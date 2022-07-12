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Пенелопа Крус: история испанской звезды

Пенелопа Крус: история испанской звезды

Автор:
12 июля 2022 09:42
Сообщество : Кино
Метки: актриса   кино   пенелопа крус   роль   факты   фильм   фото   
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Икона испанского кинематографа Пенелопа Крус еще на восходе карьеры завоевала статус голливудской звезды, которая до сих пор продолжает привлекать внимание к национальному кинематографу своей страны с его яркой эстетикой и простыми человеческими историями.

Муза Педро Альмадовара ломает стереотипы о скудном выборе амплуа, которые Голливуд может предложить актрисам старше 30: мы видели Крус в роли матери, любовницы, режиссера, убийцы… И даже пирата.

Однако ее путь к мировой славе едва ли можно назвать легким. Будущая актриса родилась в Мадриде: родители — автомеханик и парикмахерша — назвали ее Пенелопой в честь одноименной песни Джоан Серрат. Они возлагали надежды, что девушка построит карьеру на балетной сцене, но Крус уже к 16 годам поняла, что хочет связать себя с миром кино, хотя так и не оставила любовь к танцам.

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«Ветчина, ветчина»

Первыми работами актрисы стали роли в картинах «Изящная эпоха» и «Ветчина, ветчина». Работа не только принесла Крус успех, именно там она впервые оказалась на одной площадке с Хавьером Бардемом — спустя 15 лет актеры поженились и до сих пор счастливы в браке. Кроме того, именно за эту роль актрису номинировали на престижную европейскую кинопремию Гойи — тогда Крус была уверена, что ее пытались разыграть.

В 1997 году актриса знакомится с Педро Альмадоваром: начиная с небольшой работы в драме «Живая плоть», Крус появилась в семи проектах испанского режиссера — почти всегда ей отводилась ключевая роль. Интересный факт: именно отец привил Пенелопе любовь к кино. В детстве он подарил ей видеомагнитофон, на котором она по вечерам смотрела фильмы. Именно так в 16 лет она впервые увидела картину «Свяжи меня» Альмадовара — это заставило ее начать посещать кастинги.

«Возвращение»

Их главной совместной работой можно смело назвать картину «Возвращение», в которой режиссер со всей искренностью любуется Пенелопой в образе матери — сильной, уставшей и любящей своих близких, способной на убийство. Наверняка, Крус еще не раз вдохновит Альмадовара на новые проекты, не менее запоминающихся, чем «Параллельные матери» — история травмы военного прошлого Испании, смело рассказанная языком мыльной оперы про подмену детей.

«Вики Кристина Барселона»

Не менее яркой можно назвать и голливудскую карьеру Крус. Помимо карьеры амбассадора Chanel, актриса первой среди испанских звезд завоевала статуэтку «Оскар» за роль второго плана в романтической трагикомедии «Вики Кристина Барселона» Вуди Аллена, где разыграла яркий любовный треугольник со Скарлетт Йоханнсон и Хавьером Бардемом — тогда актеры уже не раз появлялись в совместных проектах, но поженились лишь в 2010 году.

К тому моменту за плечами звезды уже был роман с Томом Крузом: актеры познакомились на съемках драмы «Ванильное небо». Стоит отметить, Крус не раз заводила отношения с голливудскими знаменитостями — она успела покорить Мэттью Макконахи и Мэтта Деймона во время сотрудничества над картинами.

«Кожа, в которой я живу»

Еще один фильм Альмадовара, в котором могла появиться его муза — «Кожа, в которой я живу». Пенелопа должна была стать главной героиней закрученного триллера, но ей помешал конфликт расписаний: Крус уже подписалась на роль в продолжении «Пиратов карибского моря», а кроме того в 2010 году она ждала рождения ребенка. По словам актрисы, это событие стало определяющим в ее жизни.

Карьера Пенелопы Крус в авторском испанском кино ничуть не уступает ее голливудским проектам — многие из них распланированы на годы вперед. Экспериментируя с жанрами, актрисе удается вдохновлять режиссеров и доказывать: кажется, этой актрисе по силам сыграть кого угодно.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актриса   кино   пенелопа крус   роль   факты   фильм   фото   
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6  комментариев
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Лёха 57 минут назад
Пост не читал. Зашёл минусануть за заголовок:
"покорила премию"
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15
Konstantin Kuts 15 минут назад
Я пытался вспомнить роли этой актрисы, не смог ни одну. Монику Белуччи, Камерон Диас, Сарлет Йохансон да помню, я даже фильмы с Эмбер Хёрд могу назать помимо Аквамена и Ромового дневника. С Пенелопой Круз не помню.
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13k
FatZilla 48 минут назад
Ни фига себе на последней фотке титяндры... это её что ли? Я думал у неё более компактный вариант.
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GoodNeon

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