«Бесчестная» подводная война Дёница. «Волчьи стаи» на службе Кригсмарине

Главнокомандующий военно-морским флотом Германии гросс-адмирал Дёниц произносит речь перед личным составом Кригсмарине. В его руке один из двух изготовленных для адмирала гросс-адмиральских жезлов

Такая тактика быстро дала свои плоды, и после того, как британские шлюпы потопили несколько немецких субмарин, капитаны последних опасались атаковать конвои. Они вынуждены были искать одиночные цели, а если таковых не было, атаковать конвой с предельно возможной дистанции, имея мизерные шансы уничтожить хотя бы одно судно.

Еще в годы службы на подводной лодке UC-25 молодой обер-лейтенант Карл Дёниц предложил командованию использовать тактику, при которой несколько субмарин действуют совместно. Он утверждал, что одновременная атака нескольких подлодок распыляет внимание сил конвоя, тем самым повышая вероятность поражения целей в несколько раз. Дёницу не удалось добиться реализации своих идей, хотя их активно поддерживал командующий подводными силами Герман Бауэр, которого ряд историков считает настоящим отцом тактики «волчьих стай». В одном из рейдов субмарина Дёница получила сильные повреждения от кораблей ПЛО, охранявших конвой, и вынуждена была всплыть, после чего весь экипаж, включая самого Дёница, попал в плен.

Создание и развитие тактики «волчьих стай»

После войны Дёниц возвратился в Германию из британского плена и восстановился в ВМС в 1919 году. Во время службы он не оставлял своих идей, продолжая совершенствовать тактику борьбы с конвоями, которую назвал Rudeltaktik, или «групповая тактика». Усилия молодого и перспективного офицера были оценены только после прихода к власти нацистов. Бывшего на тот момент фрегаттен-капитаном Карла Дёница, командующего крейсером «Эмден», повысили в звании и дали под его начало только сформированную 1-ую флотилию подводных лодок Кригсмарине «Веддинген».

На своем посту Дёниц развил бурную деятельность — он окончательно оформил теоретическую часть своей революционной тактики, а также направил всю свою активность на то, чтобы добиться увеличения производства подводных лодок.