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Ветер, ветер, ты могуч: 26 фантастических примеров работы воды и ветра, создавших красоту

Ветер, ветер, ты могуч: 26 фантастических примеров работы воды и ветра, создавших красоту (26 фото)

Автор:
01 апреля 2022 12:31
Сообщество : Факты
Метки: ветер   искусство   камни   коррозия   красота   природа   скалы   факты   
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Буквально искусство, созданное природой. Красота, которая завораживает, притягивает и даже пугает понимаем того, какой же силой обладает мать Природа, вытачивая подобные совершенства.

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В подавляющем большинстве случаев потоки ветра направлены горизонтально относительно поверхности Земли. Однако, при совпадении ряда условий они могут быть и вертикальными, просто встречаются нужные условия нечасто.

Самый быстрый ветер на нашей планете, когда-либо зафиксированный, достиг скорости в 408 км/ч. Рекорд был установлен в 1996 году в Австралии во время прохождения тропического циклона Оливия. Значительного ущерба он не нанес.

Бора – это особенный тип ветра, который как раз можно назвать не совсем горизонтальным. Это потоки сухого холодного воздуха, которые обрушиваются с гор в предгорьях на побережье морей и океанов, что приводит к резкому понижению температуры воздуха на 10-15 °C всего за пару часов. В России бора нередко случается в Новороссийске.

В России много у чего есть ГОСТ, или государственный стандарт. Даже у ветра! Согласно официальному определению, воздушный поток начинает считаться ветром, если его постоянная скорость относительно земной поверхности достигает 0,6 м/с, или 2.16 км/ч.

Между тропическими поясами Северного и Южного полушарий земли потоки ветра постоянно дуют круглый год, не меняя своего направления. Дуют они в разных полушариях в противоположных направлениях, и при этом никогда не соприкасаются.

40–50 м/с — скорость, при которой ветер сносит стоящего человека. С такой же скоростью падают парашютисты в затяжном прыжке.


5 километров в секунду — скорость ветров между­ горячей и холодной сторонами планеты HD 80606b в созвездии Большой Медведицы, когда она, двигаясь по сильно вытянутой орбите, приближается к своей звезде.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ветер   искусство   камни   коррозия   красота   природа   скалы   факты   
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Hunson Abadeer Час назад
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