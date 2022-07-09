Дмитрий Дюжев: как за пять лет актёр потерял всю семью

Всё изменилось, когда на концерте Мадонны он увидел в зале красивую блондинку. Татьяна Зайцева училась на психолога, а о романе со знаменитым актёром даже не думала — тогда в прессе ходило много слухов о пристрастии Дюжева к алкоголю и его взрывном характере. Однако намерения Дмитрия оказались серьёзными: он долго ухаживал за любимой, пригласил на отдых в Дубай и сумел развеять все слухи о своей персоне. Свидетелями на их свадьбе стали давние друзья актёра Павел Майков и Владимир Вдовиченков, а после молодожёны закрепили свой союз венчанием в церкви. В браке на свет появилось двое детей — Иван и Дмитрий. Дюжев-старший не хотел называть сына своим именем, но супруга настояла: чтобы когда отец пропадает на съёмках, дома его заменял Дима-младший.