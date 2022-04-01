Ветер, ветер, ты могуч: 26 фантастических примеров работы воды и ветра, создавших красоту

Бора – это особенный тип ветра, который как раз можно назвать не совсем горизонтальным. Это потоки сухого холодного воздуха, которые обрушиваются с гор в предгорьях на побережье морей и океанов, что приводит к резкому понижению температуры воздуха на 10-15 °C всего за пару часов. В России бора нередко случается в Новороссийске.