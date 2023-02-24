Темы с женских форумов, от которых кровь стынет в жилах

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Если вы думаете, что формат интернет-форумов давно себя изжил, то очень ошибаетесь. Сегодня большой популярностью пользуются сайты, на которых женщины обсуждают довольно странные темы. В чём странность? Смотрите сами!
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А кую я знаю лично, в 27 лет заматывается фольгой и сразу ощущает как её перестают пронизывать радиоволны.
За всех не скажу, но этой точно надо к психиатру, у неё психическое заболевание. Не помню где лет 15 назад читал как раз подобный случай самоканнибализма описывался как диагноз.