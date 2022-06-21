Помощник Криштиану Роналду разбил роскошный Bugatti Veyron звезды

900-сильный Bugatti Veyron нападающего «Манчестер Юнайтед» стоимостью 1,7 миллиона фунтов стерлингов разбился на курорте Са Кома на восточном побережье Мальорки. СМИ сообщают, что за рулем находился помощник Криштиану, а не сам футболист.
Инцидент произошел около 11 утра по местному времени в понедельник. Автомобиль влетел в стену — водитель не пострадал, однако передняя часть автомобиля Криштиану была сильно повреждена. Полиция расследует инцидент, но пока не дала комментариев.
Криштиану вылетел на Мальорку со своими пятью детьми и девушкой Джорджиной Родригес 14 июня. Они снимают роскошный дом у подножия гор Трамунтана и проводят дни на суперъяхте Криштиану. Ожидается, что они пробудут в доме еще три-четыре дня.
Помимо Bugatti, Криштиану также перевез на остров свой Mercedes-Benz G-Class.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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