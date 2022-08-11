25 различных фактов об американских фильмах

3. Изначально Джеймс Кэмерон хотел заниматься съемками "Аватара" в 1999 году. Бюджет фильма должен был составить 400 миллионов долларов. Но даже не смотря на то, что "Титаник" был очень успешен в прокате и собрал большие сборы, ни одна киностудия не смогла выделить такие деньги. Пришлось положить проект на полку на 10 лет.