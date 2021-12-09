Вот скажи мне американец... Истории русских бизнесменов в Америке

"Я двадцать шесть лет живу в США, много общался с американцами и никогда не встречал негативного отношения к русским. Я бы разделял две вещи: отношение к русским и отношение к России.

В этом году я впервые профессионально столкнулся с негативной реакцией многомиллиардной компании, но не на то, что люди русские, а на то, что они граждане России", — говорит венчурный инвестор.