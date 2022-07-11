Как выглядят охранники отечественных и зарубежных знаменитостей

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Такие люди - и беЗ охраны! Не положено все-таки звездам ходить без телохранителей. Мы покажем вам сегодня охранников, которые ни на шаг не отходят от знаменитостей.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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У Абэ охранница пистолет из кобуры за 0,2 секунды выхватывала,очень помогло.