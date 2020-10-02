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Робопёс Boston Dynamics блуждает по улицам Онтарио и пугает интернет

Робопёс Boston Dynamics блуждает по улицам Онтарио и пугает интернет (16 фото)

Автор:
02 октября 2020 14:49
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Boston Dynamics   twitter   канада   роботы   
138
16

Когда-нибудь роботы будут жить среди нас и, кажется, это будущее ближе, чем кажется. Недавно робота Boston Dynamics заметили ночью на улицах Онтарио в Канаде. Парень по имени Нейтан запечатлел необычную встречу на видео, которым потом поделился в Twitter и Instagram. Видео собрало более 14 миллионов просмотров и по-настоящему взбудоражило интернет – многие сразу вспомнили Черное Зеркало, Терминатора и прочий сай-фай. А как вам такое будущее?

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Boston Dynamics   twitter   канада   роботы   
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3  комментария
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271
Остап Ива́нович. 41 минуту назад
Сказать Гулял на улицах Онтарио в Канаде - это тоже самое как сказать - Гулял на улицах Уральской Гряды. Онтарио это провинция 2000 км в ширину ..
Сказать Гулял на улицах Онтарио в Канаде - это тоже самое как сказать - Гулял на улицах Уральской Гряды. Онтарио это провинция 2000 км в ширину ..
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130
Alex 59 минут назад
Робопёс Boston Dynamics блуждает по улицам Онтарио и пугает интернет
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3k
ride Час назад
Офигенско. Хочу такого на огород. Плуг возить будет
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