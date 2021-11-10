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22 любопытных сравнения, которые расставят точки над «i» в спорных вопросах

22 любопытных сравнения, которые расставят точки над «i» в спорных вопросах (22 фото)

Автор:
10 ноября 2021 13:53
Метки: интересно   картинки   картинки от фишек   не перепутай   полезно   полезности   сравнения   факты   
4039
22

В мире так много всего! Упомнить названия и отличия порой бывает непросто. В сомнительных ситуациях приходится ломать голову, например, чем шарф от снуда отличается, а худи от толстовки? Сегодня мы специально сделали подборку сравнений, которые наглядно ответят на многие вопросы.

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Метки: интересно   картинки   картинки от фишек   не перепутай   полезно   полезности   сравнения   факты   
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35  комментариев
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33k
Опаньки 3 часа назад
не хватает картинки - говнопосты и нормальные посты
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14k
Михаил Гривин 19 минут назад
Хреново снятый сериал про бандюков с отвратительным актёрским составом - это вечно? Только потому, что вы это в детстве, блин смотрели? Или все зрители - поголовно криминальные авторитеты?

ЗЫ: да, я тоже смотрел это дерьмо, а ещё раньше, в 90-е, слушал шансон и смотрел всякие там "бумеры". Это не значит, что надо таскать за собой этот ментальный хлам всю жизнь, надо уметь из него вырастать.

ЗЗЫ: про кальмаров писать не буду, так как не смотрел. И желания тратить свою жизнь на просмотр этой тупости нет.
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6k
Sania 22 минуты назад
"Бригада"-вечно...Дерьмовенький сериал, романтизирующий и оправдывающий насилие, бандитизм и деградацию, вырастивший поколение гопников и отморозков. Да, прям-таки наследие и повод для национальной гордости!
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7k
JeanLuk Полчаса назад
Комментарий к фото
И то и другое делаем
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1k
Алексей Гулевич 46 минут назад
ну забавно - давайте ещё ... автор!!! лучше такое ... чем всякий адок
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10k
Олегbl4 57 минут назад
С Джоли "фас" и "профиль", если не ошибаюсь
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
19k
13k
Роман Час назад
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1k
roman-delisov 2 часа назад
У меня одна баночка -- шампунь, бальзам, кондиционер.
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1k
virocs 2 часа назад
Вообще "худи" это то что с капюшоном, так как происходит от слова hood
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6k
SR 2 часа назад
Шпаргалка для дегенератов?
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7k
Позитив 2 часа назад
просто набор чуши какой то
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24k
Владимир 2 часа назад
Комментарий к фото
В бору, мать вашу, БОРУ!
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21k
Андрей Иванов 2 часа назад
Пост для самых маленьких ... дебилов
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333
Вжик 2 часа назад
Какой шикарный набор...
...бреда.

Начнём с номера 7: конфета называется "Мишка косолапый", а картина "Утро в Боровецком лесу".

Пункт 10: пирамиды находятся в Африке, а не на Ближнем востоке. Китай это не Дальний восток. Скорее Юго-восточная Азия.

Пункт 11. Отличие аккордеона от бояна - наличие регистров. Аккордеоны бывают и с кнопками.
Кстати у вас на фото два аккордеона и ни одного баяна.

Пункт 20. Нет такой профессии "шофёр". Профессионалы как раз про чайников и говорят "шофёр".
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333
Вжик virocs Час назад
Баян - нажал на кнопку, открылась одна мембрана. АККОРДеон -нажал на кнопку, открылась группа мембран. Называется регистр.
Клавиши над клавиатурой видишь? Это переключатели регистров. На баяне таких нет.
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333
Вжик 5010_BIRD 12 минут назад
В картинной галерее г.Наб.челны
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28k
АнтонПолднев 2 часа назад
Куст - дерево

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7k
Ф Ив 2 часа назад
А что реально есть люди, которые путают калину и рябину?
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2k
sedoisever 2 часа назад
Автор сам "село и деревня".
Нет профессии "шофёр" в штатном расписании.
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1k
Herr Mannelig 2 часа назад
Бригада это вечно? У меня для автора плохие новости
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37k
Лесли 🥰 2 часа назад
Прям про меня)))
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