Загадочные вопросы древности: можно ли вручную выкопать озеро 8 на 2 километра?

Однако даже если это так, то возникает еще ряд вопросов. Доказано, что во время рытья искусственного водоема кхмеры частично использовали еще более ранние постройки. То есть еще до этого на этой территории жили люди. Почему она пришла в запустение, и куда делись жители – это загадка.

Если в названии фигурирует слово «западный», то по логике должен быть и восточный. Он находился с восточной стороны от Ангор-Тхомы. По своим параметрам существенно уступал западному соседу, но был построен примерно на 2 столетия раньше него.

Но тогда получается, что на строительство комплекса ушло в общей сложности 400 лет. Если взять в качестве базовой версии теорию о карьере, то получается, что в одном месте латерит закончился, и понадобилось разработать другое, так как потребности в материале не снижались.

Сейчас о Восточном Барае напоминают только бывшие берега и гигантская площадка геометрически правильной формы. А Западный сохранился и дошел до наших дней практически в первозданном виде. Местное население приезжает сюда отдохнуть, поплавать и насладиться дружеским общением на природе.