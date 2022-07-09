Ольмекские головы – загадка самой древней цивилизации Америки

Так может быть эти огромные головы – это те самые гиганты, которых истребили ацтеки, но которым, вполне возможно, поклонялись их предки ольмеки? Историки допускают, что эти гиганты (если они действительно существовали) могли быть ольмекскими правителями, которых народ после их смерти запечатлел в камне. И вполне возможно, что неведомые гиганты могли принадлежать к негроидной расе.

А если убрать в сторону версию гигантов и вспомнить что говорил в свое время прославленный путешественник Тур Хейердал? А он как раз наглядно доказал, что в древние времена народы Средиземноморья были способны переплыть Атлантический океан. А раз так, то может быть этим и можно объяснить негроидные черты лица загадочных голов. Да и сама ольмекская цивилизация как будто возникла из неоткуда. Вполне возможно древние народы Мезоамерики позаимствовали культуру и знания у более развитой цивилизации, приплывшей к ним из-за океана.

Только вот куда так внезапно исчезли ольмеки, ученые не могут понять до сих пор. Считается, что именно от них древние майя позаимствовали свой знаменитый календарь и много других изобретений. Поделились знаниями и умениями и исчезли, словно их не было? Нет пока на это ответа. И гигантские ольмекские головы ничуть не проливают свет на происхождение и исчезновение древней цивилизации, а лишь только подкидывают ученым все больше загадок.