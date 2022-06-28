Продолжаем подборки исторических фото, смотря на которые вы не сразу поймете что здесь происходит, кто эти люди и что вообще там творилось в те далекие времена.
Гильзы, ocтaвшиеся пocле oбстpeла позиций Гepмaнии, 1916 год.
Будущий «Король ужасов» Стивен Кинг, 1950–e.
IBM гpузят жecткий диcк объeмoм 5 МБ, 1956 гoд.
Бобби Лич — пepвый мужчинa, прыгнувший в 1911 гoду в Ниaгapcкий водопад в бoчкe и ocтaвшийся в живыx.
Боевые лоси Красной Армии.
Африканские колонии 100 лет назад - чьи они были.
Солнцезащитные очки из муранского стекла, Венция, 18 век.
Испытание бронежилета. Нью-Йорк, 1924 г .
Ниагарский водопад без воды , 1969 г .
Счастливый покупатель первой бутылки водки после отмены сухого закона . Финляндия , 1932 г .
Общественный мужской туалет . Франция , 1920-ые.
Космическая собака Козявка, 1960 год, итальянская открытка.
Учитель, представший перед судом за преподавание теории эволюции, запрещенной в штате Теннеси, 1925 год.
Стамбул 1960-е годы - пьяная корзина. Бары нанимали специальных людей, чтобы таким образом развозить пьяных по домам.
Феликс Баумгартнер из Австрии - первый парашютист, преодолевший скорость звука - 1342 км/ч.
Си Джей Уокер первая женщина-миллиардер, рожденная рабами. Добилась всего сама.
Италия, 1943 год, солдат стоит на канистрах с бензином.
Элитный отрад иранского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви в униформе из шкур леопарда, 1960 год, Тегеран.
1969 год - свидетель, скрывающий лицо, дает показания против итальянской мафии.
Источник:
АНТИФИШКИ
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какое интересное фото... Фотограф не иначе с Феликсом рядом летел, а данных о нём никто не знает. Интересно, не правда ли?
Фотошоп галимый