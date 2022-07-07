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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
07 июля 2022 10:35
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
2329
31
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.
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Источник:

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Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
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32  комментария
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69k
Доктор Джонс 2 часа назад
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Неудачный пример фото... На фото Саддам Хусейн...
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2k
!ГЕНнадий Полчаса назад
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Такса - норная собака(барсук, лиса итп), а к зайцам она спокойна..
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25k
Ego sum qui sum 45 минут назад
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Эээ...а может кто нить прояснить картинку?
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