолжают думать о женщинах за рулём. А тем временем, процент автолюбительниц на дорогах российских городов продолжает увеличиваться. Так как у них дела на самом деле?
×
×
4. Когда появляется автомобиль, то меняется вектор селфи, которые они присылают своим мужчинам
Источник:
Ссылки по теме:
- Темы с женских форумов, от которых кровь стынет в жилах
- Мужской пол - мимо: очень странные анкеты девушек из приложения для знакомств
- Лучше одному! Искренний пост про отношения между мужчинами и женщинами
- Ковровый Тиндер вошёл в чат, или популярно о коврухах и ковроледи
- Унижение. Доминирование. Давление: типичные будни мужчин в отношениях
Новости партнёров
реклама