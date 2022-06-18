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Я знаю точно: несъедобное съедобно

Я знаю точно: несъедобное съедобно

Автор:
18 июня 2022 22:01
Сообщество : ФотоМир
Метки: Еда   блюдо   интересно   камень   лягушка   несъедобно   смешно   сравнение   фото   
1638
18

Еда… Она прекрасна на вкус, дразнит ароматом и начинает дарить радость одним своим видом, ещё до того, как откусил первый кусочек и прочувствовал многогранный букет вкусов на языке.

Но встречаются штуковины, которые очень аппетитно выглядят, дразнят и манят попробовать. Делать этого категорически не стоит, поскольку все они абсолютно и безоговорочно несъедобны.


×
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Кто-то из гостей на вечеринке был так голоден, что закусил кусочком мыла в ванной.


Возьму Макквакшу, колу и картофель фри.


Хранится в музее Гданьска.


Сверху пластиковые, внутри никакие. Но эти муляжи пользуются спросом и их пробуют на вкус и прочность.


Его покусала инопланетная спаржа и сделала таким. А теперь он идет к вам!


Нет, это не чипсы, а наполнитель для посылок.


Смотрится очень аппетитно, но с ее помощью предотвращают скольжение во время транспортировки машин.


Но это не лосось, а камень сердолик.


Неизвестно какой, но выглядит оригинально. Хотя, вполне может быть, что свечка издает запах шашлыка.


А тоже камни. При осознании того факта, чем закончился бы такой завтрак, невольно начинаешь представлять счет от стоматолога.


А на деле подстаканники, которые квартиросъемщик попытался заточить. Видимо, аренда была неподъемной. И на еду денег уже не оставалось.


А на деле гриб больбитус золотистый. Природа шутит.


Зачем было делать эту невероятно несъедобную вещь такой аппетитной?


А на деле – губка для посуды.


А вы встречались с такими жесткими гастрономическими разочарованиями?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Еда   блюдо   интересно   камень   лягушка   несъедобно   смешно   сравнение   фото   
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2  комментария
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Григорий Водениктов 14 часов назад
кругом враньё и провокация.
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НиколайСелезнев 11 часов назад
За выражение "булка хлеба" нужно отправлять на каторгу
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