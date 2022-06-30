Дадут фору молодым: как выглядят зарубежные звезды за 50 в бикини

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Лето - пляжный сезон, когда можно смело ходить в купальнике, не стесняясь показывать свое тело. И звезды, которым уже за 50 лет так и делают. С такими фигурами и стесняться нечего!
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Выглядят они неплохо, но так на то они и актрисы с моделями.
Это их хлеб.
Вот работали бы они, к примеру на производстве, тогда можно и поговорить, а эти тяжелее пипки в руках то ничего и не держали