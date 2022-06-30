Объелся, ударился головой, запутался в бороде: нелепые смерти королей и вельмож

- Смерть французского президента Феликса Фора стала поводом для злых шуток его политических соперников. Фор скончался в 1899 году в своём рабочем кабинете во время полового акта с известной куртизанкой Маргерит Стенель. Инсульт настиг президента в самый неподходящий момент. Доподлинно неизвестно, каким именно видом плотских утех занимались Фор и Стенель, однако считается, что занимались они тем же, чем Билл Клинтон и Моника Левински. После смерти Фора Стенель прозвали "похоронным бюро". По-французски a pompe funèbre можно перевести как "похоронное бюро" и как ""смертельный насос".





Маргерит Стенель через 10 лет после своего смертельного трюка судили за убийство мужа и матери, однако оправдали, несмотря на наличие серьёзных улик. Затем она переехала в Англию, где вышла замуж, но продолжала заниматься своим куртизанским ремеслом.