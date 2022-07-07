30 случайных фактов обо всем на свете

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Хотя нам часто грозятся, что любопытство ни к чему хорошему не приводит — особенно это касается пушистых и хвостатых, — оно, все-таки, бывает полезным качеством. Например, если дать ему волю и отпустить погулять по просторам интернета, можно узнать много всего интересного на самые разные темы — от психологии и популярной культуры до мира животных и даже космоса.
1. В Финляндии штрафы за превышение скорости рассчитываются исходя из заработка нарушителя. Из-за этого некоторым финским миллионерам прилетают штрафы на сумму более 100 000 долларов.
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2. Когда Лихтенштейн в последний раз участвовал в войне, воевать отправились 80 солдат, а вернулся 81. Они привели с собой итальянского солдата, с которым успели подружиться. Тот мечтал жить в Лихтенштейне.
3. Сицилийские школьники изобрели вендинговый автомат, который превращает мусор в чехлы для телефона. Машина измельчает пластиковые бутылки до гранул, которые расплавляются и повторно используются 3D-принтером, который в свою очередь печатает чехлы для различных моделей телефонов, тем самым поощряя школьников сдавать мусор на переработку.
4. Один миллионер заявил, что хочет быть похороненным вместе со своим Bentley, чтобы кататься на нем в загробном мире. После крайне негативной реакции общественности он объявил, что таким образом хотел привлечь внимание к вопросу донорства органов: «Люди хоронят вместе с собой то, что гораздо дороже машин, и всем плевать».
5. Рядом с автосалоном Hyundai в Бразилии завелся бродячий пес. Однажды дождливым днем один сотрудник пустил бродягу внутрь, накормил и напоил его, и пес совершенно очаровал весь персонал. Они назвали его Tucson Prime, в честь автомобиля, и он стал маскотом салона — ему даже поручили приветствовать посетителей. А теперь пес и вовсе снимется в национальной рекламной кампании Hyundai.
6. Харпер Ли смогла написать свой знаменитый роман благодаря самому лучшему рождественскому подарку в истории. В 1956 году друзья подарили ей открытку, в которой говорилось: «У тебя есть год, чтобы написать то, что захочешь. Счастливого Рождества!». Они покрыли ее годовой заработок, что позволило ей написать «Убить пересмешника».
7. Солдаты немецкой армии имеют право отказаться выполнять приказ, если им покажется, что он нарушает человеческое достоинство.
8. В Англии два вора проникли в частный дом и украли, помимо прочего, ноутбук владельца. Но когда они обнаружили на нем материалы, содержащие насилие над детьми, они отнесли ноутбук в полицию. Педофилу дали три года тюрьмы, а ворам за благородный поступок назначили всего 12 месяцев общественных работ.
9. Когда Шэрон Осборн боролась с раком, в какой-то момент для нее наступил особенно тяжелый период — она неделю не вставала с постели и практически опустила руки. Тогда ее муж, Оззи Осборн, пригласил в гости Робина Уильямса. Когда актер прибыл, члены семьи очень быстро перешли от слёз к безудержному смеху. Визит Робина так вдохновил Шэрон, что на следующий день она возобновила химиотерапию.
10. В 2004 году в Индии 200 женщин взяли дело в свои руки и, вооружившись кухонными ножами и молотым перцем, прибыли в здание суда и убили серийного насильника на месте. Затем каждая из них взяла на себя ответственность за убийство.
11. После издевательств со стороны сверстников 9-летняя Милла Бизотто начала тренироваться к экстремальному 24-часовому марафону BattleFrog Xtreme — полосе препятствий, разработанной американским спецназом. Будучи самой юной участницей в истории, она пробежала 58 километров, проплыла еще 8 и преодолела 25 препятствий в забеге на шесть кругов. Когда Миллу спросили, что ее мотивирует, девочка сказала: «Я хочу подать пример другим детям и показать им, что они могут сделать что угодно и стать кем угодно».
12. Солнечный камень с радужной решеткой — невероятно редкий самоцвет, который славится своей потусторонней красотой. Его можно найти только в крохотном участке отдаленной пустыни на севере Австралии.
13. Камбала так хороша в маскировке, что попытается подстроиться под клетчатый узор, если положить ее на шахматную доску.
