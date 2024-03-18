Винни Джонс больше не псих: заправляет кровать и ценит одиночество

Появление Винни в «Джентльменах» символично из-за давней связи с Гаем Ричи. В 1997-м 32-летний головорез доигрывал в «Уимблдоне» и в свободное время подрабатывал ведущим вечернего шоу на автоканале Sky. Там начинающий, никому неизвестный и не очень богатый режиссер заметил его.

Ричи позвал Джонса в свой первый фильм «Карты, деньги, два ствола». Малобюджетную картину начинающего творца. Настолько малобюджетную, что актеров искали повсюду. Винни зацепил брутальной внешностью, свирепым взглядом и жесткостью. Короче, ему даже не приходилось играть, он просто оставался собой. А отсутствие актерского опыта существенно сбивало ценник гонорара.

«Карты, деньги, два ствола» вышли летом 1998-го. Фильм стрельнул, собрал несколько крупных наград (MTV дал премию «Лучший режиссерский дебют») и кассу в 25 млн долларов при бюджете около миллиона. Винни получил за съемки 40 тысяч. А дебют футболиста в кино не остался без внимания.

Через год Гай Ричи пригласил Винни в следующий фильм – «Большой куш». Дальше костолома ждала большая голливудская карьера и особняк в Лос-Анджелесе. Джонс снялся в более чем сотни картинах – мегакассовые вроде «Людей Икс» (2006 год, $210 млн) тоже были. Винни играл там огромного мутанта по имени Джаггернаут.

Спустя 26 лет большой актерской карьеры Джонс опять снимается у Ричи.

Но как же он изменился. От психа с двумя дробовиками ничего не осталось.