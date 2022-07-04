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В чём разница «укуса» пчелы и осы?

В чём разница «укуса» пчелы и осы?

Автор:
04 июля 2022 13:49
Сообщество : Животные
Метки: жало   животные   насекомые   оса   природа   пчкла   укус   факты   фото   
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Наверное, нет на Земле такого человека, кого не кусали бы насекомые. Муравьи и комары полбеды, зато пчёлы и осы летом встречаются повсеместно. Их боятся даже те, кого ни разу не жалили, а уж пострадавшие однажды — и вовсе. Но как эта маленькая жужжалка причиняет столько боли?

Уже побежали мурашки?

Причина агонистических страданий кроется в двух вещах — особом строении жала и составе яда насекомых. Среди всех перепончатокрылых жалить могут только самки. Не потому, что феминистки, просто само жало — это видоизмененный яйцеклад, который у рабочих особей за ненадобностью эволюционировал в холодное оружие. И каждый вид кусачего членистоногого делает больно по-своему, с изюминкой.

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Пчелиный яд может приносить не только боль, но и пользу. На его основе производят обезболивающие мази.

Труженицы-пчёлы практически никогда не нападают первыми. Чаще всего они жалят, защищая себя или свой улей. Логика простая: чем ближе вы к пчелиному домику, тем выше вероятность, что вас покоцают. Оружие этих насекомых — жало с зазубринами, наподобие зубьев пилы. Именно поэтому после атаки жалко в вас остаётся, а пчелиная попка — отваливается.

Немного занудства: говорить, что пчела кусает — неправильно. Потому что она наносит удар не пастью, а жалом. Поэтому она может только жалить.

Помимо самого холодного оружия, в коже остаются железы, которые некоторое время выделяют яд. Так как бедное насекомое, защищая свой дом, оставило в вас частичку себя, пчёлка героически погибает. Вы тоже можете погибнуть, правда, менее героически — от анафилактического шока. Если у вас аллергия на компоненты яда.

Сержант, я свой зад не чувствую...

Основная бяка в составе яда, которая вызывает аллергическую реакцию — гистамин. Но помимо него вместе с жалом в ваш организм попадает целый коктейль из химических веществ! Основное действующее вещество — мелиттин — вызывает болевые ощущения, воздействуя на нервные окончания клеток. Гиалуронидаза хи фосфолипаза помогают яду проникнуть глубже в ткани, нарушая клеточные оболочки. А норадреналин сужает сосуды, из-за чего токсин концентрируется в месте попадания, то есть вся боль концентрируется в одном месте.

Нет, на этой картинке не взвешивают пчел это специальная пластина для сбора пчелиного яда. Когда насекомые находятся на ней, слабый электрический ток стимулирует выработку яда, что не приносит вреда пчелам.

А вот с осами дела обстоят немного иначе. Эти полосатые бестии могут жалить не только обороняясь, но и просто потому, что вы им не понравились. Их жало гладкое и острое, что позволяет осе использовать своё оружие многократно. Так что одна разозлённая оса может ужалить аж 5 раз! С каждым уколом в организм человека попадает около 0,3 миллиграмма яда — доза хоть и не смертельная, но очень болезненная.

Разница жала пчелы и осы.

Состав яда ос схож с пчелиным, разница в количественном соотношении компонентов. Также в составе яда ос есть вещество, влияющее на количество сахара в крови, что достаточно плохо воспринимается людьми с сахарным диабетом. Но помимо удара жалом оса вас ещё и покусать челюстями может — ну, чтоб наверняка.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: жало   животные   насекомые   оса   природа   пчкла   укус   факты   фото   
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14  комментариев
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816
Змей Горыныч 7 часов назад
А ещё шершни есть. Вот тот если кусь сделает......
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8k
Doctor_Lector 2 часа назад
Пчелы, осы.. Пугалки для детей. Шершни - вот самые отбитые твари! У друга в сарае на даче инструмент разбирали - повредили гнездо этих "милых" насекомых. Пол дня мы сидели метрах в 200-х от места происшествия, равно, как и соседи, которые проклинали нас на чем свет стоит. Только на следующий день при помощи дымящих головешек и при поддержке 3-х друзей с теннисными ракетками удалось выжить и вычистить это гнездо. Размеры, кстати, не особо впечатлили - около 40 см в диаметре нар и цвет материала светло-коричневый и очень плотный (у ос гнезда серые и довольно хрупкие).
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2k
Vovan Petroff 3 часа назад
В 2015 году дело было. Эстония. На границе с Псковской областью.
Руководителя спасательной команды во время тушения пожара в Выруском уезде ужалила в голову оса. Спасателя доставили в больницу в состоянии анафилактического шока, где он скончался.
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112
Khu Yam 6 часов назад
Пост проплачен пчеловодами?
С детства знаю, что оса ужалит (кстати, а не укусит) только если её жизни угрожает опасность и, да, может сделать это неоднократно. Но только если ее прижать, а так врага в человеке она не видит и может спокойно по нему ползать, не имея желания причинить ему вред. Кто ж виноват, что человек, когда его щекочет насекомое сразу пытается его прихлопнуть?.. на себе.
А пчелы это как раз безбашенные камикадзе, готовые "подарить" тебе своего лечебного яда просто за то, что оказался на пути роя.
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7k
Борис Карабанов 7 часов назад
А почему эволюция оставила зазубрины на жале пчелы? Казалось бы, что действие отбора в этом случае самое прямое и должно было бы уничтожить эту оплошность природы. Всё дело в том, что жало пчелы, в первую-то очередь рассчитано на войну с пчёлами-чужаками (пчёлами-воровками) и другими насекомыми для защиты улья. При перфорации же хитинового покрова жало пчелы легко извлекается без фатальных последствий для владелицы грозного оружия.
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2k
Лёха 7 часов назад
"хи" вот точно хи:"Полбеды слово пишется слитно"
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