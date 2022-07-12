Пенелопа Крус: история испанской звезды

Муза Педро Альмадовара ломает стереотипы о скудном выборе амплуа, которые Голливуд может предложить актрисам старше 30: мы видели Крус в роли матери, любовницы, режиссера, убийцы… И даже пирата.

Однако ее путь к мировой славе едва ли можно назвать легким. Будущая актриса родилась в Мадриде: родители — автомеханик и парикмахерша — назвали ее Пенелопой в честь одноименной песни Джоан Серрат. Они возлагали надежды, что девушка построит карьеру на балетной сцене, но Крус уже к 16 годам поняла, что хочет связать себя с миром кино, хотя так и не оставила любовь к танцам.