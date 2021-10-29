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35 любопытных и странных фактов, которые понравятся всем любителям истории

35 любопытных и странных фактов, которые понравятся всем любителям истории (36 фото)

Автор:
29 октября 2021 08:00
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   знания   интересное   история   познавательно   факты   
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Аккаунту «Странная история» в Твиттере недавно исполнилось уже десять лет, но, на радость 177 тысяч подписчиков, поток интересных и забавных фактов все не иссякает. И хорошо, потому что знаний много не бывает! Перед вами подборка свежих исторических фактов, которые помогут вам блеснуть эрудицией в кругу друзей.

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Метки: Исторические факты   знания   интересное   история   познавательно   факты   
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