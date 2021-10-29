35 любопытных и странных фактов, которые понравятся всем любителям истории

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Аккаунту «Странная история» в Твиттере недавно исполнилось уже десять лет, но, на радость 177 тысяч подписчиков, поток интересных и забавных фактов все не иссякает. И хорошо, потому что знаний много не бывает! Перед вами подборка свежих исторических фактов, которые помогут вам блеснуть эрудицией в кругу друзей.
1. Во время Великого смога в Лондоне 1952 года слепые помогали зрячим людям дойти до дома, потому что могли найти дорогу вслепую.
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3. Собакам запрещен вход в Селвин-колледж в Кембридже, поэтому бассет-хаунд Йо-йо считается «очень большой кошкой».
4. Кинжал для отражения атаки. Его держали в левой руке, чтобы отражать удары меча, а правой в этой время атаковали.
5. Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл делал селфи за 60 лет до того, как это стало модно.
6. Ханна Стилли родилась в 1746 году, а этот снимок сделан в 1840. Считается, что она родилась раньше, чем любой другой человек, которого когда-либо фотографировали.
8. Сумка для книг из средневековой Италии. Похоже на рюкзак школьника, который увлекается хэви-металом
9. Александр фон Гумбольдт выучил язык, который был признан мертвым 40 лет назад, от попугая, который все еще знал некоторые слова.
11. Человек, который придумал садовых гномов, надеялся, что таким образом сможет привлечь настоящих гномов и пригласить их на чай
13. Телефонная башня в Стокгольме до того, как шведы разобрались с проводами: на фото 5000 линий,1890 год.
24. Во время причастия священники говорят слова «Hoc est corpus meum» (сие есть Тело Мое), чтобы "превратить" хлеб в тело Христово – отсюда пошло выражение «фокус-покус»
25. Это остракон - черепок, на котором древние греки писали имена людей, которых хотели изгнать
27. В XIX веке велосипедисток предупреждали, что у них может развиться «велосипедное лицо»: выпученные глаза и выдающийся подбородок
28. Пастухи в некоторых частях Франции обычно носили ходули, чтобы следить за своими стадами и не промочить ноги на болотах
33. 1000-летний монастырь Ки-гомпа в Индии, расположенный на высоте 4 166 метров над уровнем моря
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