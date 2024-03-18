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Винни Джонс больше не псих: заправляет кровать и ценит одиночество

Винни Джонс больше не псих: заправляет кровать и ценит одиночество

Автор:
18 марта 2024 10:27
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Жизнь   актер   винни джонс   кино   роль   судьба   фильм   
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Если вдруг потеряли Винни Джонса (когда-то лютого футболиста-психопата, а теперь голливудскую звезду), то не переживайте, у него все нормально: недавно исполнилось 59, на счетах миллионы, работа есть, жизнь бурлит.

Еще Винни снялся в одной из главных ролей в сериале «Джентльмены» у давнего приятеля Гая Ричи. Премьера состоялась 7 марта и получилась шумной. Сериал – спин-офф одноименного фильма Ричи. Джонс играет «невозмутимого и непоколебимо преданного» смотрителя поместья.

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Появление Винни в «Джентльменах» символично из-за давней связи с Гаем Ричи. В 1997-м 32-летний головорез доигрывал в «Уимблдоне» и в свободное время подрабатывал ведущим вечернего шоу на автоканале Sky. Там начинающий, никому неизвестный и не очень богатый режиссер заметил его.

Ричи позвал Джонса в свой первый фильм «Карты, деньги, два ствола». Малобюджетную картину начинающего творца. Настолько малобюджетную, что актеров искали повсюду. Винни зацепил брутальной внешностью, свирепым взглядом и жесткостью. Короче, ему даже не приходилось играть, он просто оставался собой. А отсутствие актерского опыта существенно сбивало ценник гонорара.

«Карты, деньги, два ствола» вышли летом 1998-го. Фильм стрельнул, собрал несколько крупных наград (MTV дал премию «Лучший режиссерский дебют») и кассу в 25 млн долларов при бюджете около миллиона. Винни получил за съемки 40 тысяч. А дебют футболиста в кино не остался без внимания.

Через год Гай Ричи пригласил Винни в следующий фильм – «Большой куш». Дальше костолома ждала большая голливудская карьера и особняк в Лос-Анджелесе. Джонс снялся в более чем сотни картинах – мегакассовые вроде «Людей Икс» (2006 год, $210 млн) тоже были. Винни играл там огромного мутанта по имени Джаггернаут.

Спустя 26 лет большой актерской карьеры Джонс опять снимается у Ричи.

Но как же он изменился. От психа с двумя дробовиками ничего не осталось.

Джонс не пьет спиртное, ходит к психологу, анализирует чувства и больше ценит одиночество. Перемены коснулись и работы. Предложения прилетают каждый день, но Винни снимается только в том, что нравится.

Его не будет в новом «Дэдпуле». Продюсеры хотели, чтобы Джонс появился в роли Джаггернаута. Но Винни вспомнил муки с костюмом, когда пить приходилось через трубочку, не говоря о ходьбе. Короче, договориться не получилось.

Начал меняться после очередной драки в баре. Без алкоголя почти 11 лет

Винни нещадно вливал в себя алкоголь еще в футбольные годы. Попойка в баре в выходной – добрая традиция. Сесть за руль пьяным – обычное дело. Иногда пьянки перерастали в скандалы. В 1998-м он укусил репортера Mirror Теда Оливера за нос. Daily Mail после этого назвал его «человеком-ротвейлером». Сейчас Винни вспоминает об инциденте как о неуместной пьяной шутке, но тогда из-за нее его распекали в прессе.

Шум так выматывал, что выжатый, пьянющий и уставший от жизни Джонс пошел в лес с дробовиком, но, одумавшись, вернулся назад. В мартовском интервью GQ он признавался, что из-за опьянения «ни хрена не помнит» (и это касается не только истории с лесом).

Винни не исключает, что те поведение и выходки – из-за образа в медиа: «Они сделали из меня этого гребаного сумасшедшего с бензопилой, который мог бы устроить резню». Возможно, в какой-то момент он стал заложником образа и подсознательно старался ему соответствовать (на других причинах остановимся чуть позже).

После ухода из футбола и запуска кинокарьеры проблема с алкоголем обострилась. Бывшего футболиста постоянно звали на тусовки, где приходилось пропускать по стаканчику.

