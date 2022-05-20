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10 актёров, которые удивят нас своими образами в будущих фильмах

10 актёров, которые удивят нас своими образами в будущих фильмах

Автор:
20 мая 2022 08:06
Сообщество : Кино
Метки: актер   интересно   кино   роль   съемка   фильм   фото   
795
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Сегодня мы на пару мгновений заглянем в будущее и подсмотрим, какими предстанут перед нами некоторые звёзды Голливуда в своих новых фильмах и кого они там сыграют.


Предвкушать действительно есть что! Взять хотя бы Кристофа Вальца, который сыграет Михаила Горбачёва в мини-сериале «Горбачёв и Рейган», или Тоби Магвуайра, который сыграет Чарли Чаплина в фильме «Вавилон». Жаль, что на них посмотреть нам пока не дали.

Зато вот кто уже засветился на снимках! Поискав среди появившихся в сети промо-кадров и трейлеров самые интересные образы актёров первой величины, мы предлагаем вам подготовиться к нескольким будущим перевоплощениям.


Хоакин Феникс

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Сыграет Наполеона Бонапарта в фильме Ридли Скотта «Наполеон», который выйдет в 2023 году.


Дуэйн Джонсон


Наконец-то появится в фильме по комиксам и сыграет суперзлодея Чёрного Адама в одноимённом фильме Расширенной вселенной DC, который выйдет в октябре 2022 года.


Том Хэнкс


Сыграет роль Джепетто (аналог Папы Карло) в фильме Роберта Земекиса «Пиноккио», который будет выпущен на стриминге Disney+ в сентябре 2022 года.


Дэниэл Рэдклифф


Сыграет американского музыканта-пародиста «Странного Эла» Янковича в фильме с логичным названием «Странный: История Эла Янковича». Выход картины намечен на этот год.


Натали Портман


Вновь сыграет Джейн Фостер, которая предстанет в виде женской версии Тора, в главном предстоящем хите этого года от киновселенной Марвел «Тор: Любовь и гром».


Крис Эванс


Сыграет агента ЦРУ с роскошными усами в шпионском триллере «Серый человек», который выйдет на Netflix 22 июня.


Хелен Миррен


Сыграет Гесперу, дочь Атланта (возможно, злодейку) в супергеройском фильме «Шазам! 2», который выйдет в декабре 2022 года.


Тимоти Шаламе


Сыграет молодого Вилли Вонку в одноимённом фильме, который станет приквелом известной нам истории по двум фильмам и книге «Чарли и шоколадная фабрика». Выход намечен на март 2023 года.


Кристиан Бэйл


Сыграет некоего доктора, подозреваемого в убийстве, в исторической драме о 1930-х годах «Амстердам», которая выйдет в ноябре 2022 года. Внешний вид Бэйла на единственном пока официальном промо-кадре впечатляет.

Кстати, кроме него в картине снимется пол-Голливуда, а именно: Марго Робби, Роберт Де Ниро, Аня Тейлор-Джой, Зои Салдана, Крис Рок, Рами Малек, Джон Дэвид Вашингтон и даже Тейлор Свифт.


Николас Кейдж


Сыграет графа Дракулу в комедийном ужастике «Ренфилд», выход которого намечен на 2023 год.

Источник:

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Метки: актер   интересно   кино   роль   съемка   фильм   фото   
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3  комментария
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1k
Sergius SPb Полчаса назад
1. Редклиф чего бы там не напяливал он и есть Поттер.
2.Джонсон это омоложенная версия Шварца с понятным списком фильмов.
3. Комиксы и сервисы поглотили все. Солидные и не очень актеры идут туда стричь бабло.
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17k
Сергей 21 минуту назад
Феникс, Миррен и Бейл чем удивили? Они отличные актёры, что попросишь - то и сыграют.
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2k
Kom9ipa 24 минуты назад
"...в виде женской версии Тора..."
Странно, а почему не в виде чернокожей одноногой лесбиянки или трансгендера?
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