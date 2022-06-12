Анджей Сапковский: как он создал «Ведьмака», почему не любит видеоигры и что его связывает с Россией

Сапковский родился в польском городе Лодзь 21 июня 1948 года. В школе ничем особым себя не проявил, разве что любил литературу и много читал. В 1972-м окончил факультет внешней торговли Лодзинского института, устроился в компанию Skórimpex и занялся продажей мехов за рубеж. К тому времени он уже знал русский, английский, немецкий и чешский языки.

Часто стал ездить за границу. В то время как его коллеги не жалея себя тащили оттуда технику, одежду и обувь, Сапковский привозил стопки книг, особенно любил фантастику.

Впервые в литературе он попробовал себя не как писатель, а перевёл рассказ Сирила Корнблата «Слова Гуру». Его напечатали в середине 1980-х в журнале Fantastyka. А в 1986 году там же появился и его первая собственная вещь - рассказ «Ведьмак». Его пан прислал на литературный конкурс, он занял третье место и его опубликовали.