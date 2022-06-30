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Дадут фору молодым: как выглядят зарубежные звезды за 50 в бикини

Дадут фору молодым: как выглядят зарубежные звезды за 50 в бикини

Автор:
30 июня 2022 10:39
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: бикини   звезды   звезды за 50 лет   звезды на пляже   знаменитости   купальник   шоу бизнес   
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Лето - пляжный сезон, когда можно смело ходить в купальнике, не стесняясь показывать свое тело. И звезды, которым уже за 50 лет так и делают. С такими фигурами и стесняться нечего!

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Метки: бикини   звезды   звезды за 50 лет   звезды на пляже   знаменитости   купальник   шоу бизнес   
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16  комментариев
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13k
FatZilla 49 минут назад
Современным фоткам вообще верить нельзя. Вот на фотка папарацци видно, что выглядят они на столько сколько им лет. Молодость ничем не заменишь, чудес не бывает - только хирургия пластическая и всякие чудеса фармакологии и косметологии.
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1k
Александр Голованов 15 минут назад
К сожалению, чуда не произошло. В большинстве все эти бесспорно красивые и привлекательные женщины выглядят именно на свой возраст. Только вот с Лиз Херли что то не совсем так. Явно фото довольно ранее. Но все равно молодцы.
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38k
jonnyD 17 минут назад
Женщинам , имеющим миллионы баксов на счету просто стыдно плохо выглядеть ...
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168
Максим Минаев 17 минут назад
особенно последняя
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11k
Antique computer 20 минут назад
Мелани Гриффитс и жена Пирса Броснана без фотошопа. Остальные молодятся как могут.
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2k
cfhfwby 23 минуты назад
Грифт- без ретуши, остальные- подштукатурены фотошопом.
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2k
Диагноз 23 минуты назад
Молодость дается человеку один раз и не помогут и деньги, ни популярность...
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14k
эмосурикат прямоползающий Полчаса назад
было сложно...
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2k
GROMOZEKA Полчаса назад
Ни одна процедура и нож хирурга, не сделают старую кожу молодой.
Выглядят они неплохо, но так на то они и актрисы с моделями.
Это их хлеб.
Вот работали бы они, к примеру на производстве, тогда можно и поговорить, а эти тяжелее пипки в руках то ничего и не держали
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2k
Старичок Полчаса назад
молодым, это галкину с шаляпиным? а так тетки ничего тяжелея барсика вайнштейна не поднимали и деньги, и пластика делают чудеса.
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3k
Babangdida 39 минут назад
Броснан не собака, на кости не бросается.
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770
Виктор Глущенко 49 минут назад
Дженифер Впопес я бы вдул .
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10k
Бендер Родригес 53 минуты назад
Ну они и выглядят как женщины за 50, которые следят за собой.
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