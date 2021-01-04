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Загадочные вопросы древности: можно ли вручную выкопать озеро 8 на 2 километра?

Загадочные вопросы древности: можно ли вручную выкопать озеро 8 на 2 километра? (5 фото)

Автор:
04 января 2021 17:42
Сообщество : Путешествия
Метки: Западный Барай   Кхмеры   водохранилище   загадка   история   море   тайна   цивилизация   
2924
5

Западный Барай – это удивительное водохранилище в Камбодже, отличающееся идеально правильной геометрической формой, колоссальными размерами и точным расположением относительно частей света. Как древним кхмерам удалось сотворить это рукотворное чудо?

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Метки: Западный Барай   Кхмеры   водохранилище   загадка   история   море   тайна   цивилизация   
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26  комментариев
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12k
prison80 2 часа назад
мне одному кажется ,что на первом фото нет и далеко 8км озера в длину
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7k
Света 4 минуты назад
Как то несколько лет назад смотрела отличную документалку. Там была международная экспедиция, которая изучала ирригационные системы древних кхмеров. Была произведена точнейшая съёмка с дронов, выверка высот, материалов, грунтов и много всего прочего. Наложение этих данных на современные карты показала отличный план невероятного количества каналов, больших и малых водохранилищ, и даже сложных систем перепуска вод по высотам. Всё очень подробно, досканально. Были найдены механизмы шиберов на каналах, водяных мельниц с приводами. Как именно использовали пока прояснено до конца. Короче это огромная работа без конца и края. Но выводы вполне очевидны. Древние кхмеры умели управлять водой для развития собственной экономики. Вся система каналов, рек, водохранилищ позволяла им успешно производить сельхозпродукцию для содержания большой армии, развивать ремёсла и торговлю. Это всё подтверждается раскопками и исследованиями. И никакой загадочности в этом нет. Инопланетяне им каналы не копали лазерами. Просто ручной труд тысяч людей из поколения в поколение. Потому этот жалкий постик про одно озерко и фотки ему не соответствующие, выглядит как пук в лужу!
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1M
Беспощадный критик 9 минут назад
Про древних укров уже было?
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8k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы 22 минуты назад
первая картинка совсем не про это озеро...
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1k
Lefterov 24 минуты назад
Что-то не похоже там что бы было 8 на 2 километра
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33k
parallax Полчаса назад
Это древние египтяне рыли. Материал на строительство пирамид добывали. ))
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18k
Альберт Полчаса назад
Тоже мне - удивили...
В начале 70х довелось мне служить в Забайкальском крае, а точнее - в военном городке Чита-46
Недалеко от городка протекала (думаю, что и сейчас протекает) небольшая речушка, даже местами - ручей.
Так вот несколькими поколениями солдат было выкопано приличное озеро.
Тоже мне - удивили... В начале 70х довелось мне служить в Забайкальском крае, а точнее - в военном городке Чита-46 Недалеко от городка протекала (думаю, что и сейчас протекает) небольшая речушка, даже местами - ручей. Так вот несколькими поколениями солдат было выкопано приличное озеро.
Тоже мне - удивили... В начале 70х довелось мне служить в Забайкальском крае, а точнее - в военном городке Чита-46 Недалеко от городка протекала (думаю, что и сейчас протекает) небольшая речушка, даже местами - ручей. Так вот несколькими поколениями солдат было выкопано приличное озеро.
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923
Traki 42 минуты назад
Глупости вы тут спрашиваете! Слава Украине! Хероям слава! Посмотрите на Черное море и больше не задавайте таких смешных вопросов!
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489
Антон Гелцер 46 минут назад
А если большая яма уже была? Или озеро было? А ему просто придали прямоугольную форму? Тогда 1,5 землекопа и несколько месяцев работы.
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5k
citrus1 Час назад
Это же галатея, не превьюшке случайное фото не соответствующее объекту ни по размеру не по соотношению сторон. Это постоянно пересыхающая лужа при такой площади и 80 млн кубометров воды глубина должна составлять не менее 5м, чего по факту нет
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5k
citrus1 51 минуту назад
Загадочные вопросы древности: можно ли вручную выкопать озеро 8 на 2 километра?
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9k
vvv 2 часа назад
Тю! Наши альтернативно одарённые небраття легко ответят на этот говно вопрос!
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19k
Слепой Пью 2 часа назад
Стоит поспрошАть древних укрошумеров - может, подкалымили на отдыхе в Таиланде?
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58k
Viktor 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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11k
робт 2 часа назад
ну черное море же выкопали
а тут вообще лужа
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4k
hairov робт 49 минут назад
Древние укры?
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