В Дании украинские беженцы не смогли уволить русскую учительницу

Конфликт между школьниками и учительницей в Северо-западной школе округа Эльсинор (Helsingor Nordvestskolen), достиг кульминации 24 февраля, в годовщину начала российской СВО на Украине, - пишет издание NEWS.ru.

Как сообщают датские СМИ, в небольшой местной школе Nordvestskolen учатся всего 5 коренных датчан и 27 детей беженцев с Украины.

В помощь детям, не знающим языка чужой им страны школа назначила куратора - учительницу русского происхождения, которая перебралась из России в Данию около 30 лет назад и давно уже имеет датское гражданство.

После этого "онижедети" соскочили с катушек и стали срывать уроки: посреди занятия вдруг начинали петь гимн Украины или размахивать принесенными с собой желто-синими флагами. Родители своих чадушек не только не останавливали, но и всячески поощряли, так как по их мнению, «такая учительница не должна учить их детей».

Последней каплей стала выходка с украинским флагом. который развесили в классе, да ещё и написали оскорбления на украинском языке.

После этого, школа направила родителям возмутителей спокойствия письмо с призывом «прекратить травлю».