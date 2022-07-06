Потомок барона Мюнхгаузена: канадец "воевал на Украине", не вставая с дивана, и заработал более 100 тыс. долларов

Прославившийся в Twitter канадский доброволец, сражавшийся на стороне Украины и ставший звездой соцсети, оказался обычным жуликом, а пушки, с которыми он позировал – игрушечной пневматикой.
Чтобы заработать деньги и славу некоторым не обязательно ехать за тридевять земель и рисковать жизнью, достаточно вдохновенно врать. Это доказал пользователь Twitter под ником Canadian Ukranian Volunteer, рассказывавший о смелых военных миссиях в далёкой Украине, не выезжая при этом за пределы родной Канады.
Для большей достоверности, кроме складных историй, потомок барона Мюнхгаузена делился с подписчиками красочными фото «с передовой». Об этом пишет The Telegraph.
«Он был одним из самых лихих иностранных добровольцев, участвующих в боевых действиях на Украине, поражая воображение тысяч своих поклонников в Твиттере рассказами о дерзких миссиях в тылу. Но яркие описания действий канадского добровольца на передовой были разоблачены как сфабрикованные, интернет-сыщики идентифицировали его оружие как имитацию пневматического оружия (по другим данным – игрушечного оружия). Один пользователь социальных сетей определил, что его винтовка была подделкой, тщательно сравнив оружие с копиями в Интернете, а некоторые эксперты, изучив его сообщения в социальных сетях, установили его реальное местонахождение, и это была не Украина, - сообщает «Telegraph».
Но, надо признать, в Твиттере он был хорош. Почти с нуля нарастил себе фан-базу в 120 тысяч и ежедневно постил десятки твитов в день "из зоны боевых действий", буквально из самого пекла!
"Одной из самых запоминающихся историй была история про вылазку в оккупированный Россией Херсон. Герой блога, якобы переоделся в российскую форму, и спокойно проехал на велосипеде. Диванный воин живописал, как "свет сигареты на балконе, лай собаки вдалеке" заставлял "их" прижиматься к стенам и задерживать дыхание.
Не обошлось и без красочных рассказов, как смело он "атакует российских военных" и "спасает" жизнь товарищам.
Арик Толер из Bellingcat обнаружил, что фото бронежилета "герой" украл из Telegram украинской полиции. 25 марта ведомство опубликовало пост, где рассказало о незаконной торговле амуницией на платформе, а уже 15 апреля фотография части броника появилась в профиле «добровольца». Девушка побеспокоилась, откуда следы выстрелов. Интернет-боец назвал их учебными и не постеснялся добавить историю про боевое ранение.
Затем один из Twitter-детективов посвятил тред анализу оружия и снаряжения «добровольца». Его АК-74 оказался пневматическим, а шлем — подделкой Mk7, который использует британская армия. Автомат можно найти на Amazon за 223 доллара, глушитель стоит 94,99 евро, а прицел — 35,99 долларов. Кроме того, кибербоец решил скрепить магазин от АК-47 с АК-74. Хотя первый рассчитан на патрон 7,62×39 мм, а второй — 5,45×39 мм. Это, как отметил внимательный пользователь Twitter, «очень тупо».
Чтобы доказать ложь бойца из Твиттер, один из экспертов NexusIntel отправил «волонтёру» фишинговую ссылку. Она должна была вести на новость о других канадских добровольцах, отправившихся в Украину. Так онлайн-детективы выяснили реальное местоположение «бойца» — Онтарио, Канада.
"Единственная правдивая вещь, которую он когда-либо говорил, — это то, что он канадец", — иронично отметил пользователь, который помог установить точный IP-адрес, с которого постил твиты «доброволец».
Через несколько дней «Канадский доброволец в Украине» закрыл аккаунт. Сейчас страница удалена.
По предварительным данным, псевдонаёмник мог получить в качестве пожертвований более 100 тыс долларов, однако, учитывая тот факт, что личность мошенника была раскрыта, по всей вероятности, в ближайшем времени канадец может быть привлечён к уголовной ответственности в соответствии с законодательством Канады.
В общем, как говорят у нас в России "... (болтать) - не мешки ворочать"
Источник:
АНТИФИШКИ
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