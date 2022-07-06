Гений перевоплощений Кристиан Бейл и его ответственный подход, которому стоит поучиться

Чтобы представь в кадре загнанным ребёнком с тяжелым дыханием, юный актёр прыгал по 5 минут перед дублями. Именно таким он и полюбился зрителям, получив раннюю славу, из-за которой чуть не бросил актёрскую карьеру.





Однако спустя несколько лет он передумал, надолго примерив на себя роль романтических героев в картинах «Маленькие женщины» и «Портрет леди». В 1998 году он предстал в «Бархатной золотой жиле» в образе модного журналиста, фантатеющего от глэм-рока, заявив, что ему надоело сниматься в костюмированных лентах и он намерен меняться.