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Темы с женских форумов, от которых кровь стынет в жилах

Темы с женских форумов, от которых кровь стынет в жилах

Автор:
24 февраля 2023 16:04
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Прикол   Юмор   женский форум   женщина   смех   форум   
1868
15

Если вы думаете, что формат интернет-форумов давно себя изжил, то очень ошибаетесь. Сегодня большой популярностью пользуются сайты, на которых женщины обсуждают довольно странные темы. В чём странность? Смотрите сами!

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Метки: Девушка   Прикол   Юмор   женский форум   женщина   смех   форум   
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6  комментариев
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 45 минут назад
Девочка, слезай-ка ты с бабских сайтов с тупыми форумами...
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56k
alertol Полчаса назад
Комментарий к фото
Вообще-то да... Точнее на всю голову отшиблась )))
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20k
Davy Jones 37 минут назад


А кую я знаю лично, в 27 лет заматывается фольгой и сразу ощущает как её перестают пронизывать радиоволны.
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1k
Просто прохожий 40 минут назад
Сейчас все бабы ипанутые, так что жениться не стоит. Просто надо угостить(накормить) их вафлями и пусть будут счастливы.
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20k
Davy Jones 41 минуту назад


За всех не скажу, но этой точно надо к психиатру, у неё психическое заболевание. Не помню где лет 15 назад читал как раз подобный случай самоканнибализма описывался как диагноз.
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Комментарий удален. Причина: флуд
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Richard

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