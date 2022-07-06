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Наглядные картинки, которые быстро помогают понять отличия

Наглядные картинки, которые быстро помогают понять отличия

Автор:
06 июля 2022 12:11
Метки: nepereputai   интересно   картитнки   не перепутай   полезно   смешно   сравнения   фото   
4032
14

"Не перепутай" - это проект, который помогает людям наглядно разобраться в разнице между разными явлениями и предметами. Яркие иллюстрации с юмором реально информативные и полезные.

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Здесь прошлая часть картинок-объяснялок

Статья, которая поможет еще меньше путать слова, предметы и явления!

Инстграм запрещен в РФ


А какие слова вы путаете?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: nepereputai   интересно   картитнки   не перепутай   полезно   смешно   сравнения   фото   
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8  комментариев
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17
Lev A. 2 часа назад
Антрекот-это мясо между ребрами, медальон-вырезка порезанная на ломтики.
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57k
Александр Полчаса назад
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8k
Ф Ив Полчаса назад
Некоторые виды салями бывают копчеными, да и говорить о том, что ее готовят методом охлаждения некорректно. После ферментации (которое проходит в теплом месте) в прохладном помещении происходит окончательное созревание колбасы.
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5k
Subic Час назад
"Излучения" при флюорография (грудной клетки) 0,3 мЗв БОЛЬШЕ, чем при рентгенографии (тоже грудной клетки) 0,1 мЗв. Не надо ля-ля :)
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21k
Serg2001 Час назад
Где "подгузники vs памперсы"?... )
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5k
Roman 2 часа назад
А почему диджей и эмси изображены анацефалами без верхней части головы?
Догадываюсь, конечно, но всё равно интересно.
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3k
WisImp 2 часа назад
Полезно и Информативно.
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Спелая кукурузинка

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