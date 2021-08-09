NASA ищет добровольцев, готовых к "жизни на Марсе"

426
6
1
На этой неделе NASA объявило, что находится в поиске нескольких добровольцев, которые помогут подготовиться к миссии по отправлению людей на Марс. Добровольцы должны провести год на "искусственном" Марсе. Это будет первый проект, посвященный имитации жизни на красной планете.
В своем заявлении NASA сообщило, что собирает "высоко мотивированных" добровольцев, которые готовы провести год в условиях, имитирующих Марс. Добровольцы будут жить и работать в напечатанном на 3D-принтере ICON модуле, получившем название Mars Dune Alpha. Программа состоит из трех этапов, первый из которых начнется в 2022 году. В каждом из них четыре члена экипажа проведут 365 дней в полной изоляции в искусственных условиях обитания на Марсе.
Во время миссии будут имитированы и различные проблемные ситуации: "Модуль также будет имитировать проблемы, которые могут возникнуть во время миссии на Марсе, включая ограничения ресурсов, отказ оборудования, задержки связи и другие. Задачи экипажа могут включать имитацию выхода в открытый космос, научные исследования, использование виртуальной реальности и роботизированного управления, обмен сообщениями. Результаты дадут важные научные данные для дальнейшей работы," - говорится в сообщении NASA.
Добровольцы должны быть в возрасте от 30 до 55 лет, иметь степень магистра в области STEM (наука, технология, инжиниринг, математика) и иметь не менее двух лет соответствующего профессионального опыта. На сайте проекта говорится, что участники должны пройти симуляцию длительного полета, а также пройти вакцинацию от COVID-19.
Модуль расположится в Космическом центре НАСА имени Джонсона в Хьюстоне, штат Техас, США. Он будет оборудован рабочими местами, общим пространством, медицинскими станциями и станциями по выращиванию продуктов питания.
Цель этой миссии - оценка системы, разработанной NASA, проверка системы космического питания, оценка рисков для здоровья, и другие важные результаты. По словам экспертов, вся полученная информация будет использована для планирования миссии уже на реальный Марс.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Марсоход «Персеверанс» прислал первые цветные фотографии Марса
- Тайна исчезновения воды на Марсе раскрыта
- Тайна древнего компьютера разгадана?
- Вертолет NASA совершил первый полет на Марсе
- Ученые объяснили происхождение марсианских пауков
21
Понравилось21
Новости партнёров
Подхожу по всем параметрам.