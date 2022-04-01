Ветер, ветер, ты могуч: 26 фантастических примеров работы воды и ветра, создавших красоту

Буквально искусство, созданное природой. Красота, которая завораживает, притягивает и даже пугает понимаем того, какой же силой обладает мать Природа, вытачивая подобные совершенства.
В подавляющем большинстве случаев потоки ветра направлены горизонтально относительно поверхности Земли. Однако, при совпадении ряда условий они могут быть и вертикальными, просто встречаются нужные условия нечасто.
Самый быстрый ветер на нашей планете, когда-либо зафиксированный, достиг скорости в 408 км/ч. Рекорд был установлен в 1996 году в Австралии во время прохождения тропического циклона Оливия. Значительного ущерба он не нанес.
Бора – это особенный тип ветра, который как раз можно назвать не совсем горизонтальным. Это потоки сухого холодного воздуха, которые обрушиваются с гор в предгорьях на побережье морей и океанов, что приводит к резкому понижению температуры воздуха на 10-15 °C всего за пару часов. В России бора нередко случается в Новороссийске.
В России много у чего есть ГОСТ, или государственный стандарт. Даже у ветра! Согласно официальному определению, воздушный поток начинает считаться ветром, если его постоянная скорость относительно земной поверхности достигает 0,6 м/с, или 2.16 км/ч.
Между тропическими поясами Северного и Южного полушарий земли потоки ветра постоянно дуют круглый год, не меняя своего направления. Дуют они в разных полушариях в противоположных направлениях, и при этом никогда не соприкасаются.
40–50 м/с — скорость, при которой ветер сносит стоящего человека. С такой же скоростью падают парашютисты в затяжном прыжке.
5 километров в секунду — скорость ветров между горячей и холодной сторонами планеты HD 80606b в созвездии Большой Медведицы, когда она, двигаясь по сильно вытянутой орбите, приближается к своей звезде.
Источник:
АНТИФИШКИ
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