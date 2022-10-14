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Почему Татьяна Васильева снималась в головных уборах в фильме "Самая обаятельная и привлекательная"

Почему Татьяна Васильева снималась в головных уборах в фильме "Самая обаятельная и привлекательная"

Автор:
14 октября 2022 09:53
Сообщество : Кино
Метки: Самая обаятельная и привлекательная   Татьяна Васильева   актриса   кино   роль   факты   фильм   фото   
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Во время съемок фильма "Самая обаятельная и привлекательная" у режиссера фильма Геральда Бежанова случился самый настоящий конфликт с Татьяной Васильевой, из-за которого у режиссера случился микpo-инфaркт.

Геральд Бежанов относятся к тем режиссерам, которые не любят, когда отступают от сценария. К тому же, он был одним из авторов сценария к этому фильму.

Мало того, что в самый разгар съемок Александр Абдулов взял и уехал на Сахалин на две недели, так еще вычудила и Татьяна Васильева.

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Сцена, в которой Сусанна приходит на работу к Наде, снимали несколько дней. Она еще была не доснята, но утром режиссер увидел, что вчерашняя блондинка Сусанна пришла на съемочную площадку с рыжими волосами (в другом источнике - черными).

Более того, Татьяна Васильева подговорила оператора подтвердить, что на вчера она была в таком же виде.

И Геральд Бежанов не выдержал. Если бы сцена была доснята, то еще можно было бы как-то выкрутиться. Но теперь у актрисы был совершенно другой образ.

Когда режиссер вышел из больницы, он продолжил работу.

А Татьяна Васильева была вынуждена сниматься в головном уборе.

Между прочим, режиссер появился в этом фильме в небольшой роли. Усатый мужчина, который знакомится с девушками фразой "Сколько времени?" - это именно он:

А мужчина рядом с Татьяной Васильевой, которая в оранжевой шляпке, это сценарист и режиссер Анатолий Эйрамджан. В 90-е годы он сам снимет Татьяну Васильеву аж в четырех фильмах.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Самая обаятельная и привлекательная   Татьяна Васильева   актриса   кино   роль   факты   фильм   фото   
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6  комментариев
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622
Легендарный В-ий 2 часа назад
"2ух-метровый крокодил с улыбкой Моно Лизы", как сказал другой персонаж той же фильмы ) хотя у меня жена на нее похожа, и ничо
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6k
IceBazooka Час назад
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9k
Василенко Татьяна 2 часа назад
Изумительная актриса! В любой роли, в любом виде превосходна! С потрясающим чувством юмора и удивительной харизмой при довольно нестандартной внешности. Я ее с детства обожаю!
А пост действительно особо ни о чем. Автор хотел обсудить персону Васильевой? Или несчастного режиссера?
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15k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Васильева( Ицыкович) реально поехавшая,это понятно стало когда она начала подробно рассказывать как мужьям изменяла,и с кем когда и как сношалась. И тут режиссера до инфаркта довела,надо было думать,с кем связывается.
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62k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Фигня какая-то ни о чем...
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