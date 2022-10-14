Почему Татьяна Васильева снималась в головных уборах в фильме "Самая обаятельная и привлекательная"

Во время съемок фильма "Самая обаятельная и привлекательная" у режиссера фильма Геральда Бежанова случился самый настоящий конфликт с Татьяной Васильевой, из-за которого у режиссера случился микpo-инфaркт.
Геральд Бежанов относятся к тем режиссерам, которые не любят, когда отступают от сценария. К тому же, он был одним из авторов сценария к этому фильму.
Мало того, что в самый разгар съемок Александр Абдулов взял и уехал на Сахалин на две недели, так еще вычудила и Татьяна Васильева.
Сцена, в которой Сусанна приходит на работу к Наде, снимали несколько дней. Она еще была не доснята, но утром режиссер увидел, что вчерашняя блондинка Сусанна пришла на съемочную площадку с рыжими волосами (в другом источнике - черными).
Более того, Татьяна Васильева подговорила оператора подтвердить, что на вчера она была в таком же виде.
И Геральд Бежанов не выдержал. Если бы сцена была доснята, то еще можно было бы как-то выкрутиться. Но теперь у актрисы был совершенно другой образ.
Когда режиссер вышел из больницы, он продолжил работу.
А Татьяна Васильева была вынуждена сниматься в головном уборе.
Между прочим, режиссер появился в этом фильме в небольшой роли. Усатый мужчина, который знакомится с девушками фразой "Сколько времени?" - это именно он:
А мужчина рядом с Татьяной Васильевой, которая в оранжевой шляпке, это сценарист и режиссер Анатолий Эйрамджан. В 90-е годы он сам снимет Татьяну Васильеву аж в четырех фильмах.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А пост действительно особо ни о чем. Автор хотел обсудить персону Васильевой? Или несчастного режиссера?