«Я был алкоголиком из-за вечеринок. Пил, чтобы повеселиться. Это все равно что приглашать гребаного придворного шута. Я был очень забавным, а потом наступал момент, когда все менялось.

Я становился параноиком – защищался, если кто-то негативно ко мне относился», – рассказывал Джонс GQ.

В конце нулевых Винни отказался от пьяных заруб в барах. Тогда после очередной стычки ему наложили швы на лицо – и он понял, что пора заканчивать. «Мой друг Стив Джонс из Sex Pistols сказал мне, что я должен прекратить попадать в неприятности, и он был прав. Я не хотел, чтобы мои дети стыдились меня», – объяснял актер.

Следующий этап – полный отказ от алкоголя. С апреля 2013-го. Джонс держится почти 11 лет.

Смерть жены больно ударила по Винни

Несмотря на образ буйного дикаря, Винни 25 лет прожил с одной женщиной – Таней Лэмонт. Они познакомились, когда обоим было по 12. Затем пути разошлись. Таня вышла за футболиста Стива Терри и родила дочь. Винни в ночном клубе познакомился с девчонкой, а потом она забеременела. Пара быстро разбежалась, сын остался с мамой (хотя Джонс часто виделся с ним).

В 1994-м у Винни и Тани вспыхнули чувства, и они поженились. Уже тогда женщина несколько лет жила с пересаженным сердцем. Серьезные проблемы появились на фоне родов. Настолько серьезные, что без пересадки никак. Таню спасло сердце 14-летнего немецкого мальчика.

Более 30 лет женщина принимала препараты, уменьшающие вероятность отторжения органа, но в то же время снижающие иммунитет против рака. В 2019-м, после шести лет борьбы, она проиграла раку кожи. Из сотен ночей, проведенных в больнице, почти всегда рядом был Винни. В последние секунды муж держал а руку. А потом обнаружил последнюю записку.

«Всегда верь, что скоро произойдет что-то чудесное.

Моя любовь Вин, со мной каждый день происходит что-то чудесное... Быть с тобой!

Ты мое утреннее солнышко, как только я просыпаюсь. Со всей любовью».

Через год после смерти жены Винни пришел на интервью к Пирсу Моргану. Получилось трогательно. Джонс описал жену как «замечательного человека» и рассказал о любви, которую она дарила ему всю жизнь и не просила ничего взамен. Винни не сдержал слез.

В конце интервью Джонс пообещал больше не жениться: «Для меня этот брак был идеальным и единственным».

Новая жизнь: застилает кровать по утрам, ценит одиночество и говорит о ментальных проблемах

Пережить утрату – большое испытание. Особенно для такого буйного и реактивного мужчины. Но Винни не сдался. Он цеплялся за рутину как спасение. Как-то лазил в ютубе и случайно увидел ролик с выпускной речью Уильяма Макрейвена, адмирала ВМС США в отставке, который руководил поимкой Саддама Хусейна и рейдом, приведшим к убийству Усамы бен Ладена. Макрейвен сказал: если вы хотите изменить мир, начните с заправки постели. Джонс начал каждый день вставать в 5:30 и застилать постель.

Актер также нырнул в хобби, чтобы отвлечься. В 2020-м летал по всей Америке на крошечных самолетах и просто играл в гольф. Кстати, дом в Лос-Анджелесе, в котором они жили с Таней, он продал и купил новый неподалеку, в Палм-Спрингс.

В такие моменты срываются даже самые сильные, ища утешения в алкоголе. Но Винни не сорвался. Вместо выпивки он выбрал психологическую помощь трижды в неделю у личного специалиста.

«Ты просто выходишь после сеанса и чувствуешь желание завалиться спать. С твоих плеч сваливается столько всего, столько груза и багажа. Это потрясающе», – говорил Джонс о терапии.

Тягу к рефлексии можно заметить и в интервью. В разговоре с GQ бывший футболист рассуждал, почему был таким психом. Скорее всего, дело в тяжелом детстве. Родители разошлись, когда мальчику было 12. Родительские ссоры тоже сильно цепляли. «Очень разрушительный опыт, такое впечатление, что подожгли кусок пластика и смотрели, как он тает и капает», – признавался мужчина. С 15 лет Винни жил как кочевник и кантовался где попало. Тогда появился страх: возвращаться в пустой дом.

