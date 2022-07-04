Не алкоголик, любит котов: женщины рассказали, каким должен быть идеальный мужчина

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Сегодня женщины разоткровенничались не по-детски, поделившись одной из своих тайн - образом идеального мужчины. Представители сильной половины человечества, берите на вооружение!
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16. Тут без комментариев
Источник:
АНТИФИШКИ
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Когда женщины это поймут, тогда и подобные запросы прекратятся
...мне пивка.