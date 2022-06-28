14 убойных диалогов, подслушанных на детских площадках

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Детские площадки - кладезь юмора и каламбуров. Порой там происходит такое, что точно не ожидаешь увидеть и услышать.
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А вы что странного слышали на детской площадке?
Источник:
АНТИФИШКИ
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