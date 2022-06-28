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14 убойных диалогов, подслушанных на детских площадках

14 убойных диалогов, подслушанных на детских площадках

Автор:
28 июня 2022 16:49
Сообщество : Юмор
Метки: дети   детская площадка   забавно   интересно   разговоры   смешно   фото   
3459
15

Детские площадки - кладезь юмора и каламбуров. Порой там происходит такое, что точно не ожидаешь увидеть и услышать.

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А вы что странного слышали на детской площадке?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: дети   детская площадка   забавно   интересно   разговоры   смешно   фото   
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8  комментариев
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46k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
ну и какой это феминитив? Насколько я понимаю феминитив это когда у слова не было женскогорода и его продумывают а дебилка, идиотка... давно устоявшиеся понятия. Или девочку правильно называть дебилом?
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1k
Vadim Balabanov 45 минут назад
На самом деле, что-то взгрустнулось от этого поста...
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4k
sedoisever 50 минут назад
Дебилка, это уже феминитив? А идиотка, дурочка?
Любое слово женского рода, это феминитив?
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19k
nobody® 54 минуты назад
Комментарий к фото
Медицинские феминитивы
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17k
scorpick 55 минут назад
-. Вовочка! Прекрати бить мальчика по голове лопатой! А то вспотеешь и простудишься.
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2k
Carex 2 часа назад
Чем круче айфон, тем больше комплекс неполноценности.
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