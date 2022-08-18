7 хитрых способов, как можно сохранить свежесть продуктов

Иногда покупки впрок оборачиваются тем, что их срок годности заканчивается. Как же сохранить их свежесть и умно сэкономить средства, чтобы не выбрасывать продукты?
Зелень - это один быстропортящихся продуктов. Но есть несколько способов, как сохранить ее свежесть. Ведь нарезать в салат не пожухлую петрушку или укроп - это мечта всех хозяек. Как вариант, чтобы не покупать сушеную, можно мелко нарезать и разложить тонким слоем в пакеты для заморозки. В кубиках с маслом или водой в формочке тоже можно. Только что срезанную зелень дольше хранить в емкости с водой, а кусок репчатого очищенного лука поможет оставаться травке дольше сочной.
Чтобы огурцы оставались свежими несколько недель, к ним в пакет достаточно положить обычную столовую ложку.
Надоело, что сыр заветривается? В емкость к нему можно доложить кусочек сахара. Тогда и сыр останется вкусным надолго.
Баночки с творогом или сметаной легко хранить наоборот, вниз головой. Таким образом создается эффект вакуума, а размножение бактерий прекращается.
В пакет с хлебом кладите сельдерей, чтобы он оставался свежим дольше.
Еще одна хитрость с зеленью: если обернуть салат в фольгу, то он будет хрустящим еще долгое время.
Дольше оставаться сочным лимону поможет не сахар, а соль. если обвалят его в соли, то он останется сочным и свежим.
А вы какой способ используете, чтобы продукты оставались свежими дольше?
Источник:
АНТИФИШКИ
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- В холодильнике.
- А зачем?
- В пакетах с огурцами на зиму лежат.
- Я, пожалуй, пойду…
какую ложку класть , стальную или из нержавейки или деревянную расписанную под хохламу , как по мне то серебрянная полезнее
Попробуйте серебряную.
С алюминием прокол вышел...
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