18 любопытных фактов о неандертальцах

Неандертальцы - вымершие представители рода людей, которые жили в интервале примерно от 130 до 30–35 тысяч лет назад. Хотя учёные на сегодняшний день доказали, что неандертальцы не являются нашими прямыми предками, - но у современных людей в различных количествах встречаются 5 видов ДНК гоминидов, в том числе неандертальцев. Узнаем некоторые интересные факты о них.

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1. Неандертальцы бороздили Средиземное море. В местах, где раньше находились небольшие острова, находили инструменты из камня, которые очень похожи на те, что использовали неандертальцы 0 Источник:

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2. В 2002 году в пещере Пештера-ку-Оасе в Румынии нашли челюсть, которая принадлежала родственнику неандертальца. Мужчина жил 40 тыс. лет назад, и 9,90 % его генома имеет неандертальское происхождение 0 Источник:

3. Средний неандерталец имел расчетный индекс массы тела 26,9-28,2 - из-за крепкого телосложения. Для современного человека это является избыточным весом 0 Источник:

4. Предки неандертальцев и денисовцев совокуплялись с человеческим видом, который отделился от других два миллиона лет назад 0 Источник:

5. Одно генетическое исследование предположило, что вирус SARS-CoV-2 был унаследован от неандертальцев больше 60 тысяч лет назад. Сейчас его носителями являются 50 процентов населения южной Азии, и 16 процентов жителей Европы 0 Источник:

6. Неандертальцев часто считают "примитивной формой человека", однако, ученые выяснили, что они были очень умными. Они использовали инструменты, имели социальные структуры, могли благополучно жить в неблагоприятных условиях, и жили долго 0 Источник:

7. На пляжах в коммуне Ле Розель, Франция, нашли сотни следов возрастом 80 тысяч лет. Они принадлежат детям-неандертальцам 0 Источник:

8. Анализы ДНК подтверждают, что многие из нас являются носителями генов неандертальцев. У современных людей в различных количествах встречаются 5 видов ДНК гоминидов (в том числе денисовцев и неандертальцев) 0 Источник:

9. В 2012 году ученые нашли окаменелые останки девушки, жившей 90 тысяч лет назад. Она получила имя Денни. Позже исследователи выяснили, что её матерью была неандерталка, а отцом - денисовец 0 Источник:

10. Самые недавние останки неандертальца, найденные в мире, принадлежат 4-летнему ребенку. Его похоронили с ракушками. По оценкам специалистов, возраст костей составляет 24500 лет 0 Источник:

11. Скелеты Oase, которые находили в Европе, принадлежали современным европейским людям, жившим около 40 000 лет назад. Они - на 5-11% неандертальцы 0 Источник:

12. Неандертальцы получили своё название в честь долины Неандерталь в Германии, где нашли скелет первого представителя этого вида 0 Источник:

13. Неандертальцы практиковали каннибализм 0 Источник:

14. В группах неандертальцы проявляли сочувствие и заботу по отношению к членам семьи с ограниченными возможностями. Ученые собирали свидетельства о том, что неандертальцы заботились о тех, кто, например, не мог участвовать в охоте 0 Источник:

15. Мозг неандертальцев был гораздо больше мозга современного человека 0 Источник:

16. Волчья пещера в Финляндии известна тем, что в 1996 году при раскопках здесь обнаружили каменные орудия труда возрастом 130-120 тыс. лет. Это единственные следы деятельности неандертальцев, обнаруженные в скандинавских странах 0 Источник:

17. Самый древний известный музыкальный инструмент - флейта возрастом 43000 лет, - могла быть изготовлена неандертальцем 0 Источник: