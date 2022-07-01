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18 любопытных фактов о неандертальцах

18 любопытных фактов о неандертальцах

Автор:
01 июля 2022 21:35
Сообщество : Факты
Метки: Прошлое   древние люди   интересное   интересные факты   история   неандерталец   неандертальцы   факты   фото   
1328
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Неандертальцы - вымершие представители рода людей, которые жили в интервале примерно от 130 до 30–35 тысяч лет назад. Хотя учёные на сегодняшний день доказали, что неандертальцы не являются нашими прямыми предками, - но у современных людей в различных количествах встречаются 5 видов ДНК гоминидов, в том числе неандертальцев. Узнаем некоторые интересные факты о них.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   древние люди   интересное   интересные факты   история   неандерталец   неандертальцы   факты   фото   
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6  комментариев
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35k
Mamin Sibiriak 12 часов назад
15. Мозг неандертальцев был гораздо больше мозга современного человека.

Мозг слона весит ~5 кг, кашалота - 9. Важны не размеры, а структура мозга.
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53k
Дворняга 53 минуты назад
Не были они тупыми, это точно
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543
антискакуас 2 часа назад
Гммм... Если они такие крутые, чего вымерли-то?
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−1
Ed B 3 часа назад
Сделал себе генетический тест на 23andme, оказалось я на 4% неандерталец.
Не внешне - красавец! :-)
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89k
Броненосец Потелкам 13 часов назад
Судя по реконструкциям внешности, многие и сейчас еще живы.
У нас бомжи точно так и выглядят, побираются под светофорами
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394
Z Z Броненосец Потелкам 11 часов назад
Не только бомжи. Как первый раз Валуева увидел - сразу ассоциации с неандертальцами).
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