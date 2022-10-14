Почему Татьяна Васильева снималась в головных уборах в фильме "Самая обаятельная и привлекательная"

Геральд Бежанов относятся к тем режиссерам, которые не любят, когда отступают от сценария. К тому же, он был одним из авторов сценария к этому фильму.

Мало того, что в самый разгар съемок Александр Абдулов взял и уехал на Сахалин на две недели, так еще вычудила и Татьяна Васильева.