25 различных фактов об американских фильмах

Далее вы можете прочитать различные факты из мира американского кино.
1. Шэрон Стоун даже не подозревала, что режиссер без ее ведома включит в фильм ту самую сцену с "перекладыванием ног" в фильме "Основной инстинкт". По ее словам, ей было крайне неприятно, хотя он первоначально сама поддержала идею сняться без белья.
2. Когда снимали сцену поцелуя Леонардо ди Каприо и Джоанны Ламли для фильма "Волк с Уолл-стрит", то понадобилось 27 дублей, так как Леонардо слишком нервничал, а потому получалось не так, как требовалось режиссеру.
3. Изначально Джеймс Кэмерон хотел заниматься съемками "Аватара" в 1999 году. Бюджет фильма должен был составить 400 миллионов долларов. Но даже не смотря на то, что "Титаник" был очень успешен в прокате и собрал большие сборы, ни одна киностудия не смогла выделить такие деньги. Пришлось положить проект на полку на 10 лет.
4. Стивен Кинг продал права на съемку "Побега из Шоушенка" за чисто символические деньги, так как был в хороших отношениях с режиссером Фрэнком Дарабонтом. Он был уверен, что режиссер не испортит его произведение, так как до этого Фрэнк экранизировал рассказ "Женщина в палате".
5. Для создания некоторых сцен в космосе были использованы кадры, которые были сняты на камеру IMAX, установленную на обтекатель самолета Learjet.
6. Долго не могли найти подходящего актера на роль Джона Коффи в фильме "Зеленая миля". И тогда Брюс Уиллис порекомендовал актера Майкла Дункана, с которым Уиллис снимался еще в "Армагеддоне".
7. Фильм "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины" был первым фильмом от «Walt Disney Pictures, который получил ограничение по возрасту +13.
8. При каждой смене возраста Фореста Гампа можно заметить, что в первой сцене он всегда в синей рубашке.
9. Актриса Глория Стюарт, которая играла Розу в возрасте 101 года, огорчалась от того, что ее сильно старят перед съемками. Ей самой было всего 86 лет, а потому ей было неприятно становиться "старухой".
10. После того, как фильм "Матрица" вышел в прокат, всего за три года эффект "медленно летящей пули" был использован в кинематографе 20 раз.
11. Образ героини Умы Турман в фильме "Криминальное чтиво" был создан по подобию образа Анны Карины из "Банды аутсайдеров" 1964 года. Это был один из любимых фильмов Квентина Тарантино.
12. При создании фильма "Назад в будущее" долго не могли определиться, как должна выглядеть машина времени. Сначала это была своеобразная лазерная установка. Затем в качестве машины решили использовать холодильник (но отказались, так как юные зрители могли закрыть себя в холодильнике). Только в третьем сценарии решили использовать DeLorean.
13. Миссия на Марс в фильме "Марсианин" является имитацией реальной миссии, которую NASA планирует когда-нибудь осуществить.
14. Во время съемок фильма "Омерзительная восьмерка" сценарий фильма попал в руки журналистов. Квентин Тарантино психанул и отказался дальше снимать фильм. И только по личной просьбе актеров, снимавшихся в фильме, он продолжил съемки.
15. Фильм "Аватар" на 40 процентов состоит из живой съемки, а на 60 процентов - из компьютерной графики.
16. Как ни странно, но американское общество защиты животных выступило с критикой фильма "Побег из Шоушенка". Единственным представителем фауны, который был снят в этом фильме, был ворон старика Брукса. В одном из эпизодов птицу кормят червяком. Это и не понравилось представителям общества. Они настояли на том, чтобы ворона кормили погибшей своей смертью личинкой.
17. Практически все реплики Джона Леннона в фильме "Форест Гамп" были взяты из его песни «Imagine».
18. Сцена в фильме "Матрица", в которой Нео уклоняется от пуль, первоначально снималась при помощи манекенов. Но было израсходовано много пленки и манекенов, а результат не устраивал режиссера. И тогда решили использовать компьютерную графику. Специально для съемок этого эпизода создали компьютерную программу, которая стала объектом желаний многих режиссеров.
19. Фильм "Список Шиндлера" стал самым высокобюджетным черно-белым фильмом в мировой истории. На его съемки было затрачено 22 миллиона долларов.
20. Первоначально в фильме "Молчание ягнят" планировали снять Мишель Пфайффер. Но та после прочтения сценария испугалась излишней жестокости. И тогда пригласили Джоди Фостер, которая идеально подошла на роль.
21. Фильм "Брюс Всемогущий" был официально запрещен в Египте. Причина понятна - "религиозное содержание".
22. Во время съемок фильма "День сурка" Билл Мюррей был дважды укушен сурком.
23. Первоначально фильм "Маска" планировался как "жестокий фильм ужасов". Но потом сценарий переделали в комедию.
24. Во время съемок фильма "Выживший" снег в Канаде растаял. Пришлось съемочной группе перебираться в Аргентину, где еще лежал снег.
25. Марио Пьюзо, написавший "Крестного отца", в одном из интервью признался, что все свои знания о мафии он взял из других книг.
Источник:
АНТИФИШКИ
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В принципе, это всё что нужно знать о "защитничках" животных. Они готовы перечить самой природе, лишь бы всё выглядело мило и не ужасно.
Этот эффект был на 6 лет раньше в "Снайпере" с Томом Беренджером.