14. В одной пещере в графстве Сомерсет, Англия, был обнаружен 9100-летний скелет, получивший прозвище «Чеддарский человек». Ученые провели исследование ДНК и обнаружили, что местный житель, школьный учитель по имени Эйдриан Таргетт, является прямым потомком Чеддарского человека. Их связывает 300 поколений.
15. В период между 1888 и 1912 годами дельфин по имени Пелорус Джек сопровождал суда, пересекавшие опасные воды у пролива Френч-Пасс. Дошло до того, что корабли специально дожидались дельфина, чтобы тот проводил их. В 1904 году, после того как проходивший мимо корабль подстрелил Пелоруса Джека, Новая Зеландия приняла закон, защищающий животное.
16. В 2011 году австралийский комик Хэмиш Блейк в шутку подал заявку на участие в соревновании по бодибилдингу «Мистер Нью-Йорк» в тяжелой весовой категории. Однако оказалось, что в этой категории Блейк был единственным участником, в результате чего он благополучно завоевал титул.
17. В ходе Корейской войны, чтобы не скучать в лагере для военнопленных, лейтенант Джон Торнтон катался по территории на воображаемом мотоцикле. Он делал это каждый день, пока в какой-то момент охранники не отвели его в штаб и не изъяли у него воображаемый мотоцикл, заявив, что это противоречит правилам.
18. Школьный учитель на протяжении 40 лет фотографировался для выпускного альбома в одном и том же наряде.
19. Озеро Мичиган становится настолько чистым после зимы, когда тает лед, что в нем можно увидеть затонувшие суда на глубине 90 метров.
20. Актеры Джеффри Дин Морган и Пол Радд с 2014 года владеют магазином сладостей в Нью-Йорке под названием Samuel’s Sweet Shop. Они выкупили магазин, чтобы тот не закрылся после внезапной смерти предыдущего владельца, который был их общим другом.
21. После четырех месяцев планирования и двух месяцев ежедневной работы с 10 вечера до 5 утра группа хакеров из Массачусетского технологического института превратила одно из зданий в кампусе в гигантский цветной «Тетрис», в который можно было сыграть.
22. Бегемоты могут спать под водой благодаря рефлексу, который позволяет им не просыпаясь всплыть, вдохнуть и погрузиться обратно.
23. Один раз в год, 11 ноября (День Ветерана в США) в 11:11 по местному времени, солнце оказывается в идеальном положении, чтобы солнечный луч прошел сквозь Памятник ветеранам в Антеме в виде колон, символизирующих 5 родов войск, и осветил Большую печать США на земле
24. В 1986 году калифорнийский фермер Майк Юросек понял, что выбрасывает около 400 тонн слишком «уродливой» для продажи моркови. Тогда он использовал промышленную машину для резки стручковой фасоли и картофелечистку, чтобы отшлифовать их до маленьких симпатичных морковок. Так родилась беби-морковь, а самого Юросека прозвали «отцом бэби-моркови».
25. На марсходе «Персеверанс» есть трогательный семейный портрет всех марсоходов, исследовавших красную планету до него.
26. 18 апреля 1930 года BBC объявило, что «сегодня новостей нет», и вместо этого весь день проигрывало фортепианную музыку.
27. Денис Вашурин выглядит как 14-летний подросток, но на самом деле ему 34 года. Из-за редкого заболевания Денис перестал расти примерно в подростковом возрасте, хотя в остальном полностью здоров.
28. 67-летний мужчина, рожденный без восприятия глубины — зрительной способности воспринимать действительность в трех измерениях, — излечился, посмотрев 3D-фильм. В его мозгу что-то щелкнуло, и, выйдя из кинотеатра, мужчина увидел мир в 3D.
29. Жительница Нью-Джерси 154 раза подряд выиграла в игре в кости, побив мировой рекорд. Вероятность подобного составляла примерно 1 к 5,6 миллиарда.
30. Самый высокий баскетболист в истории НБА — суданец Мануте Бол, чей рост составлял 231 сантиметр. Он также единственный игрок в истории НБА, который убил льва копьем и купил жену за 80 коров.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Про лейтенанта Джона Торнтона:
"Он делал это каждый день, пока в какой-то момент охранники не отвели его в штаб и не изъяли у него воображаемый мотоцикл, заявив, что это противоречит правилам"...
Военнопленные содержались в психушке?
А другой такой же он не смог воображаемо купить, воображаемо угнать или воображаемо собрать в своем воображаемом гараже?