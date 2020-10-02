Робопёс Boston Dynamics блуждает по улицам Онтарио и пугает интернет

«Мы с моей подругой Кейдан ехали к ней домой и вдруг заметили робота Boston Dynamics! Его выгуливал мужчина с пультом управления. Мы притормозили у обочины, спросили, можно ли снять видео, и он разрешил. Мне было страшно не по себе, хотя я и был рад, а вот моей подруге робот показался невероятно милым – на видео слышно, как она признается ему в любви».