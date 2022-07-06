20 шикарных фото радужного и прочего каменного градиента

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Природа удивительна. И даже в, казалось, таком "жестком" деле как камень можно увидеть множество красоты.
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Услышите это название, знайте - это не камень, это дело рук человеческих, множественные слои краски.
Источник:
АНТИФИШКИ
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