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Ковровый Тиндер вошёл в чат, или популярно о коврухах и ковроледи

Ковровый Тиндер вошёл в чат, или популярно о коврухах и ковроледи

Автор:
13 октября 2022 19:59
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Прикол   Юмор   женщина   знакомства   ковёр   смех   фото   фотосессия   
2337
19
Коврянство - это отдельный вид искусства, поклонницами которого являются героини данного поста. Но если серьёзно, то перед вами фотографии обычных девушек, неискушённых поездками на Бали и Мальдивы. У них всё скромненько - по-домашнему.
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Источник:

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Метки: Девушка   Прикол   Юмор   женщина   знакомства   ковёр   смех   фото   фотосессия   
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11  комментариев
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15k
Александр Час назад
Очередной бред про ковры. По логике автора, есть ковёр в доме, значит ты любитель ковров.
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17k
Олег 6 минут назад
Минус за тупые подписи к фото...
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2k
SHAGREEN Полчаса назад
Заипали уже с этими коврами, школота ипанная.
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4k
SandMANn Полчаса назад
А я вот подумал: а вдруг и правда существует отделение высшей расы от тайной масонской секты ковроненавистников. …и они уже здесь, рядом, на Фишках!!! Если чё – извиняйте, пожалуйста.
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3k
Трям 38 минут назад
Натуральный колхоз!
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4k
Tuskub 44 минуты назад
...утерянная часть "Девушки")))
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9k
Василенко Татьяна 47 минут назад
С ковром взасос Волочкова что ли?
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Richard

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