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Ученые создали четвероногий марсоход

Ученые создали четвероногий марсоход (6 фото + 1 видео)

Автор:
22 июня 2021 08:30
Сообщество : Наука
Метки: Spacebock   исследование   космос   марс   марсоход   наука   техника   технологии   
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Швейцарские и немецкие ученые и конструкторы разрабатывают новую модель робота-марсохода Spacebock. Он передвигается на четырех ногах, что делает его более проходимым в условиях неровной и каменистой марсианской равнины.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Spacebock   исследование   космос   марс   марсоход   наука   техника   технологии   
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