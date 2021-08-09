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NASA ищет добровольцев, готовых к "жизни на Марсе"

NASA ищет добровольцев, готовых к "жизни на Марсе" (6 фото + 1 видео)

Автор:
09 августа 2021 20:50
Сообщество : Наука
Метки: NASA   в мире   исследования   космос   марс   наука   новости   ученые   
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На этой неделе NASA объявило, что находится в поиске нескольких добровольцев, которые помогут подготовиться к миссии по отправлению людей на Марс. Добровольцы должны провести год на "искусственном" Марсе. Это будет первый проект, посвященный имитации жизни на красной планете.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: NASA   в мире   исследования   космос   марс   наука   новости   ученые   
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14  комментариев
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7k
Перст Указующий 2 часа назад
год без интернета? на такое я пойтить не могу. Хотя, я и не магистр в общем-то.
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25
Mowgley Час назад
Ау, НАСА, забирайте меня, может с этой планеты свалить удастся.
Подхожу по всем параметрам.
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5
Ых Час назад
Тут надо белорусов. Умение выращивать картошку же!
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3k
Maikie Час назад
Очень интересно но я к сожалению не подхожу... удачи магистрам!
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28k
Антон 2 часа назад
Если не ошибаюсь, подобный опыт уже имел место. Только не могу вспомнить, где, кто и когда.
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