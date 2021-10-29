35 любопытных и странных фактов, которые понравятся всем любителям истории

Аккаунту «Странная история» в Твиттере недавно исполнилось уже десять лет, но, на радость 177 тысяч подписчиков, поток интересных и забавных фактов все не иссякает. И хорошо, потому что знаний много не бывает! Перед вами подборка свежих исторических фактов, которые помогут вам блеснуть эрудицией в кругу друзей.