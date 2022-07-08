Бизнес 2 в 1: похоронное бюро и магазин органов мертвецов

Неизвестно, сколько времени длилась такая "акция" в этом похоронном бюро, но в какой-то момент у владелицы сдали нервы, и она сама пришла в полицию с повинной.

Быть может, духи умерших стали приходить к ней во снах или, все-таки совесть замучила. Так или иначе, лавочка прикрылась, а горе-бизнес-новаторам теперь грозит реальный срок.