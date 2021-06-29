20 фото, наглядно показывающих разницу между объектами

2.

Не перепутайте! Ведь в мире и в частности в русском языке есть столько парных понятий, которые как бы обозначают одно и то же, но на самом деле нет. Но люди постоянно путаются, и их можно понять. Чем крокодил отличается от аллигатора? А шторы и занавески? А психолог и психиатр? Таких примеров много, и их разницу между собой надо как-то удержать в голове.