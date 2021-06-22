Ученые создали четвероногий марсоход

Небольшой робот по имени SpaceBok станет первой механической четвероногой машиной, которая пойдет по поверхности Марса. Другие марсоходы, работающие на Красной планете, такие как Perseverance и Curiosity, разработанные НАСА, обладают гигантскими колесами, которые ограничивают их возможности передвижения. Четыре ноги SpaceBok позволят ему аккуратно двигаться по пересеченной местности и, возможно, искать признаки жизни, которые в противном случае могли бы остаться незамеченными.

Первоначально робот был разработан для передвижения по Луне и был запрограммирован на прыжки, а не на ходьбу, но создатели SpaceBok переработали его, чтобы он мог быть использован на Марсе.