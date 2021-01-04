Загадочные вопросы древности: можно ли вручную выкопать озеро 8 на 2 километра?

Западный Барай – это удивительное водохранилище в Камбодже, отличающееся идеально правильной геометрической формой, колоссальными размерами и точным расположением относительно частей света. Как древним кхмерам удалось сотворить это рукотворное чудо?
В переводе с кхмерского слово «барай» значит «рукотворное водохранилище». Озеро находится западнее Ангор-Тхомы – одной из столиц Кхмерской Империи. Во время максимального заполнения водохранилище вмещало в себя до 80 млн кубометров воды.
Считается, что за время создания этого сооружения сменилось несколько правящих королевских династий. Как правило, водохранилища строили путем перекрытия речного русла, заставляя воду заполнить какое-то природное углубление. Но Западный Барай – это исключение из правил. Его строили вручную, и это вызывает вопросы касаемо технологий и инструментов, используемых для извлечения грунта.
Главная задача объекта – ирригационная, но помимо этого водохранилище играло для древних кхмеров и культовую роль. По центру находился храм, именуемый Западным Мебоном. В комплексе эта система символизировала собой океан и гору Меру, являвшуюся для кхмеров средоточием всех материальных вселенных.
Храм представляет собой геометрически правильный квадрат, каждая из сторон которого равна 100 м. На каждой из них на удалении примерно 30 метров одна от другой находятся башни. Вершина каждой имеет форму лотоса. На территории также была найдена часть бронзового изваяния бога Вишну.
Наиболее актуальный вопрос в отношении сооружения – куда девался весь оставшийся после выкапывания 8-километровой ямы грунт? Поблизости не было обнаружено никаких насыпов. Есть предположение, что Западный Барай представляет собой карьер, где древние жители добывали что-то полезное. Но что? Это остается загадкой. Есть предположение, что им был латерит – порода, напоминающая глину. В естественной среде она относительно влажная и легко режется, но после извлечения на поверхность превращается в твердый камень.
Латерит использовался для строительства храмов в Камбодже. Может быть, что кхмеры просто добывали материал в карьере, а затем перевозили его к месту строительства культового сооружения.
Однако даже если это так, то возникает еще ряд вопросов. Доказано, что во время рытья искусственного водоема кхмеры частично использовали еще более ранние постройки. То есть еще до этого на этой территории жили люди. Почему она пришла в запустение, и куда делись жители – это загадка.
Если в названии фигурирует слово «западный», то по логике должен быть и восточный. Он находился с восточной стороны от Ангор-Тхомы. По своим параметрам существенно уступал западному соседу, но был построен примерно на 2 столетия раньше него.
Но тогда получается, что на строительство комплекса ушло в общей сложности 400 лет. Если взять в качестве базовой версии теорию о карьере, то получается, что в одном месте латерит закончился, и понадобилось разработать другое, так как потребности в материале не снижались.
Сейчас о Восточном Барае напоминают только бывшие берега и гигантская площадка геометрически правильной формы. А Западный сохранился и дошел до наших дней практически в первозданном виде. Местное население приезжает сюда отдохнуть, поплавать и насладиться дружеским общением на природе.
Источник:
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В начале 70х довелось мне служить в Забайкальском крае, а точнее - в военном городке Чита-46
Недалеко от городка протекала (думаю, что и сейчас протекает) небольшая речушка, даже местами - ручей.
Так вот несколькими поколениями солдат было выкопано приличное озеро.