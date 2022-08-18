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7 хитрых способов, как можно сохранить свежесть продуктов

7 хитрых способов, как можно сохранить свежесть продуктов

Автор:
18 августа 2022 17:18
Метки: бытовые лайфхаки   бытовые хитрости   интересно   полезно   продукты   свежие   фото   хитрости   
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Иногда покупки впрок оборачиваются тем, что их срок годности заканчивается. Как же сохранить их свежесть и умно сэкономить средства, чтобы не выбрасывать продукты?

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Зелень - это один быстропортящихся продуктов. Но есть несколько способов, как сохранить ее свежесть. Ведь нарезать в салат не пожухлую петрушку или укроп - это мечта всех хозяек. Как вариант, чтобы не покупать сушеную, можно мелко нарезать и разложить тонким слоем в пакеты для заморозки. В кубиках с маслом или водой в формочке тоже можно. Только что срезанную зелень дольше хранить в емкости с водой, а кусок репчатого очищенного лука поможет оставаться травке дольше сочной.


Чтобы огурцы оставались свежими несколько недель, к ним в пакет достаточно положить обычную столовую ложку.

Надоело, что сыр заветривается? В емкость к нему можно доложить кусочек сахара. Тогда и сыр останется вкусным надолго.


Баночки с творогом или сметаной легко хранить наоборот, вниз головой. Таким образом создается эффект вакуума, а размножение бактерий прекращается.


В пакет с хлебом кладите сельдерей, чтобы он оставался свежим дольше.


Еще одна хитрость с зеленью: если обернуть салат в фольгу, то он будет хрустящим еще долгое время.


Дольше оставаться сочным лимону поможет не сахар, а соль. если обвалят его в соли, то он останется сочным и свежим.


А вы какой способ используете, чтобы продукты оставались свежими дольше?

Источник:

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Метки: бытовые лайфхаки   бытовые хитрости   интересно   полезно   продукты   свежие   фото   хитрости   
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26  комментариев
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22k
Егор 2 часа назад
- А где у Вас ложки?
- В холодильнике.
- А зачем?
- В пакетах с огурцами на зиму лежат.
- Я, пожалуй, пойду…
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10k
a_komolow 15 минут назад
Комментарий к фото
Хлеб или сельдерей?
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10k
a_komolow 15 минут назад
Комментарий к фото
С открытой прокатит?
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9k
Михаил 19 минут назад
хотелось бы подробней про эффект вакуума в банке сметаны :)
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25
Spanki 39 минут назад
В форме для льда, так же очень удобно замораживать томатную пасту, а замороженные кубики можно сложить в пакет, и использовать по необходимости.
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5k
Micropi 50 минут назад
А если компрессор холодильника или кондиционера перевернуть, в нем тоже вакуум образуется?
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2k
Александр 50 минут назад
После д-цати оборотов банки со сметаной образуется космический вакуум - около 10-15 Па и ниже.
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23k
Кура́тор 58 минут назад
"автор" тема с огурцами не раскрыта
какую ложку класть , стальную или из нержавейки или деревянную расписанную под хохламу , как по мне то серебрянная полезнее
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27k
koleos72 58 минут назад
Помидоры, чеснок и бананы в холодильнике портятся быстрее! На окне лежат-нормально!
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19k
Alf Час назад
Я лимон с солью потом в чай что-то ложить не хочу.
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52k
noName Час назад
" создается эффект вакуума, а размножение бактерий прекращается" - угу, притом абсолютного и разрывается пространственно-временной континуум.Давление в банке +-постоянно и максимум что может возникнуть при перевороте это минимальное разряжение и то скомпенсируется через некоторое время, в зависимости от жирности сметаны
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9k
Василенко Татьяна 2 часа назад
Насчет ложки в огурцах не слышала. Интересно, действует?
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25k
Ego sum qui sum 2 часа назад
замораживать зелень бессмысленно, получается зеленая слизь
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Спелая кукурузинка

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