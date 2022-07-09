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Ольмекские головы – загадка самой древней цивилизации Америки

Ольмекские головы – загадка самой древней цивилизации Америки

Автор:
09 июля 2022 13:32
Метки: загадки   памятники   цивилизации   
604
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Эти невообразимые по размерам скульптуры были найдены на территории современной Мексики еще в 1862 году.


С начала это была одна голова, а потом в течение пятидесяти лет археологами было обнаружено еще 16. И при взгляде на них в голове возникает сразу много вопросов – кто, как и зачем вырезал из монолитного базальта эти огромные человеческие головы? Почему у них у всех разные черты лица? И почему эти черты лица так сильно напоминают негроидные? При помощи чего они были вырезаны и как они очутились в месте, далеком от базальтовых скал? Какая древняя цивилизация этим занималась? В общем, сплошные вопросы, на которые у ученых нет внятных ответов, одни лишь предположения. Что ж, давайте познакомимся с ними поближе.

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Итак, что собой представляют ольмекские головы? Это вырезанные из цельного куска базальта скульптуры высотой в среднем два метра (самая маленькая голова «ростом» 1,5 метра, самая большая – 3,5). Вес их примерно от 10 до 35 тонн. Раскопали их археологи в районе Мексиканского залива, не в одном месте, а на территории в несколько сот квадратных километров.

Черты лица у всех скульптур отличаются друг от друга, но, тем не менее, в них есть что-то общее – приплюснутые широкие носы, слегка раскосые глаза, большие уши и пухлые щеки. Глаза у всех статуй широко открыты и лишь одна изображена со смеженными веками.


Почему их назвали ольмекскими? Ольмеки – это древнейшая цивилизация американского континента, которая считается прародительницей всех последующих культур. Знаменитые на весь мир ацтеки и майя жили гораздо позже ольмеков. А вот откуда на континенте появились сами «прародители», до конца неясно. Ученые вообще мало что знают про цивилизацию ольмеков – не сохранилось ни ольмекских зданий, ни останков людей, ни образцов письменности, ни их культура. До нас дошли лишь небольшие статуэтки и в противовес им – гигантские монументы – величественные троны, высокие монолитные стелы и громадные головы. Кого они изображают? Может быть ольмекских правителей? Может быть, это были местные идолы, которым поклонялись? У ученых нет на это ответа.


Как нет ответа на вопрос при помощи чего вырезались эти головы, если в III тысячелетии до нашей эры люди еще не знали металла. Можно предположить, что скульпторы работали заостренными камнями, но как в таком случае они умудрялись делать в монолитных базальтовых глыбах сквозные ходы, которые соединяли ушную раковину с ротовой полостью? Камнем такое не проковыряешь…


А как они доставляли эти глыбы, ведь вес каждой превышал десяток тонн? Геологи смогли определить место, откуда был взят базальт. Это горы Тустла, которые лежат в 60 километрах от места раскопок. Между двумя точками нет никаких сквозных водных путей, только джунгли и непроходимые болота.


Немало загадок и в чертах лица. За все время изучения цивилизации и раскопок на месте их вероятного обитания ученые смогли найти немало маленьких статуэток, изображавших ольмеков. Все они выполнены в типичном индейском облике, свойственном американоидной расе – продолговатое крупное лицо, «орлиный» нос, широкая нижняя челюсть. И лишь только гигантские головы изображают совсем иной тип лица. Он больше присущ негроидной расе, да это видно и без всяких заключений. Но откуда в III тысячелетии до нашей эры на Американском континенте могли взяться представители Африки, если первое переселение, согласно официальной науке, произошло только в послеколумбовские времена?

Отчасти разгадка происхождения голов лежит в области мифов и преданий, дошедших до наших дней. Так, ацтеки считали, что до них земля была населена гигантами. И когда первые испанские конкистадоры приплыли в эти места, ацтеки поведали им, что в очень древние времена в этих землях поселились люди огромного роста и силы. Но они обладали скверным характером и со временем индейцы их всех истребили. В доказательство ацтеки показывали испанцам кость древнего великана.

Вес такой головы – около 30 тонн


Берналь Диас, участник экспедиции Фернандо Кортеса в своей книге «Завоевание Новой Испании» писал, что эта кость была бедренной и ее длина равнялась росту самого Диаса:

«Сообщили они также о том, что до их прихода страну населяли великаны, грубые и дикие, которые потом либо вымерли, либо были уничтожены. В доказательство они показали бедренную кость такого великана. Действительно, она была размером в полный мой рост, а я ведь не мал. И таких костей было изрядное количество; мы дивились и ужасались такой породе прошлых времен и порешили образцы послать и Его Величеству в Испанию», — «Правдивая история завоевания Новой Испании», автор Берналь Диас дель Кастильо

Впоследствии следы великанов были найдены в рукописях ацтеков (ацтекских кодексах) в виде рисунков. Вот, взгляните на один такой.


Так может быть эти огромные головы – это те самые гиганты, которых истребили ацтеки, но которым, вполне возможно, поклонялись их предки ольмеки? Историки допускают, что эти гиганты (если они действительно существовали) могли быть ольмекскими правителями, которых народ после их смерти запечатлел в камне. И вполне возможно, что неведомые гиганты могли принадлежать к негроидной расе.


А если убрать в сторону версию гигантов и вспомнить что говорил в свое время прославленный путешественник Тур Хейердал? А он как раз наглядно доказал, что в древние времена народы Средиземноморья были способны переплыть Атлантический океан. А раз так, то может быть этим и можно объяснить негроидные черты лица загадочных голов. Да и сама ольмекская цивилизация как будто возникла из неоткуда. Вполне возможно древние народы Мезоамерики позаимствовали культуру и знания у более развитой цивилизации, приплывшей к ним из-за океана.


Только вот куда так внезапно исчезли ольмеки, ученые не могут понять до сих пор. Считается, что именно от них древние майя позаимствовали свой знаменитый календарь и много других изобретений. Поделились знаниями и умениями и исчезли, словно их не было? Нет пока на это ответа. И гигантские ольмекские головы ничуть не проливают свет на происхождение и исчезновение древней цивилизации, а лишь только подкидывают ученым все больше загадок.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: загадки   памятники   цивилизации   
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1k
Kariya 8 часов назад
Бюсты и бюсты, своих вождей вырезали или еще кого, прям как в наше время. Если взять два пункта: человечество рассеивалось из Африки по всем материкам + ольмеки тусили в Америке еще когда пирамиды только строили = кто смог, тот и приплывал еще задолго до викингов, возможно даже косяками. И это вызывает восхищение - дошуршать так далеко от "колыбели" суметь надо было. Ну а куда пропали - дальше поплыли, ассимилировались с другими понаплывшими, теми же ацтеками, просто вымерли от упавшего сверху динозавра, не так уж и важно на самом деле, все равно той цивилизации уже нет как таковой.
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4k
Горожанин 7 часов назад
В России с некоторых пор начали развиваться всякие культурные пати - понятно, что за счёт бюджетов. Так вот, на этих пати художники столько голов из камня понаделывают - девать некуда. И не оплачивают потом бедолагам - за счёт бюджета само пати, но не головы. Если эти головы закопать где-нибудь в Сибири, а потом откопать - вот реальная тема.
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