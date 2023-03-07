В Дании украинские беженцы не смогли уволить русскую учительницу

Конфликт произошёл в городе Хельсингёр, где украинские беженцы потребовали уволить из школы учительницу русского происхождения, которая «не должна учить их детей». Однако, избавиться от неугодной преподавательницы так легко, как предполагалось, не удалось. Об этом сообщает датский телеканал TV2.
Конфликт между школьниками и учительницей в Северо-западной школе округа Эльсинор (Helsingor Nordvestskolen), достиг кульминации 24 февраля, в годовщину начала российской СВО на Украине, - пишет издание NEWS.ru.
Как сообщают датские СМИ, в небольшой местной школе Nordvestskolen учатся всего 5 коренных датчан и 27 детей беженцев с Украины.
В помощь детям, не знающим языка чужой им страны школа назначила куратора - учительницу русского происхождения, которая перебралась из России в Данию около 30 лет назад и давно уже имеет датское гражданство.
После этого "онижедети" соскочили с катушек и стали срывать уроки: посреди занятия вдруг начинали петь гимн Украины или размахивать принесенными с собой желто-синими флагами. Родители своих чадушек не только не останавливали, но и всячески поощряли, так как по их мнению, «такая учительница не должна учить их детей».
Последней каплей стала выходка с украинским флагом. который развесили в классе, да ещё и написали оскорбления на украинском языке.
После этого, школа направила родителям возмутителей спокойствия письмо с призывом «прекратить травлю».
В ответ новоприбывшие "датчанки" Ульяна Ставинога-Тернокуа и Ольга Подоляк отправились в посольство Украины в надежде объяснить муниципалитету Хелингёра, что неразумно назначать русского учителя для обучения украинских детей-беженцев русскому языку. А одна из матерей – Диана Чинба – сказала, что пригласить русского учителя работать с украинскими детьми – это «неуважение к Украине». Ульяна Ставинога даже заявила, что ее сын не вернется в школу, пока русская не прекратит в ней работать.
Дальше по сложившемуся сценарию, учительницу должны были уволить, но что-то пошло не так.
Мэр города Бенедикте Кьер, не пошла на поводу у последних европейских ценностей, обязывающих любить украинцев в любых их проявлениях и назвала инцидент «весьма досадным», заявив, что в Дании не принято увольнять людей по национальному признаку.
Для датских властей эта учительница — такая же датчанка, как и те, кто родился в стране, независимо от этнического происхождения, подчеркнула мэр.
А директор школы добавила: надо уважать правила школы и знакомиться с датской культурой.
Учительница продолжает работать, а беженцам указали на их скромное место.
Европейцам ещё только предстоит осознать, кого они к себе пустили.
Источник:
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Так должно быть во всех школах любой страны.
Не стоит им ходить в школу, пока там работает Преподаватель русского происхождения.
А теперь пойдём взглянем на высокоразвитых приматов! Гутен таг!
Чтобы молниями покарали за непослушание.