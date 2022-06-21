FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6008 постов • 735 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Помощник Криштиану Роналду разбил роскошный Bugatti Veyron звезды

Помощник Криштиану Роналду разбил роскошный Bugatti Veyron звезды

Автор:
21 июня 2022 19:16
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Криштиану Роналду   авария   звезды   знаменитости   суперкар   шоу бизнес   
903
6

900-сильный Bugatti Veyron нападающего «Манчестер Юнайтед» стоимостью 1,7 миллиона фунтов стерлингов разбился на курорте Са Кома на восточном побережье Мальорки. СМИ сообщают, что за рулем находился помощник Криштиану, а не сам футболист.

Инцидент произошел около 11 утра по местному времени в понедельник. Автомобиль влетел в стену — водитель не пострадал, однако передняя часть автомобиля Криштиану была сильно повреждена. Полиция расследует инцидент, но пока не дала комментариев.

×
×

Криштиану вылетел на Мальорку со своими пятью детьми и девушкой Джорджиной Родригес 14 июня. Они снимают роскошный дом у подножия гор Трамунтана и проводят дни на суперъяхте Криштиану. Ожидается, что они пробудут в доме еще три-четыре дня.

Помимо Bugatti, Криштиану также перевез на остров свой Mercedes-Benz G-Class.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Ynews   Криштиану Роналду   авария   звезды   знаменитости   суперкар   шоу бизнес   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
DarkSkat 5 часов назад
По ходу у Роналду теперь новый любовник
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
782
uid-5j7c27kq 39 минут назад
Страховка расстроилась
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
kaboza 2 часа назад
да там по пластику херння, ашот залепит, заоодно и овцу петушарам вместо кофе подгонит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Василич 2 часа назад
Хорошо что хоть водитель почти не пострадал, с одной почкой можно прекрасно жить..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Андрей Ма-С 3 часа назад
скоро на авито, не бит не крашен, возили только по утрам детей в садик на острове)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Алексей 4 часа назад
Ага,очередной помошник по замесу глины!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
386k
Алексей 5 часов назад
писда помощнику
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

55762



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Жизнь Юрия Гагарина в фотографиях
Жизнь Юрия Гагарина в фотографиях
15 удачливых людей, которым попались настоящие редкости
15 удачливых людей, которым попались настоящие редкости
События на Украине 21- 22 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 21- 22 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Как мылись викторианские дамы
Как мылись викторианские дамы
И тут зазвонил дверной звонок
И тут зазвонил дверной звонок
Мечта, а не выпускной
Мечта, а не выпускной
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Как жить?

Лучшие демотиваторы
Было бы желание

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#дтп#интересное#факты#кино#автомобили#наука#Реакция#милота
#прикол#животные#история#аварии#авто аварии#люди#дети#автомир#вещи#сарказм
#интересно#в мире#фото#СССР#картинки#Приколы#знаменитости#Разное#забавно#США
Мечта, а не выпускной Мечта, а не выпускной Джонни Деппу вручили "Орден за заслуги" в Сербии Джонни Деппу вручили "Орден за заслуги" в Сербии «Настоящая любовь»: Квентин Тарантино нежно обнимает жену на красной ковровой дорожке «Настоящая любовь»: Квентин Тарантино нежно обнимает жену на красной ковровой дорожке Дуэйн "Скала" Джонсон сделал матери роскошный подарок Дуэйн "Скала" Джонсон сделал матери роскошный подарок Майк Тайсон до крови избил попутчика, донимавшего его в самолете Майк Тайсон до крови избил попутчика, донимавшего его в самолете Линда Евангелиста впервые снялась для журнала после неудачной косметической процедуры Линда Евангелиста впервые снялась для журнала после неудачной косметической процедуры

На что жалуетесь?

Вернуться