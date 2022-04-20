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15 бытовых фишек от умников, которые привыкли полагаться только на свою смекалку

15 бытовых фишек от умников, которые привыкли полагаться только на свою смекалку (16 фото)

Автор:
20 апреля 2022 09:59
Метки: Кухонные   интересно   лайфхаки   полезно   решения   фишки   фото   
2894
16

Не всегда для того, чтобы решить какую-то бытовую проблемку, нужно сложное решение. Порой смекалка людей помогает выходить даже из самых запутанных ситуаций. Может, какие-то лайфхаки пригодятся и вам.

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А какие из фишек вы бы взяли на заметку?


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Кухонные   интересно   лайфхаки   полезно   решения   фишки   фото   
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15  комментариев
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10k
Александр Час назад
Хорошо забитый шуруп держит лучше, чем вкрученный гвоздь...
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4k
Enigma Kuutar 16 минут назад
2 гвоздя ...
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22k
Inter 20 минут назад
бегуну надо просто носки поменять, а не херней заниматься, а алкашу необходимо изучить отличие самореза от гвоздя
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465
partners74 Полчаса назад
А есть видео как мусорный пакет ездит? и куда он ездит?
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569
Blink 36 минут назад
Феном разве можно подогревать еду? оттуда же воздух дует хоть и горячий но фиг знает где валялся и какую пыль собирал сам фен, а потом пылью дуть на еду, тупость какая-то.
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14k
эмосурикат прямоползающий 44 минуты назад
я дома пиццу делаю прямоугольную в размер противиня,
мусорный пакет и так никуда не девается,
нормальные носки ничего не натирают,
вот скрепка со скотчем тема,
шо за грязнуля с корзинами для белья, мне одной хватает возле стриалки и то она никогда не заполняется особо
буьылку с помощью шурупа я открывал еще в 5м классе
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11k
Kostick 56 минут назад
два гвоздя, которые шурупы)
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16k
Alex ASK 58 минут назад
Про 2 гвоздя - это мощно было
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20k
Serg2001 Час назад
Еще один способ открыть бутылку: в помощь 2 гвоздя и гаечный ключ
Ссылка www.youtube.com
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