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20 фото, наглядно показывающих разницу между объектами

20 фото, наглядно показывающих разницу между объектами (23 фото)

Автор:
29 июня 2021 09:20
Сообщество : Юмор
Метки: иллюстрации   интересно   разница   рисунок   фото   
423
23
Тут всё настолько доступно, что, возможно, отныне вы навсегда запомните разницу.
Предыдущую часть можно посмотреть тут
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Метки: иллюстрации   интересно   разница   рисунок   фото   
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5k
Мистер Фикс 55 минут назад
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19k
Вишенка Крокодилова 16 минут назад
А если на предмете одежды карманы по бокам, а застежки нет?
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52k
Похабыч Полчаса назад
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13k
Booka1a 51 минуту назад
некоторые - просто лютая бредятина.
особенно поребриком уже задолбали. поребрик и бордюр НИЧЕМ не отличаютсяпросто где-то его называют так, где-то иначе. тупо география
что такое ВИЧ, советую дебилу-автору отдельно почитать
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188
bobobo Booka1a 6 минут назад
Шаурма и Шаверма
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1k
sedoisever 58 минут назад
Про вишню – брехня.
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