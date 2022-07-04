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Не алкоголик, любит котов: женщины рассказали, каким должен быть идеальный мужчина

Не алкоголик, любит котов: женщины рассказали, каким должен быть идеальный мужчина

Автор:
04 июля 2022 12:41
Сообщество : Юмор
Метки: twitter   Юмор   женщины   жиза   идеальный мужчина   мужчина   отношения   прикол   смех   
1321
17
Сегодня женщины разоткровенничались не по-детски, поделившись одной из своих тайн - образом идеального мужчины. Представители сильной половины человечества, берите на вооружение!
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Источник:

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Метки: twitter   Юмор   женщины   жиза   идеальный мужчина   мужчина   отношения   прикол   смех   
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7  комментариев
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2k
GROMOZEKA 36 минут назад
В этом мире не существует ничего идеального.
Когда женщины это поймут, тогда и подобные запросы прекратятся
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2k
Natalia 20 минут назад
Можно ссылку на аккаунт с картошечкой и борщиком? Подруга спрашивает
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69k
Доктор Джонс Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
Б.Касторский 41 минуту назад
Идеальный партнер, который не тратит всё свободное время в социальных сетях. И тем более не ориентируется на советы. Но это личное мнение.
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2k
Peter Griffin 46 минут назад
...была.
...мне пивка.
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15k
Роберт Шекли 47 минут назад
Это она еще не знает, что ее муж по бабам шляется
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