Объелся, ударился головой, запутался в бороде: нелепые смерти королей и вельмож

Наша непостоянная рубрика "СЗЛ" - смерть замечательных людей.
- Два французских короля погибли, ударившись головой. 19-летний Людовик III погнался за симпатичной девушкой-простолюдинкой, не вписался в низкий дверной проём дома её отца, где она попыталась скрыться, ударился головой и моментально скончался. 500 лет спустя после Людовика III Карл VIII тоже вовремя не пригнулся, когда шёл играть в реал-теннис (предок современного тенниса), впал в кому и через несколько часов скончался.
- Смерть французского президента Феликса Фора стала поводом для злых шуток его политических соперников. Фор скончался в 1899 году в своём рабочем кабинете во время полового акта с известной куртизанкой Маргерит Стенель. Инсульт настиг президента в самый неподходящий момент. Доподлинно неизвестно, каким именно видом плотских утех занимались Фор и Стенель, однако считается, что занимались они тем же, чем Билл Клинтон и Моника Левински. После смерти Фора Стенель прозвали "похоронным бюро". По-французски a pompe funèbre можно перевести как "похоронное бюро" и как ""смертельный насос".
Маргерит Стенель через 10 лет после своего смертельного трюка судили за убийство мужа и матери, однако оправдали, несмотря на наличие серьёзных улик. Затем она переехала в Англию, где вышла замуж, но продолжала заниматься своим куртизанским ремеслом.
- Шведский король Адольф Фредрик предпочитал мастерить табакерки, нежели заниматься королевскими делами. Он считается слишком мягким и нерешительным правителем, однако народ его любил и слуги во дворце уважали за доброту. Долгое время историки полагали, что король умер от слишком сытного обеда. Такая смерть, по мнению одного шведского поэта, подходит деревенскому попу, но никак не королю. Якобы Адольф Фредерик в последний раз в жизни пообедал кислой капустой, икрой, омарами, копчёной сельдью, дюжиной булочек, кабачковым супом и запил это всё бутылкой шампанского и молоком. Однако сейчас принято считать, что короля отравили, а байка про обжорство была заказана его врагами.
- Римский император Валентиниан I (321-375) скончался, распекая делегацию от древнегерманского племени квадов. Император долго и эмоционально бранил квадов, потом вдруг побагровел, а из горла у него пошла кровь. Слуги унесли императора в его покои, чтобы он не умер на глазах презренных варваров.
- Ханс Стайнингер (1508-1567), городской капитан баварского города Браунау-ам-Инн (теперь принадлежит Австрии), был известен длинной бородой. Двухметровую бороду капитан обычно заправлял в карман, но однажды забыл это сделать, наступил на неё, спускаясь с лестницы, упал, сломал себе шею и умер. Борода Стайнингера сотни лет передавалась по наследству как семейная реликвия, а с 1911 года хранится в музее австрийского города Херцогенбург.
- Ярл Оркнейских островов Сигурд Эйстейнссон получил прозвище Могучий за завоевание Северной Шотландии. Однажды Сигурд обманул шотландского вождя Маэла Бригте. Решая территориальный спор, вождь и ярл договорились выставить друг против друга по 40 воинов. Сигурд обманул шотландца и привёл 80 воинов. Викинг победил Маэла в битве и отрубил ему голову. Голову врага он привязал к седлу. В пути зубы болтающейся головы расцарапали ногу Сигурда, занеся в рану инфекцию. Вернувшись из похода, могучий ярл скончался. Так Бригте отомстил своему врагу после смерти.
- В июле 1184 года в немецком городе Эрфурт произошла туалетная катастрофа. В этой истории король выжил, однако погибло много знатных особ, поэтому расскажем о ней в нашей подборке.
В цитадели Петерсберг собрались германские вельможи во главе с императором Священной Римской империи Генрихом VI. По пути на войну с Польшей Генрих решил завернуть в Эрфурт, чтобы разрешить затянувшийся конфликт между ландграфом Тюрингии Людвигом III и архиепископом Майнца Конрадом фон Виттельсбахом. Собрание это называлось гофтаг. И вот расселся этот гофтаг и не успел толком позаседать, как деревянный пол провалился, и все собравшиеся провалились в подвал, где была выгребная яма. Около 60 человек утонули в жидких нечистотах. Ландграф Тюрингии и архиепископ выжили, а Генрих сидел на троне в алькове, и пол под ним был каменным, поэтому он тоже выжил.
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АНТИФИШКИ
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