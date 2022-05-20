10 актёров, которые удивят нас своими образами в будущих фильмах

Предвкушать действительно есть что! Взять хотя бы Кристофа Вальца, который сыграет Михаила Горбачёва в мини-сериале «Горбачёв и Рейган», или Тоби Магвуайра, который сыграет Чарли Чаплина в фильме «Вавилон». Жаль, что на них посмотреть нам пока не дали.

Зато вот кто уже засветился на снимках! Поискав среди появившихся в сети промо-кадров и трейлеров самые интересные образы актёров первой величины, мы предлагаем вам подготовиться к нескольким будущим перевоплощениям.





Хоакин Феникс