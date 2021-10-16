Нина Дорошина: чем закончился брак с Олегом Далем и как актриса встретила старость

В 1963 году Нина Дорошина снималась в фильме «Первый троллейбус», где одним из её партнёров стал Олег Даль, который был на семь лет младше. Незадолго до съёмок актриса узнала, что Ефремов в очередной раз забыл о ней и увлёкся какой-то красоткой. В расстроенных чувствах Нина пошла купаться, плыла долго, думая о своём, пока не оказалась слишком далеко от берега. На помощь подоспел давно влюблённый в неё Даль. После успешного спасения они проговорили всю ночь, а утром решили пожениться. На их свадьбе гулял весь «Современник». Пришёл и Ефремов — в разгар торжества усадил Нину к себе на колени и на весь зал заявил: «А любишь ты всё-таки меня!». Молодой Даль перенести такого унижения не смог: поднялся с места и ушёл с собственной свадьбы в двухнедельный запой. А когда немного оправился, сразу подал на развод.