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10 азиатских изобретений, которые почти бесполезны

10 азиатских изобретений, которые почти бесполезны

Автор:
26 июня 2024 22:25
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Азиатские   Бесполезны   изобретения   сложно   современные   технологии   
1508
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У современных технологий одна цель - сделать нашу жизнь проще и приятнее. В стремлении облегчить то, что не нуждается в облегчении, и улучшить то, что не нуждается в улучшении, изобретатели часто переходят грань разумного, особенно это касается творческих азиатов. А уж о назначении некоторых изобретений, и вовсе сложно догадаться. Взгляните!

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Метки: Азиатские   Бесполезны   изобретения   сложно   современные   технологии   
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Ego sum qui sum Час назад
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Teodor Час назад
Япы вообще ничего не изобрели - веками жили в бумажных домах, а саму бумагу и шелк тырили в Китае. Они преуспели в перекачке мозгов и внедрении чужих изобретений, а вся эта пое`бень - верх их национального изобретательства.
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1914 постов (1858 в горячем)

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