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В Дании украинские беженцы не смогли уволить русскую учительницу

В Дании украинские беженцы не смогли уволить русскую учительницу

Автор:
07 марта 2023 00:20
Сообщество : Истории
Метки: Канада   Украина   беженцы   русская   увольнение   учительница   флаг Украины   
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Конфликт произошёл в городе Хельсингёр, где украинские беженцы потребовали уволить из школы учительницу русского происхождения, которая «не должна учить их детей». Однако, избавиться от неугодной преподавательницы так легко, как предполагалось, не удалось. Об этом сообщает датский телеканал TV2.

Конфликт между школьниками и учительницей в Северо-западной школе округа Эльсинор (Helsingor Nordvestskolen), достиг кульминации 24 февраля, в годовщину начала российской СВО на Украине, - пишет издание NEWS.ru.

Как сообщают датские СМИ, в небольшой местной школе Nordvestskolen учатся всего 5 коренных датчан и 27 детей беженцев с Украины.

В помощь детям, не знающим языка чужой им страны школа назначила куратора - учительницу русского происхождения, которая перебралась из России в Данию около 30 лет назад и давно уже имеет датское гражданство.

После этого "онижедети" соскочили с катушек и стали срывать уроки: посреди занятия вдруг начинали петь гимн Украины или размахивать принесенными с собой желто-синими флагами. Родители своих чадушек не только не останавливали, но и всячески поощряли, так как по их мнению, «такая учительница не должна учить их детей».

Последней каплей стала выходка с украинским флагом. который развесили в классе, да ещё и написали оскорбления на украинском языке.

После этого, школа направила родителям возмутителей спокойствия письмо с призывом «прекратить травлю».

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В ответ новоприбывшие "датчанки" Ульяна Ставинога-Тернокуа и Ольга Подоляк отправились в посольство Украины в надежде объяснить муниципалитету Хелингёра, что неразумно назначать русского учителя для обучения украинских детей-беженцев русскому языку. А одна из матерей – Диана Чинба – сказала, что пригласить русского учителя работать с украинскими детьми – это «неуважение к Украине». Ульяна Ставинога даже заявила, что ее сын не вернется в школу, пока русская не прекратит в ней работать.

Дальше по сложившемуся сценарию, учительницу должны были уволить, но что-то пошло не так.

Мэр города Бенедикте Кьер, не пошла на поводу у последних европейских ценностей, обязывающих любить украинцев в любых их проявлениях и назвала инцидент «весьма досадным», заявив, что в Дании не принято увольнять людей по национальному признаку.

Для датских властей эта учительница — такая же датчанка, как и те, кто родился в стране, независимо от этнического происхождения, подчеркнула мэр.

А директор школы добавила: надо уважать правила школы и знакомиться с датской культурой.

Учительница продолжает работать, а беженцам указали на их скромное место.

Европейцам ещё только предстоит осознать, кого они к себе пустили.

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Метки: Канада   Украина   беженцы   русская   увольнение   учительница   флаг Украины   
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8  комментариев
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29k
albedo Час назад
Хоть в Дании в школе прижали распаявшихся яжематеей и их выродков.
Так должно быть во всех школах любой страны.
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62
Astofenargus 14 минут назад
с какого ляда Преподаватель русского происхождения должен учить этих ...??
Не стоит им ходить в школу, пока там работает Преподаватель русского происхождения.
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1k
Виктор Глущенко Полчаса назад
В Израиле ввели штраф за желто ссаную тряпку 10000 шекелей . Около 3000 долларов . Это на первый раз . Потом турма .
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9k
Олег Час назад
Млять, вот из за упоротых единиц страдают нормальные люди...
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13k
Александр Час назад
*голосом Николая Дроздова* На последнем фото самочка хохла надела маску наизнанку (проволочным крепежом наружу). Это говорит о том, дорогие телезрители, что она готова к спариванию за гульдены! Как вы можете видеть, самочка привлекает других самочек раскрашенным плакатом!
А теперь пойдём взглянем на высокоразвитых приматов! Гутен таг!
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123k
БрОдЯгА Час назад
Отправились в посольство Украины в надежде объяснить муниципалитету Хелингёра?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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