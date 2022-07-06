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20 шикарных фото радужного и прочего каменного градиента

20 шикарных фото радужного и прочего каменного градиента

Автор:
06 июля 2022 23:29
Сообщество : Факты
Метки: геология   градиент   камни   полоски   природа   факты   цвета   
955
21

Природа удивительна. И даже в, казалось, таком "жестком" деле как камень можно увидеть множество красоты.

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Услышите это название, знайте - это не камень, это дело рук человеческих, множественные слои краски.

Источник:

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Метки: геология   градиент   камни   полоски   природа   факты   цвета   
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килми 19 минут назад
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