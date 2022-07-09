«Бесчестная» подводная война Дёница. «Волчьи стаи» на службе Кригсмарине

Уже в Первую мировую войну немецкие подводные лодки зарекомендовали себя, как прекрасное средство борьбы с транспортами, причинив значительный урон морской торговле противников. Поэтому к середине войны британское Адмиралтейство изменило тактику морских перевозок: исчезли одиночные суда, все транспорты стали передвигаться в конвоях под защитой противолодочных кораблей.
Главнокомандующий военно-морским флотом Германии гросс-адмирал Дёниц произносит речь перед личным составом Кригсмарине. В его руке один из двух изготовленных для адмирала гросс-адмиральских жезлов
Такая тактика быстро дала свои плоды, и после того, как британские шлюпы потопили несколько немецких субмарин, капитаны последних опасались атаковать конвои. Они вынуждены были искать одиночные цели, а если таковых не было, атаковать конвой с предельно возможной дистанции, имея мизерные шансы уничтожить хотя бы одно судно.
Еще в годы службы на подводной лодке UC-25 молодой обер-лейтенант Карл Дёниц предложил командованию использовать тактику, при которой несколько субмарин действуют совместно. Он утверждал, что одновременная атака нескольких подлодок распыляет внимание сил конвоя, тем самым повышая вероятность поражения целей в несколько раз. Дёницу не удалось добиться реализации своих идей, хотя их активно поддерживал командующий подводными силами Герман Бауэр, которого ряд историков считает настоящим отцом тактики «волчьих стай». В одном из рейдов субмарина Дёница получила сильные повреждения от кораблей ПЛО, охранявших конвой, и вынуждена была всплыть, после чего весь экипаж, включая самого Дёница, попал в плен.
Создание и развитие тактики «волчьих стай»
После войны Дёниц возвратился в Германию из британского плена и восстановился в ВМС в 1919 году. Во время службы он не оставлял своих идей, продолжая совершенствовать тактику борьбы с конвоями, которую назвал Rudeltaktik, или «групповая тактика». Усилия молодого и перспективного офицера были оценены только после прихода к власти нацистов. Бывшего на тот момент фрегаттен-капитаном Карла Дёница, командующего крейсером «Эмден», повысили в звании и дали под его начало только сформированную 1-ую флотилию подводных лодок Кригсмарине «Веддинген».
На своем посту Дёниц развил бурную деятельность — он окончательно оформил теоретическую часть своей революционной тактики, а также направил всю свою активность на то, чтобы добиться увеличения производства подводных лодок.
Немецкие подводные лодки II и VII серий 1-го учебного дивизиона подводных лодок (1. Unterseebootslehrdivision) у причала в Пиллау
По его мнению, в открытом противостоянии силы Кригсмарине не могли ничего противопоставить англичанам. На 4 немецких линейных корабля Британия могла выставить 15 линкоров и линейных крейсеров, еще 5 достраивались. Также в составе Королевского флота имелось 7 авианосцев, которых у немцев не было вообще. Поэтому Дёниц настаивал на тотальной подводной войне: более рациональным представлялось массовое производство подводных лодок, которые смогут парализовать снабжение метрополии и серьёзно ограничить действия линейных сил британцев внезапными атаками.
Тем не менее в Генеральном штабе его доводы игнорировали. Командующий Рёдер лоббировал перед фюрером строительство линейных кораблей, крейсеров и авианосцев. Поэтому к началу войны подводный флот Кригсмарине насчитывал только 57 субмарин, относящихся по большей части ко II серии. Лодки этой серии предназначались исключительно для действий в прибрежных водах.
Начало подводной войны
С началом войны британское Адмиралтейство потребовало, чтобы всё снабжение осуществлялось конвоями. Еще слишком свежи были воспоминания о том, какой ущерб немецкие субмарины нанесли морской торговле в годы Первой мировой войны. И под командованием Дёница немецкие подводники вновь стали серьёзной угрозой английским торговым коммуникациям: только за 4 месяца 1939 года они пустили на дно более 110 судов общим тоннажем 451 000 т, потеряв всего 9 субмарин.
При этом все подлодки действовали по прежней схеме индивидуальной охоты. Сначала выслеживалась цель, после чего в подходящий момент подвергалась атаке. Таким успехом немецкие подводники были обязаны самим англичанам — гордые островитяне считали подводную войну бесчестной и не обучали экипажи борьбе с подводными лодками должным образом. Это позволило капитанам-подводникам совершать дерзкие атаки на суда союзников. И всё же постепенно меры ПЛО усиливались, совершенствовалась работа с гидрофоном, и атаковать конвои в одиночку становилось сложнее.
Учения немецких подводных лодок 1-й учебной дивизии подводников (1. Unterseebootslehrdivision) в Пиллау. На снимке подводные лодки VII серии и II серии
Дёниц ещё в 1939 году «продавил» Рёдера и получил разрешение провести операцию на основе своей тактики Rudeltaktik. Операция не увенчалась успехом из-за недостаточной скоординированности. Руководил ей, как и группой из 6 подлодок, один из капитанов, который не сумел правильно оценить обстановку. К тому же из шести U-ботов к месту добрались только четыре, а еще один погиб во время атаки конвоя. Оставшиеся три U-бота записали на свой счет 3 крупных судна общим водоизмещением в 24 467 брутто-регистровых тонн. (для сравнения — водоизмещение «Титаника» составляло чуть более 52 тысяч тонн). Операция была признана безуспешной.
Первые успехи
Несмотря на первую неудачу, Дёниц продолжил развивать свою идею. Он считал, что доверить командование офицеру на месте — ошибка, действия должны координироваться только из штаба.
