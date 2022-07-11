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Как выглядят охранники отечественных и зарубежных знаменитостей

Как выглядят охранники отечественных и зарубежных знаменитостей

Автор:
11 июля 2022 08:39
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Охранники   звезды   знаменитости   охрана звезды   служба безопасности   шоу бизнес   
963
16

Такие люди - и беЗ охраны! Не положено все-таки звездам ходить без телохранителей. Мы покажем вам сегодня охранников, которые ни на шаг не отходят от знаменитостей.

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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Охранники   звезды   знаменитости   охрана звезды   служба безопасности   шоу бизнес   
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7  комментариев
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Дратостан Полчаса назад
Обыкновенное напоминание о себе и своём статусе.
У Абэ охранница пистолет из кобуры за 0,2 секунды выхватывала,очень помогло.
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−29
Катюшка Минуту назад
На кадре с Тимати охранник, идущий впереди, выглядит так, будто он активно поддерживает бизнес работодателя (бургерные)
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358
Карл 7 минут назад
Если захотят убить то убьют.

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Спелая кукурузинка

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