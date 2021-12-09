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Вот скажи мне американец... Истории русских бизнесменов в Америке

Вот скажи мне американец... Истории русских бизнесменов в Америке (17 фото)

Автор:
09 декабря 2021 19:19
Сообщество : Истории
Метки: америка   американцы   бизнес   интересно   менталитеты   предприниматели   русские   сша   
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Взаимоотношение между Россией и США в последнее время нельзя назвать даже прохладными. Отечественные и зарубежные СМИ только усиливают эффект. Но что думают обычные американцы о русских?

В Америке живут и работают множество выходцев из России. При этом они трудятся не только в наукоемких сферах. Влияет ли происхождение на их работу?

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Игорь Шойфот

Партнер в фонде TMT Investments, сооснователь синдикатов ангелов AngelsDeck и The Garage

Уже двадцать пять лет работает на рыке американских высоких технологий.

"Я двадцать шесть лет живу в США, много общался с американцами и никогда не встречал негативного отношения к русским. Я бы разделял две вещи: отношение к русским и отношение к России.

В этом году я впервые профессионально столкнулся с негативной реакцией многомиллиардной компании, но не на то, что люди русские, а на то, что они граждане России", — говорит венчурный инвестор.

В остальном по словам Шойфота о русских у американцев положительное впечатление, они считают нас умными, образованными и культурными. Такого мнения придерживаются американцы разных социальных групп от преподавателей в университете до обычных таксистов.


Алексей Алексанов

Венчурный инвестор, сооснователь венчурного фонда Cabra VC и ментор в американских акселераторах 500 Startups и Alchemist.

"Америка всегда открыта для новых людей, здесь можно свободно работать. Однако если вы не разделяете культуру и не показываете, что вы умеете работать по местным правилам, многие двери для вас будут закрыты", — говорит венчурный инвестор.

Алексанов не сталкивался с какими то проблемами из-за того, что он русский. Главным критерием в бизнесе венчурный инвестор назвал - доверие, которое трудно заслужить. В не зависимости от вашего происхождения, необходимо время и навыки в ведении переговоров, чтобы с вами захотели вести бизнес. Поэтому покорить Америку за время туристической визы практически невозможно.

Kатерина Антонова

PR-консультант и сооснователь агентства Aeris PR.

"Мне недавно рассказали историю про разницу менталитетов, которая влияет на отношение к русским. Русский мальчик родился и вырос в Калифорнии, приехал в гости к бабушке в деревню где-то под Омском и пошел играть с ребятами в футбол. Один из мальчиков постоянно промазывал, из-за чего другие бурно реагировали, кричали на него и обзывали. Американский мальчик вернулся домой и сказал бабушке, что больше играть во дворе не будет, потому что его обижают. «Так он ведь и правда плохо играл?» — спросила бабушка. «У нас в Америке ему бы кричали «Давай, ты сможешь!» В США и правда намного лояльнее относятся к ошибкам, чем в России", — рассказывает Антонова.

В этой истории можно провести параллели и про разницу бизнес коммуникаций в России и Америке.

В Штатах никогда не скажут прямо, что вы нам не подходите, для этого у американцев есть в корпоративной культуре понятие вежливого отказа. Американцы не говорят нет, они проявляют заинтересованность, отмечают положительные факторы, возможно, дают советы, намекая, что в данный момент не могут продолжить сотрудничество.


Деликатный отказ порой настолько неявный, что у контрагентов с нашей ментальностью порой возникает ложное чувство успешно прошедших переговоров.

Также разительным отличием между американской и российской ментальности является - умение себя презентовать перед партнером. Есть тонкая грань между бахвальством и грамотной подачей - американцы осваивают этот навык со школьной парты. Для русских, по мнению Антоновой, грамотная подача себя и своих умений является проблемой из-за скромности и неуверенности в себе.

Что касается профильной деятельности Катерины Антоновой, то и здесь есть отличие. В США работодатели платят не за KPI, а за все время, включая подготовку перед выполнением работы. В России в основном все заточено на успешные показатели в отчете.


Виталий Александров

Основатель компаний Out of Cloud и Food Rocket

"Я не скрываю, что русский, когда у меня спрашивают, не прячусь за табличкой Eastern Europe: открыто говорю, что я из России и техническая команда у нас находится в России",- говорит Александров.

Происхождение для Александрова в большинстве случаев играет в плюс, потому что является своеобразным показателем уровня специалистов, работающих в команде бизнесмена.

К тому же в Калифорнии достаточно много русскоговорящих предпринимателей, с которыми можно найти общий язык и создать совместные проекты.


Надя Охунова. Со-основатель digital-агентства k917.studio

Важно вписываться в контекст культуры, чтобы не казаться «пришельцем», которому нельзя доверять. Односложные имейлы вроде «Какой дедлайн у этого проекта?» или «Файл во вложении», где, казалось бы, все по делу, здесь воспринимаются как грубость. В Америке очень развита культура small talk: разговор на светские беседы, которые ни коим образом не относятся к бизнесу, но влияют на переговоры косвенно.

Вещи, которые в деловой пересеивает обычному россиянину покажутся нормальным, американцы могут негативно воспринять и наоборот. Имея бизнес с партнерами из США нужно понимать разницу ментальности и бизнес культуры. К слову, различные шутки и высказывания о гендере, внешности или национальности для американцев недопустимы. А первый вопрос, который вам могут задать в Нью-Йорке: «Чем ты занимаешься?». Ответ на этот вопрос повлияет на решение американца стоит ли продолжать общение с вами или нет.


А как вы считаете кому сложнее: американцу строить бизнес в России или русскому в Америке?

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Метки: америка   американцы   бизнес   интересно   менталитеты   предприниматели   русские   сша   
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50k
doker Час назад
Весной директор одного муниципального предприятия ( да-да, не "частник" ), за рюмкой чая жаловался: "Могу делать ремонт своими силами, но нужно купить лицензию. Лицензия стоит 5млн,а сверху заплатить надо 10млн. Обнаглели! В два раза больше брать стали!"
Если американец научится "заносить нужным людям", то может дело и попрёт. Или жениться на дочке губернатора.
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375
Andy 41 минуту назад
Не знаю, зачем я это прочитал. Тут блин в затылке скребешь, считаешь, насколько продукты подорожали, так нет же, сижу читаю про бизнес в Америке. Как в стишке.
"Стою на асфальте
Я в лыжи обутый.
То ли лыжи не едут,
То ли я е*анутый"
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29k
АнтонПолднев Час назад
"Америка всегда открыта для новых людей, здесь можно свободно работать. Однако если вы не разделяете культуру и не показываете, что вы умеете работать по местным правилам, многие двери для вас будут закрыты", говорит венчурный инвестор.(с)
Этот венчурный инвестор, даст фору профессору, который мне логику в универе преподавал. Он сказал следующее "Парень, ты можешь работать свободно, НО. Ты не можешь работать свободно". Теперь назовите мне страну в которой по другому. Ну хотя бы 5.
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487
Карл Такойто Час назад
В продолжение темы- истории западных бизнесменов в России

Ссылка youtu.be
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