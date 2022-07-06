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Потомок барона Мюнхгаузена: канадец "воевал на Украине", не вставая с дивана, и заработал более 100 тыс. долларов

Потомок барона Мюнхгаузена: канадец "воевал на Украине", не вставая с дивана, и заработал более 100 тыс. долларов

Автор:
06 июля 2022 17:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: twitter   Канада   Мюнхгаузен   Украина   доброволец   мошенник   
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Прославившийся в Twitter канадский доброволец, сражавшийся на стороне Украины и ставший звездой соцсети, оказался обычным жуликом, а пушки, с которыми он позировал – игрушечной пневматикой.

Чтобы заработать деньги и славу некоторым не обязательно ехать за тридевять земель и рисковать жизнью, достаточно вдохновенно врать. Это доказал пользователь Twitter под ником Canadian Ukranian Volunteer, рассказывавший о смелых военных миссиях в далёкой Украине, не выезжая при этом за пределы родной Канады.

Для большей достоверности, кроме складных историй, потомок барона Мюнхгаузена делился с подписчиками красочными фото «с передовой». Об этом пишет The Telegraph.

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«Он был одним из самых лихих иностранных добровольцев, участвующих в боевых действиях на Украине, поражая воображение тысяч своих поклонников в Твиттере рассказами о дерзких миссиях в тылу. Но яркие описания действий канадского добровольца на передовой были разоблачены как сфабрикованные, интернет-сыщики идентифицировали его оружие как имитацию пневматического оружия (по другим данным – игрушечного оружия). Один пользователь социальных сетей определил, что его винтовка была подделкой, тщательно сравнив оружие с копиями в Интернете, а некоторые эксперты, изучив его сообщения в социальных сетях, установили его реальное местонахождение, и это была не Украина, - сообщает «Telegraph».

Но, надо признать, в Твиттере он был хорош. Почти с нуля нарастил себе фан-базу в 120 тысяч и ежедневно постил десятки твитов в день "из зоны боевых действий", буквально из самого пекла!

"Одной из самых запоминающихся историй была история про вылазку в оккупированный Россией Херсон. Герой блога, якобы переоделся в российскую форму, и спокойно проехал на велосипеде. Диванный воин живописал, как "свет сигареты на балконе, лай собаки вдалеке" заставлял "их" прижиматься к стенам и задерживать дыхание.

Не обошлось и без красочных рассказов, как смело он "атакует российских военных" и "спасает" жизнь товарищам.

Арик Толер из Bellingcat обнаружил, что фото бронежилета "герой" украл из Telegram украинской полиции. 25 марта ведомство опубликовало пост, где рассказало о незаконной торговле амуницией на платформе, а уже 15 апреля фотография части броника появилась в профиле «добровольца». Девушка побеспокоилась, откуда следы выстрелов. Интернет-боец назвал их учебными и не постеснялся добавить историю про боевое ранение.

Затем один из Twitter-детективов посвятил тред анализу оружия и снаряжения «добровольца». Его АК-74 оказался пневматическим, а шлем — подделкой Mk7, который использует британская армия. Автомат можно найти на Amazon за 223 доллара, глушитель стоит 94,99 евро, а прицел — 35,99 долларов. Кроме того, кибербоец решил скрепить магазин от АК-47 с АК-74. Хотя первый рассчитан на патрон 7,62×39 мм, а второй — 5,45×39 мм. Это, как отметил внимательный пользователь Twitter, «очень тупо».

Чтобы доказать ложь бойца из Твиттер, один из экспертов NexusIntel отправил «волонтёру» фишинговую ссылку. Она должна была вести на новость о других канадских добровольцах, отправившихся в Украину. Так онлайн-детективы выяснили реальное местоположение «бойца» — Онтарио, Канада.

"Единственная правдивая вещь, которую он когда-либо говорил, — это то, что он канадец", — иронично отметил пользователь, который помог установить точный IP-адрес, с которого постил твиты «доброволец».

Через несколько дней «Канадский доброволец в Украине» закрыл аккаунт. Сейчас страница удалена.
По предварительным данным, псевдонаёмник мог получить в качестве пожертвований более 100 тыс долларов, однако, учитывая тот факт, что личность мошенника была раскрыта, по всей вероятности, в ближайшем времени канадец может быть привлечён к уголовной ответственности в соответствии с законодательством Канады.

В общем, как говорят у нас в России "... (болтать) - не мешки ворочать"

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: twitter   Канада   Мюнхгаузен   Украина   доброволец   мошенник   
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13  комментариев
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15k
Александр Н. 3 часа назад
Пишу на сапоге убитого товарища...
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85k
Taras Kozalupko 3 часа назад
Учитесь хохлы!
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157
Алексей Губин 4 часа назад
Без лоха и жизнь плоха
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Игорь 6 часов назад
на дурака не нужен нож...(с)
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Виталий Касандров 6 часов назад
Тот случай когда больше сочувствуешь "мошеннику" которому угрожают преследованием за то что не убивал людей.
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19k
Alf 6 часов назад
Да просто бабла решил заработать. Я всех в рот еб@л, я Киев брал и кровь мешками проливал...
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2k
Трям 8 часов назад
мюнХгаузена!
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