Самое печальное, что Джонсу никто не мог помочь. О ментальном здоровье говорили мало: «В мое время это означало белую рубашку и фургон. В какие-то моменты я был близок к этому, потому что чертовски терял контроль».

Сейчас о ментальном здоровье говорят больше, и Винни не молчит. Он начал работать с благотворительными организациями, которые помогают мужчинам пережить тяжелую утрату. «Знаете, если чувак не кричит от боли в зубе, он не пойдет к стоматологу, пока не станет слишком поздно. То же с психическим здоровьем», – считает экс-футболист.

Перемены коснулись и мироощущения. «Мне нравится находиться вдали от людей – раньше я никогда не был таким. Мне всегда чертовски нравилась раздевалка и все такое, с ребятами, подшучиваниями и всем остальным. После смерти Тани моя компания стала мне нравиться немного больше, но раньше я никогда не был таким. Я, черт возьми, не мог сидеть на месте. Не более двух минут», – делился Джонс.

Стал ближе к природе, снявшись в сельском реалити, порыбачил с Газзой

Перемены в конце прошлого года зафиксировала документалка «Винни Джонс в деревне». Это реалити, в котором бывший футболист пытается привести в порядок свое поместье площадью 2000 акров в Западном Сассексе.

В британских медиа «Джонса в деревне» сравнивают с «Фермой Кларксона». Там известный телеведущий покупает здоровое поместье и пытается стать фермером, особо не разбираясь в сельском хозяйстве. Реалити очень популярно и дважды продлевалось на новый сезон.

Но картины отличаются. «Ферма Кларксона» показывает, как Джереми садит и собирает урожай, разводит пчел и животных. С нуля осваивает дело фермера. У Винни душевнее. Он раскрывается по-новому, а поместье как бы на втором плане.

Джонс с детства любил проводить время в деревне, быть наедине с природой, рыбачить: «В 12-13 лет мы с друзьями отправлялись на ночную рыбалку по каналу. Шли от Кроксли до Уотфорда и видели гнездование птиц по всему лесу и все такое, так что это пришло оттуда».

«В деревне у меня никогда не было проблем. Я всегда думал, что я больше Гекльберри Финн, чем Иван Грозный. Все появлялось (вероятно, речь про агрессивное поведение – Sports), когда я общался с людьми, понимаете?» – делился Винни.

Можете представить, как громила Джонс с трепетом рассказывает о диких колокольчиках и плачет из-за умершего ежа? Именно таким показан Винни в реалити. Он заботится не только о поместье, но и пытается создать среды обитания для животных и птиц, чтобы им тоже было комфортно.

В его живой изгороди гнездится стая из 50 щеглов. Домашние воробьи выскакивают и вылетают из-под карнизов старых зданий. Винни хочет, чтобы зимородки гнездились на берегах трех его озер. И мечтает о возвращении ежей в этот район. Хотя его планы проваливаются: здесь слишком много барсуков, которые ловко умеют взламывать защиту из колючек. Правда, Винни еще сохраняет надежду. В ежах он видит аутсайдеров природы. И себя времен «Уимблдона» экс-футболист тоже считает аутсайдером.

«Когда ты так много на виду у публики, приезжать сюда – чудесно. В этом месте деньги, машины и размер твоего дома – все это не имеет значения! Мне нравится находиться на ферме. Идет ремонт, и у меня появилась собачка. Я там по-настоящему спокоен, понимаешь?» – говорит Джонс.

Мир настолько очистился, что Винни Джонс и Пол Гаскойн мирно ловят рыбку у озера.

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Метки: Жизнь   актер   винни джонс   кино   роль   судьба   фильм   
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17k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Мне нравятся его две роли это Тони "Пуля в зубах" и футбольного фаната в евротуре
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36k
Fat Lynx 17 минут назад
Винни Джонс наконец-то повзрослел.
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956
ZeroCross.ru 47 минут назад
Джентльме н (англ. gentleman от английского gentle«благородный человек») мужской образ, сформированный моралью викторианской эпохи.
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