NASA ищет добровольцев, готовых к "жизни на Марсе"

В своем заявлении NASA сообщило, что собирает "высоко мотивированных" добровольцев, которые готовы провести год в условиях, имитирующих Марс. Добровольцы будут жить и работать в напечатанном на 3D-принтере ICON модуле, получившем название Mars Dune Alpha. Программа состоит из трех этапов, первый из которых начнется в 2022 году. В каждом из них четыре члена экипажа проведут 365 дней в полной изоляции в искусственных условиях обитания на Марсе.