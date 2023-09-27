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Когда получила права: взаимоотношения представительниц слабого пола и авто

Когда получила права: взаимоотношения представительниц слабого пола и авто

Автор:
27 сентября 2023 17:52
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Прикол   Юмор   авто   автоледи   женщина   смех   
2691
15

"Обезьяна с гранатой" - именно так многие и продолжают думать о женщинах за рулём. А тем временем, процент автолюбительниц на дорогах российских городов продолжает увеличиваться. Так как у них дела на самом деле?

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Метки: Девушка   Прикол   Юмор   авто   автоледи   женщина   смех   
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7  комментариев
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42k
Франц Лефорт 2 часа назад
Кто фотографирует? Да почти все фото постановка!
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65k
Александр Ломовицкий 12 минут назад
а потом будет вот так

Ссылка coub.com
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10k
hairov Полчаса назад
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3k
poбт 59 минут назад
у моей жены например максимальная скидка на осаго
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1k
Oldman Час назад
"Выхожу из авто магазина, смотрю, девушка масло в машину заливает. ВСЁ думаю, женюсь. Присмотрелся, а нет, она его в бачёк омывателя заливает."
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4k
avix Час назад
Блин, а мне их волосы жалко. С распущенными волосами их длины даже незамерзайку хрен нальёшь не вывозившись, а они там типа с маслом возятся.
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15k
Kostick 2 часа назад
с фордами ничотак водятелки)
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