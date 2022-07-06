Наглядные картинки, которые быстро помогают понять отличия

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"Не перепутай" - это проект, который помогает людям наглядно разобраться в разнице между разными явлениями и предметами. Яркие иллюстрации с юмором реально информативные и полезные.
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Статья, которая поможет еще меньше путать слова, предметы и явления!
Инстграм запрещен в РФ
А какие слова вы путаете?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Догадываюсь, конечно, но всё равно интересно.