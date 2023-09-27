Когда получила права: взаимоотношения представительниц слабого пола и авто

Красота, да и только

Женщины о мужчинах и наоборот: убойный пост про отношения

Лучше одному! Искренний пост про отношения между мужчинами и женщинами

Ковровый Тиндер вошёл в чат, или популярно о коврухах и ковроледи

Темы с женских форумов, от которых кровь стынет в жилах

Унижение. Доминирование. Давление: типичные будни мужчин в отношениях