К началу 1940 года в строй стали вступать подводные лодки типа VII-B и VII-С, обладавшие высокой скоростью, автономностью и запасом в 14 торпед. Поэтому в середине этого же года по приказу Дёница сформировали две группы «Рёзиг» и «Прин» для действий в Северной Атлантике. Впечатляющих успехов они не добились, но обошлись без потерь, что позволило командующему подводным флотом Кригсмарине получить добро на дальнейшее использование тактики Rudeltaktik.
Подводная лодка U-99, бессменным командиром которой был капитан-лейтенант Отто Кречмер — самый результативный подводник Второй мировой войны. При атаке на конвой SC-7 U-99 потопила больше всех — 9 судов
17 октября 1940 года стало для немецких подводников «звёздным часом», а союзники назвали это «ночью длинных ножей». Субмарина U-48 обнаружила британский конвой SC-7 и радировала в штаб. По приказу Дёница к конвою начали стягиваться субмарины, которые непрерывно атаковали его на протяжении 17 и 18 октября. В итоге на дно отправились 20 судов общим тоннажем почти 80 тысяч брутто-тонн.
Часть лодок, расстреляв боекомплект, сразу после атаки вернулась в порт, остальные продолжили патрулирование. 20 октября был обнаружен еще один конвой — HX-79 — с меньшим числом кораблей. Итогом встречи стали 12 потопленных судов общим тоннажем 75 000 брутто-тонн. Их могло быть и больше, но у субмарин кончились торпеды.
Благодаря такому успеху Дёниц получил карт-бланш. При том, что линейные силы Кригсмарине явно проигрывали, особенно после гибели «Бисмарка» и выхода из строя «Принца Ойгена» в мае 1941. После чего фюрер запретил крейсерам и линкорам действовать на морских коммуникациях. Зато «волчьи стаи» Дёница получили полную свободу действий. Именно такое название им дали наиболее пострадавшие от их действий британцы.
Тактика «волчьих стай»
По приказу командования субмарины (от 2 до нескольких десятков) объединялись в оперативное соединение с непосредственным подчинением штабу подводных сил. Группе присваивалось собственное имя, и она действовала на протяжении определенного времени. Например, одна из самых результативных групп под названием Eisteufel, действовала в Арктике с 21.06.1941 по 12.07.1941 против печально известного конвоя PQ-17.
Корабли крейсерского соединения из состава сил прикрытия конвоя PQ-17 перед выходом конвоя в поход. Снизу вверх: тяжелый крейсер HMS Norfolk, авианосец HMS Victorious, правее флагман соединения тяжелый крейсер HMS London. На заднем плане американские корабли
После выхода из порта каждая субмарина отправлялась в свой квадрат на боевое дежурство, создавая своеобразную завесу на пути возможного следования конвоев. Это во много раз повышало вероятность обнаружения кораблей и судов противника.
Обнаружив конвой, подлодка радировала в штаб и следовала за ним, находясь вне зоны видимости и ориентируясь по дымам. Остальные лодки из «стаи» полным ходом двигались к указанным координатам и выходили на ударную позицию. Немецкие подводники старались атаковать ночью из надводного положения, чтобы добиться более высокой точности попаданий.
Цели каждый командир выбирал на свое усмотрение, но так как атака происходила с разных направлений, в конвое возникала паника, а корабли охранения не могли оперативно реагировать на угрозы и преследовать субмарины. При необходимости лодки отходили к находящейся на удалении субмарине снабжения типа XIV, которую подводники называли «дойной коровой». На её борту имелось до 400 тонн топлива и 4 запасные торпеды, которые при необходимости могли быть перегружены на боевую подлодку, нуждающуюся в пополнении боекомплекта.
В период с 1940 по 1943 год командование подводными силами Кригсмарине использовало более 250 «волчьих стай», действовавших не только в Северной Атлантике и Арктике, но даже возле побережья Южной Африки и Северной Америки. Пик использования данной тактики пришелся на 1942 год, когда в составе подводного флота насчитывалось уже более 350 подлодок океанского класса, способных действовать с более высокой автономностью. На свой счёт подводники записали больше 2700 судов, при этом собственные потери составили 85 лодок. Этот период немецкие моряки того времени называли «Счастливые времена» (июль-октябрь 1940 года) и «Вторые счастливые времена» (январь-август 1942 года).
Немецкие подводные лодки U-251, U-255 и U-408 в гавани Нарвика после похода на конвой PQ-17, 15 июля 1942 года
Но к середине 1943 года ситуация изменилась. Британцы в октябре 1942 года захватили модернизированный вариант шифровальной машины «Энигма», и взломали систему кодированной радиосвязи подводников. В мае 1943 года на вооружение союзников поступил новый тип радара AS-G, работавший в сантиметровом диапазоне и радиопеленгатор DAR. Новыми устройствами стали оснащать корабли и самолеты ПЛО, что позволяло гораздо лучше определять местонахождение подлодки, даже находившейся на глубине.
Самую важную роль сыграла американская промышленность, к концу 1942 года полностью вставшая на военные рельсы. Американская судостроительная отрасль ежемесячно спускала на воду десятки эскортных миноносцев, корветов и фрегатов для собственного флота, а также для флота союзников. Эти корабли, сведённые в оперативные группы и усиленные эскортными авианосцами, устроили на немецкие субмарины настоящую охоту в Атлантике.
Битву за Атлантику немцы проиграли. Несмотря на разработку новых материалов, частично поглощающих радиолокационное излучение, принятие на вооружение революционных для своего времени лодок проекта XXI, новых типов торпед и новой доктрины «неограниченной подводной войны». Однако с 1944 года тактика «волчьих стай» снова стала популярна, но на этот раз среди американских подводников, столкнувшихся с усилением японских конвоев. Но таких «счастливых времен», как у моряков Кригсмарине, у американцев не было…
Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWs
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