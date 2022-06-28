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20 фото с историей и загадочностью: кто сразу поймет, тот молодец

20 фото с историей и загадочностью: кто сразу поймет, тот молодец

Автор:
28 июня 2022 20:15
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   загадки   история   пояснения   расшифровка   фото   
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Продолжаем подборки исторических фото, смотря на которые вы не сразу поймете что здесь происходит, кто эти люди и что вообще там творилось в те далекие времена.

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Гильзы, ocтaвшиеся пocле oбстpeла позиций Гepмaнии, 1916 год.

Будущий «Король ужасов» Стивен Кинг, 1950–e.


IBM гpузят жecткий диcк объeмoм 5 МБ, 1956 гoд.


Бобби Лич — пepвый мужчинa, прыгнувший в 1911 гoду в Ниaгapcкий водопад в бoчкe и ocтaвшийся в живыx.


Боевые лоси Красной Армии.

Африканские колонии 100 лет назад - чьи они были.

Солнцезащитные очки из муранского стекла, Венция, 18 век.

Испытание бронежилета. Нью-Йорк, 1924 г .


Ниагарский водопад без воды , 1969 г .


Счастливый покупатель первой бутылки водки после отмены сухого закона . Финляндия , 1932 г .


Общественный мужской туалет . Франция , 1920-ые.


Космическая собака Козявка, 1960 год, итальянская открытка.

Учитель, представший перед судом за преподавание теории эволюции, запрещенной в штате Теннеси, 1925 год.

Стамбул 1960-е годы - пьяная корзина. Бары нанимали специальных людей, чтобы таким образом развозить пьяных по домам.

Феликс Баумгартнер из Австрии - первый парашютист, преодолевший скорость звука - 1342 км/ч.

Си Джей Уокер первая женщина-миллиардер, рожденная рабами. Добилась всего сама.

Италия, 1943 год, солдат стоит на канистрах с бензином.

Элитный отрад иранского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви в униформе из шкур леопарда, 1960 год, Тегеран.

1969 год - свидетель, скрывающий лицо, дает показания против итальянской мафии.

Источник:

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Метки: Исторические факты   загадки   история   пояснения   расшифровка   фото   
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13  комментариев
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38
Максим Макашев 56 минут назад
Феликс Баумгартнер из Австрии
какое интересное фото... Фотограф не иначе с Феликсом рядом летел, а данных о нём никто не знает. Интересно, не правда ли?
Фотошоп галимый
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15k
Кархародон 57 секунд назад
Даже видно, что выстрелы нарисованы. Да и вообще - по металлическому жилету не стали бы стрелять с такой дистанции да ещё со всех сторон - стрелки угодили бы под рикошет и ошмётки пуль.
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926
Шурман 15 минут назад
Второй факт по фотке , самы жестокие были бельгийцы в Конго , то кисти отрубали то в зоопарке Брюсселя и Антверпена выставляли этих людей как животных и все желающие кидали им бананы , второе Марокко не только Французской была но и Бельгийской , любой марокканец знает французский лучше чем свой родной . Даже не образованный марокканец будет отлично говорить на Франсе , проверено , да и знакомых у меня много и коллега марокканец , тоже объяснял все что ему дедушка рассказывал а ему его дед .
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926
Шурман Час назад
Это не первая а вторая и дорога идет к морю от города Ипр Бельгия как раз и газ Иприт они там испытали . Эти фотки есть в катакомбах в городе , жалко копать там нельзя , один раз с МД приезжал так фермер в полицию стуканул , штрафа не было но сказали что в Ипре полный запрет так же как и в Бастонь и Ватерло и на границе с Люксембургом с стороны Лиежа .
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471
bohemia Шурман 13 минут назад
Но иприт в первую мировую, да и Франция во вторую не воевала, так что на первую похоже
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246
дмитрий Шурман 13 минут назад
блин цвет мед)))
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