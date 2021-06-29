20 фото, наглядно показывающих разницу между объектами

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Тут всё настолько доступно, что, возможно, отныне вы навсегда запомните разницу.
Предыдущую часть можно посмотреть тут
Предыдущую часть можно посмотреть тут
2.
Не перепутайте! Ведь в мире и в частности в русском языке есть столько парных понятий, которые как бы обозначают одно и то же, но на самом деле нет. Но люди постоянно путаются, и их можно понять. Чем крокодил отличается от аллигатора? А шторы и занавески? А психолог и психиатр? Таких примеров много, и их разницу между собой надо как-то удержать в голове.
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3.
В инстаграм-аккаунте под названием «Не перепутай!» с помощью минималистичных рисунков и кратких описаний просто и доступно объясняют разницу между депиляцией, эпиляцией и так далее. Тут всё настолько доступно, что, возможно, отныне вы навсегда запомните разницу.
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Метки: иллюстрации интересно разница рисунок фото
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особенно поребриком уже задолбали. поребрик и бордюр НИЧЕМ не отличаютсяпросто где-то его называют так, где-то иначе. тупо география
что такое ВИЧ, советую дебилу-автору отдельно почитать