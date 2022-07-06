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Гений перевоплощений Кристиан Бейл и его ответственный подход, которому стоит поучиться

Гений перевоплощений Кристиан Бейл и его ответственный подход, которому стоит поучиться

Автор:
06 июля 2022 23:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: знаменитости   кинозвезды   кристиан бейл   лучшие актеры   трансформация Бейла   фильмы   
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Если составлять список отличных актёров современности, в него по праву войдёт Кристиан Бейл. Понятно, что фильмы с его участием нравятся далеко не всем, однако это не отменяет его заслуженного звания гения перевоплощения.

Ведь не раз ради своих ролей он прибегал к порой удивительным трансформациям.

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Бейл родился в семье артистки цирка и пилота. Не имея связей в кино, будучи 11-летним мальчиком он получил свою первую роль в малоизвестном сериале «Анастасия: Тайны Анны», где играл с женой Спилберга.

Ему удалось впечатлить супругу режиссера, благодаря чему он получил отличную рекомендацию и обошёл 4 тыс. конкурентов, попав в историческую ленту «Империя солнца». Как вспоминает сам Бейл, на тот момент он даже не думал о карьере, однако уже тогда продемонстрировал максимальной ответственный подход.

Чтобы представь в кадре загнанным ребёнком с тяжелым дыханием, юный актёр прыгал по 5 минут перед дублями. Именно таким он и полюбился зрителям, получив раннюю славу, из-за которой чуть не бросил актёрскую карьеру.


Однако спустя несколько лет он передумал, надолго примерив на себя роль романтических героев в картинах «Маленькие женщины» и «Портрет леди». В 1998 году он предстал в «Бархатной золотой  жиле» в образе модного журналиста, фантатеющего от глэм-рока, заявив, что ему надоело сниматься в костюмированных лентах и он намерен меняться.

Именно после этой роли Бейл и раскрыл своё мастерство перевоплощения, представая в самых неожиданных ролях. В 1999 году он появился в картине «Иисус», а уже через год его увидели в образе одного из самых запоминающихся злодеев в «Американском психопате».

К слову, для последней роли актёр, ранее не посещавший спортзалы, принялся активно тренироваться, упражняясь часами. На этом его эксперименты не закончились.


В 2002 году Кристиан появился в фильме «Власть огня» в ещё более блистательной форме. На это его подвигла серьезная конкуренция на роль в лице Мэттью Макконахи, имевшего на тот момент накаченное тело.

Удивил Бейл и своим появлением в «Машинисте», для которого он похудел на 27 кг за 4 месяца. Сам актёр планировал скинуть ещё, однако режиссер выступил против, боясь нанести вред здоровью голливудской звезды.

Сразу после этого ему досталась роль Бэтмена, а это значило, что за 5 месяцев ему снова требовалось вернуть прежнюю физическую форму.

После нескольких частей франшизы, Бейл потолстел на 20 кг для картины «Афера по-американски», уплетая одни бургеры и пончики. Может показаться, что живот актёры, мелькающий в кадре, накладной, однако всё это плод его трудов.

Зрители недоумевали, почему в руки актёра так и не попал «Оскар» ведь, несмотря на обилие разноплановых ролей, ему досталась лишь одна стутуэтка за второй план в картине «Боец». На вручении Бейл первым делом поблагодарил тренера по боксу, помогавшего в подготовке к фильму. Стоит ли говорить, что для роли спортсмена-лузера, пристрастившегося к вредным привычкам ему снова пришлось трансформироваться.

Однако актёр проявляет своей ответственный подход не только меняя тело. Например, для китайской картины «Цветы войны», вышедшей на экраны в 2011 году, актёру пришлось усвоить 60% сценарного текса на мандаринском наречии.

А для роли гонщика Кена Майлза в «Ford против Ferrari», он пошёл учиться в автошколу, основанную другом человека, которого сам же и играл. Это позволило ему не только выучить гоночные трюки, но и собрать побольше информации о прототипе.

Что же ждать от актёра дальше? Несмотря на то, что после Бэтмена Бейл хотел отказаться от ролей в супергеройском кино, однако его дети уговорили появиться в ленте «Тор: Любовь и гром». Правда, теперь он предстанет в роли злодея по имени Горр. Звучит весьма интригующе, учитывая, что режиссер картины назвал его самым крутым отрицательным героем из вышедших фильмов Marvel.

А как вы оцените подход Кристиана Бейла к съёмочному процессу?

 

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: знаменитости   кинозвезды   кристиан бейл   лучшие актеры   трансформация Бейла   фильмы   
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Александр Час назад
"Мио, мой Мио" (1987)
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Александр Час назад
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Антибиотик
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