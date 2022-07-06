Потомок барона Мюнхгаузена: канадец "воевал на Украине", не вставая с дивана, и заработал более 100 тыс. долларов

Но, надо признать, в Твиттере он был хорош. Почти с нуля нарастил себе фан-базу в 120 тысяч и ежедневно постил десятки твитов в день "из зоны боевых действий", буквально из самого пекла!

"Одной из самых запоминающихся историй была история про вылазку в оккупированный Россией Херсон. Герой блога, якобы переоделся в российскую форму, и спокойно проехал на велосипеде. Диванный воин живописал, как "свет сигареты на балконе, лай собаки вдалеке" заставлял "их" прижиматься к стенам и задерживать дыхание.

Не обошлось и без красочных рассказов, как смело он "атакует российских военных" и "спасает" жизнь товарищам.

Арик Толер из Bellingcat обнаружил, что фото бронежилета "герой" украл из Telegram украинской полиции. 25 марта ведомство опубликовало пост, где рассказало о незаконной торговле амуницией на платформе, а уже 15 апреля фотография части броника появилась в профиле «добровольца». Девушка побеспокоилась, откуда следы выстрелов. Интернет-боец назвал их учебными и не постеснялся добавить историю про боевое ранение.