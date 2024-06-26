10 азиатских изобретений, которые почти бесполезны

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У современных технологий одна цель - сделать нашу жизнь проще и приятнее. В стремлении облегчить то, что не нуждается в облегчении, и улучшить то, что не нуждается в улучшении, изобретатели часто переходят грань разумного, особенно это касается творческих азиатов. А уж о назначении некоторых изобретений, и вовсе сложно догадаться. Взгляните!
1. Брюки для пикника
По замыслу дизайнеров, тарелки с шашлыком и овощами должны очень удобно разместиться на специальной вставке в брюках .
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2. Кроссовки - палатка
Еще одно приспособление для пикника. По замыслу авторов, эти кроссовки должны облегчить жизнь любителям пеших прогулок и отдыха на природе. Больше не нужно нести палатку. Нужно просто открыть сетчатые сумки, прикрепленные к задней части кроссовок, достать палатку из тонкой парусины и развернуть.
3. Портативная стиральная машина
По мнению авторов, любая девушка мечтает одновременно ходить и стирать одежду.
5. Устройство для чистки ушей
В тонкий наконечник устройства встроена система линз, которая передает изображение в окуляр. С их помощью можно отлично почистить уши.
6. Выпрямитель носа
Самое удивительное, что в Японии это изобретение используется в реальной жизни: оно даже имеет несколько модификаций для более сильного или, наоборот, мягкого эффекта. Некоторые жительницы Страны Восходящего Солнца считают это эффективной альтернативой косметической хирургии.
7. Тренажер для тренировки голоса
Бедные японцы, им нужно все исправить. Это устройство, по словам создателей, поможет правильно расположить язык и открыть гортань. Для этого вы должны вставить силиконовый мундштук в рот. Вибрирующая металлическая вилка поможет улучшить звучание голоса.
8. Тренажёр для тренировки улыбки
Это устройство посылает небольшие электрические импульсы, которые заставляют мышцы лица сокращаться, а рот растягиваться в неискренней улыбке.
9. Ролик для пресса
С помощью этого ролика японцы сгоняют жир с живота. Радует то, что производитель не обещает магического эффекта, но настаивает на том, что использование ролика не заменяет физические нагрузки.
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