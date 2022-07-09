Дмитрий Дюжев: как за пять лет актёр потерял всю семью

Он появился на свет 9 июля 1978 года в Астрахани в семье актёра местного театра. Детство Димы проходило за кулисами, однако сам он о сцене поначалу и не мечтал.
Способный мальчик учился в школе для одарённых детей, в будущем видел себя то милиционером, то дальнобойщиком, а в старших классах всерьёз увлёкся кораблестроением и решил поступать в мореходное училище.
Сделать выбор в пользу искусства ему помог отец: видя, что сын никак не может твёрдо определиться с профессией, он посоветовал ему стать актёром — ведь тогда он будет творить сказку, которая никогда не закончится. Юный Дмитрий послушал отцовского совета и поступил в ГИТИС.
Однако счастливая студенческая пора оказалась омрачена чередой семейных трагедий. Сначала от лейкемии скончалась 12-летняя сестра Анастасия. Отец, которому к тому времени пришлось оставить актёрскую профессию и заняться ресторанным бизнесом, не мог перенести смерти дочери. Он винил себя в произошедшем, продал кафе, а на все деньги установил на её могиле памятник из белого мрамора. Чтобы заглушить боль, начал выпивать, а в конце концов совершил самоубийство, перерезав вены. Спустя год из жизни ушла мать будущего актёра: сердце женщины не выдержало утрат. Так за пять лет Дмитрий Дюжев потерял всю семью.
Единственным поводом для радости были первые успехи в кино. Он дебютировал на экране в эпизоде ленты «24 часа», промелькнув в образе сержанта в тюрьме. В то же время начинающий актёр получил приглашение из-за рубежа: ему досталась крохотная роль сортировщика курьерской службы в картине Роберта Земекиса «Изгой» с Томом Хэнксом. Голливудского продолжения карьеры не последовало, зато впереди у Дмитрия была прорывная работа в российском кино. Изначально его пригласили сыграть Муху в сериале «Бригада», однако режиссёр передумал и решил утвердить его на роль Космоса.
Дмитрий долго не мог решиться играть бандита — набожный актёр перед съёмками даже консультировался с духовным наставником, который дал ему своё благословение. Сомнения были и по поводу экранной совместимости рослого Дюжева и невысокого Безрукова, однако оказалось, что они смотрятся вместе весьма органично. Съёмки в сериале подарили Дмитрию Дюжеву не только огромную популярность, но и настоящих друзей — с коллегами по площадке он общается и работает до сих пор.
Больше всего Дмитрий Дюжев боялся стать заложником бандитского амплуа. Однако по иронии судьбы криминальные роли оказались самыми яркими в его фильмографии. В середине 2000-х актёр сыграл Саймона в ленте Алексея Балабанова «Жмурки» и получил несколько наград. После этого творческую копилку актёра пополнили картины «Остров», «Каникулы строгого режима», «Утомлённые солнцем 2», «Беременный», «Истребители», «Тобол». В последние годы Дюжев особенно тщательно подходит к выбору ролей и снимается не так активно: сегодня готовится к выходу комедия «Тётя Люси» с его участием.
Дмитрий Дюжев и сам снимает кино. Он окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров, а его дебютная короткометражка «БРАТиЯ» участвовала в кинофестивалях в России, Франции и Германии. Вскоре актёру доверили снять новеллу с Сергеем Безруковым в киноальманахе «Мамы», а затем он выступил одним из режиссёров спортивной драмы «Чемпионы», воплотив на экране историю любви и побед Антона Сихарулидзе и Елены Бережной. На счету Дюжева есть и опыт театральных постановок — с 2015 года на сцене Московского губернского театра шёл его спектакль «Скамейка».
Помимо кино Дмитрий Дюжев часто мелькает в коммерческих роликах. В рекламе майонеза известного бренда актёр появился вместе с супругой и старшим сыном, а за съёмки получил гонорар, которого хватило на покупку многокомнатной квартиры в Москве. Изначально Дюжев от участия в проекте отказался, но изменил решение, когда узнал, что в ролике будут демонстрироваться семейные ценности. Широко известен и вокальный талант актёра: после победы в телешоу «Две звезды» в паре с Тамарой Гвердцители он часто выступает с концертами по всей стране.
В биографии актёра было несколько ярких романов, пока он не обрёл тихое семейное счастье. Его первой избранницей стала балерина Анастасия Меськова, но влюблённые оказались не готовы к совместной жизни. Затем на протяжении двух лет Дюжева связывали отношения с актрисой Натальей Швец — пара даже готовилась к свадьбе, но дело до неё так и не дошло. Яркий роман случился у Дмитрия с актрисой и певицей Жанной Фриске, однако и эти чувства быстро угасли.
Всё изменилось, когда на концерте Мадонны он увидел в зале красивую блондинку. Татьяна Зайцева училась на психолога, а о романе со знаменитым актёром даже не думала — тогда в прессе ходило много слухов о пристрастии Дюжева к алкоголю и его взрывном характере. Однако намерения Дмитрия оказались серьёзными: он долго ухаживал за любимой, пригласил на отдых в Дубай и сумел развеять все слухи о своей персоне. Свидетелями на их свадьбе стали давние друзья актёра Павел Майков и Владимир Вдовиченков, а после молодожёны закрепили свой союз венчанием в церкви. В браке на свет появилось двое детей — Иван и Дмитрий. Дюжев-старший не хотел называть сына своим именем, но супруга настояла: чтобы когда отец пропадает на съёмках, дома его заменял Дима-младший.
Источник:
АНТИФИШКИ
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