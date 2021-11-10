22 любопытных сравнения, которые расставят точки над «i» в спорных вопросах

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В мире так много всего! Упомнить названия и отличия порой бывает непросто. В сомнительных ситуациях приходится ломать голову, например, чем шарф от снуда отличается, а худи от толстовки? Сегодня мы специально сделали подборку сравнений, которые наглядно ответят на многие вопросы.
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ЗЫ: да, я тоже смотрел это дерьмо, а ещё раньше, в 90-е, слушал шансон и смотрел всякие там "бумеры". Это не значит, что надо таскать за собой этот ментальный хлам всю жизнь, надо уметь из него вырастать.
ЗЗЫ: про кальмаров писать не буду, так как не смотрел. И желания тратить свою жизнь на просмотр этой тупости нет.
...бреда.
Начнём с номера 7: конфета называется "Мишка косолапый", а картина "Утро в Боровецком лесу".
Пункт 10: пирамиды находятся в Африке, а не на Ближнем востоке. Китай это не Дальний восток. Скорее Юго-восточная Азия.
Пункт 11. Отличие аккордеона от бояна - наличие регистров. Аккордеоны бывают и с кнопками.
Кстати у вас на фото два аккордеона и ни одного баяна.
Пункт 20. Нет такой профессии "шофёр". Профессионалы как раз про чайников и говорят "шофёр".
Клавиши над клавиатурой видишь? Это переключатели регистров. На баяне таких нет.
Нет профессии "шофёр" в штатном расписании.