10 азиатских изобретений, которые почти бесполезны

У современных технологий одна цель - сделать нашу жизнь проще и приятнее. В стремлении облегчить то, что не нуждается в облегчении, и улучшить то, что не нуждается в улучшении, изобретатели часто переходят грань разумного, особенно это касается творческих азиатов. А уж о назначении некоторых изобретений, и вовсе сложно догадаться. Взгляните!