Ковровый Тиндер вошёл в чат, или популярно о коврухах и ковроледи

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Коврянство - это отдельный вид искусства, поклонницами которого являются героини данного поста. Но если серьёзно, то перед вами фотографии обычных девушек, неискушённых поездками на Бали и Мальдивы. У них всё скромненько - по-домашнему.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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