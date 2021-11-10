22 любопытных сравнения, которые расставят точки над «i» в спорных вопросах

В мире так много всего! Упомнить названия и отличия порой бывает непросто. В сомнительных ситуациях приходится ломать голову, например, чем шарф от снуда отличается, а худи от толстовки? Сегодня мы специально сделали подборку сравнений, которые наглядно ответят на многие вопросы.