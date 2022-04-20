15 бытовых фишек от умников, которые привыкли полагаться только на свою смекалку

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Не всегда для того, чтобы решить какую-то бытовую проблемку, нужно сложное решение. Порой смекалка людей помогает выходить даже из самых запутанных ситуаций. Может, какие-то лайфхаки пригодятся и вам.
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Во время полетов и переездов кладите шампуни и другие средства в отдельные упаковки, чтобы не замарать сумки
Желтый коврик все время скользил, тогда я подложил под него дешевый кухонные коврик, он прорезиненный
Отверстия в мерных стаканах упрощают процесс мойки в посудомоечной машине, так они не будут прыгать внутри
А какие из фишек вы бы взяли на заметку?
Источник:
АНТИФИШКИ
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мусорный пакет и так никуда не девается,
нормальные носки ничего не натирают,
вот скрепка со скотчем тема,
шо за грязнуля с корзинами для белья, мне одной хватает возле стриалки и то она никогда не заполняется особо
буьылку с помощью шурупа я открывал еще в 5м классе