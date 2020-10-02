Робопёс Boston Dynamics блуждает по улицам Онтарио и пугает интернет

Когда-нибудь роботы будут жить среди нас и, кажется, это будущее ближе, чем кажется. Недавно робота Boston Dynamics заметили ночью на улицах Онтарио в Канаде. Парень по имени Нейтан запечатлел необычную встречу на видео, которым потом поделился в Twitter и Instagram. Видео собрало более 14 миллионов просмотров и по-настоящему взбудоражило интернет – многие сразу вспомнили Черное Зеркало, Терминатора и прочий сай-фай. А как вам такое будущее?
Жуткий робопёс прогуливался ночью по улицам северного Онтарио, когда на него наткнулись Нейтан с подругой
Видео, которым Нейтан поделился в Twitter, собрало уже более 14 миллиона просмотров
guys look who i saw out on da street!!!:) pic.twitter.com/rPczxbWAkL— ✨ (@bIoodtear__) September 25, 2020
Робопёс на видео – это робот Boston Dynamics по имени Спот.
А вот как отреагировали пользователи сети:
Будьте добры к роботам до того, как они захватят власть, чтобы они вас потом пощадили
«ТРЕВОГА: УГРОЗА NPC, ПРОВОЖУ ДИАГНОСТИКУ
БОЕЦ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ УГРОЗУ,
В УНИЧТОЖЕНИИ ОТКАЗАНО
ДИАГНОСТИКА: ДИРЕКТИВА СКАЙНЕТ 684-32C
СОХРАНИТЬ ДАННЫЕ СКАНИРОВАНИЯ ЛИЦА
НАЗНАЧАЮ ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ ПЛЮС ВЫХОД ИЗ БОЕВОГО РЕЖИМА
ВЫХОЖУ ИЗ БОЕВОГО РЕЖИМА»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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