В чём разница «укуса» пчелы и осы?

Пчелиный яд может приносить не только боль, но и пользу. На его основе производят обезболивающие мази.

Труженицы-пчёлы практически никогда не нападают первыми. Чаще всего они жалят, защищая себя или свой улей. Логика простая: чем ближе вы к пчелиному домику, тем выше вероятность, что вас покоцают. Оружие этих насекомых — жало с зазубринами, наподобие зубьев пилы. Именно поэтому после атаки жалко в вас остаётся, а пчелиная попка — отваливается.