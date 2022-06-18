Я знаю точно: несъедобное съедобно

Еда… Она прекрасна на вкус, дразнит ароматом и начинает дарить радость одним своим видом, ещё до того, как откусил первый кусочек и прочувствовал многогранный букет вкусов на языке.
Но встречаются штуковины, которые очень аппетитно выглядят, дразнят и манят попробовать. Делать этого категорически не стоит, поскольку все они абсолютно и безоговорочно несъедобны.
Кто-то из гостей на вечеринке был так голоден, что закусил кусочком мыла в ванной.
Возьму Макквакшу, колу и картофель фри.
Хранится в музее Гданьска.
Сверху пластиковые, внутри никакие. Но эти муляжи пользуются спросом и их пробуют на вкус и прочность.
Его покусала инопланетная спаржа и сделала таким. А теперь он идет к вам!
Нет, это не чипсы, а наполнитель для посылок.
Смотрится очень аппетитно, но с ее помощью предотвращают скольжение во время транспортировки машин.
Но это не лосось, а камень сердолик.
Неизвестно какой, но выглядит оригинально. Хотя, вполне может быть, что свечка издает запах шашлыка.
А тоже камни. При осознании того факта, чем закончился бы такой завтрак, невольно начинаешь представлять счет от стоматолога.
А на деле подстаканники, которые квартиросъемщик попытался заточить. Видимо, аренда была неподъемной. И на еду денег уже не оставалось.
А на деле гриб больбитус золотистый. Природа шутит.
Зачем было делать эту невероятно несъедобную вещь такой аппетитной?
А на деле – губка для посуды.
А вы встречались с такими жесткими гастрономическими разочарованиями?
Источник:
АНТИФИШКИ
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