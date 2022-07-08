Бизнес 2 в 1: похоронное бюро и магазин органов мертвецов

Говорят, после смерти ничего нет, или белый свет, или небесный суд. Мнений действительно много, некоторые и вовсе думают, что умирая люди перерождаются в другие одушевленные и неодушевленные предметы.
А вот владелица похоронного бюро из Колорадо считает, что все, кто попадает в их контору, могут послужить донорами органов на черном рынке.
Именно такое "безотходное производство" она устроила вместе со своей матерью. Семейный подряд работал по принципу "зачем жечь ценные органы, если их можно продать"? Не пропадать ведь "добру". Преступницы предлагали процедуру кремации всего за 1000 долларов, но не все их клиенты были сожжены в полной мере.
Неизвестно, сколько времени длилась такая "акция" в этом похоронном бюро, но в какой-то момент у владелицы сдали нервы, и она сама пришла в полицию с повинной.
Быть может, духи умерших стали приходить к ней во снах или, все-таки совесть замучила. Так или иначе, лавочка прикрылась, а горе-бизнес-новаторам теперь грозит реальный срок.
Источник:
АНТИФИШКИ
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