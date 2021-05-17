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20 иллюстраций, наглядно показывающих разницу между объектами

20 иллюстраций, наглядно показывающих разницу между объектами (21 фото)

Автор:
17 мая 2021 08:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: иллюстрации   интересно   разница   рисунок   фото   
2538
21

Тут всё настолько доступно, что, возможно, отныне вы навсегда запомните разницу

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Метки: иллюстрации   интересно   разница   рисунок   фото   
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16  комментариев
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42k
doker 50 минут назад
Делаю себе на работу два бутерброда.
А ем - сэндвич.

Прикольно.
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1k
IL1987 5 минут назад
Высосано из пальца
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404
Estek 6 минут назад
Если правильно помню: космонавт - человек, который облетел Землю, а астронавт - тот, кто достиг определённой высоты ( возможно стратосферы ).
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546
iKrek 6 минут назад
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1k
sedoisever 16 минут назад
Поправьте, если ошибаюсь, но я не вижу "вывода" во фразе: "Не зная броду, не суйся в воду". А то, что, блин?
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5k
Енот Потаскун Полчаса назад
А как назвать фантастику с эльфами и магией? А точно, Звёздные войны.
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27k
Игорь Полчаса назад
Вегетарианец/веган -

Оказывается у этого дерьма есть сорта...
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3k
Едондер пуп Полчаса назад
С психологом и психиатром можно проще: психиатр - врач, психолог - не врач.
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1k
.357 magnum Полчаса назад
Кролики встречаются и в дикой природе.
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3k
Едондер пуп Полчаса назад
Теперь давайте разницу между бритьем и депиляцией.
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